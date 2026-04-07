РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13760 посетителей онлайн
Новости Разоблачение коллаборантов Приговоры за государственную измену
244 1

ГБР расследует почти 3 тысячи дел о государственной измене и коллаборационизме

ГБР: более 1,6 тыс. подозрений по делам против национальной безопасности

Государственное бюро расследований ведет 2997 дел о преступлениях против национальной безопасности. Более 1600 человек уже получили уведомления о подозрении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ГБР.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Следователи ГБР работают с такими делами по всей стране - как на деоккупированных территориях, так и вблизи линии фронта. Значительная часть этих преступлений совершается в условиях оккупации или активных боевых действий, однако это не мешает фиксировать факты и собирать доказательства", - говорится в сообщении.

Как отмечают в ведомстве, следователи продолжают работу, даже если фигуранты скрываются или находятся на временно оккупированных территориях или за рубежом.

С начала полномасштабного вторжения России ГБР расследует 2 тысячи 997 уголовных производств по преступлениям против национальной безопасности, в частности:

  • 2 тыс. - государственная измена (ст. 111 УК Украины);
  • 784 - коллаборационная деятельность (ст. 111-1 УК Украины);
  • 54 - пособничество государству-агрессору (ст. 111-2 УК Украины);
  • остальные - по смежным статьям.

По состоянию на апрель 2026 года:

  • 1 тыс. 659 лицам сообщено о подозрении;
  • 523 человека находятся в розыске;
  • 1 тыс. 348 человек проверяются на причастность;
  • 1 тыс. 416 обвинительных актов уже направлены в суд.

ГБР: более 1,6 тыс. подозрений по делам против национальной безопасности
ГБР: более 1,6 тыс. подозрений по делам против национальной безопасности

Автор: 

государственная измена (1654) коллаборационизм (921) ГБР (3363)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А переслідування ДБР патріотів - це держзрада чи колабораціонізм?
показать весь комментарий
07.04.2026 12:15 Ответить
 
 