ГБР расследует почти 3 тысячи дел о государственной измене и коллаборационизме
Государственное бюро расследований ведет 2997 дел о преступлениях против национальной безопасности. Более 1600 человек уже получили уведомления о подозрении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ГБР.
"Следователи ГБР работают с такими делами по всей стране - как на деоккупированных территориях, так и вблизи линии фронта. Значительная часть этих преступлений совершается в условиях оккупации или активных боевых действий, однако это не мешает фиксировать факты и собирать доказательства", - говорится в сообщении.
Как отмечают в ведомстве, следователи продолжают работу, даже если фигуранты скрываются или находятся на временно оккупированных территориях или за рубежом.
С начала полномасштабного вторжения России ГБР расследует 2 тысячи 997 уголовных производств по преступлениям против национальной безопасности, в частности:
- 2 тыс. - государственная измена (ст. 111 УК Украины);
- 784 - коллаборационная деятельность (ст. 111-1 УК Украины);
- 54 - пособничество государству-агрессору (ст. 111-2 УК Украины);
- остальные - по смежным статьям.
По состоянию на апрель 2026 года:
- 1 тыс. 659 лицам сообщено о подозрении;
- 523 человека находятся в розыске;
- 1 тыс. 348 человек проверяются на причастность;
- 1 тыс. 416 обвинительных актов уже направлены в суд.
