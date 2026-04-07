ГБР расследует почти 3 тысячи дел о государственной измене и коллаборационизме

Государственное бюро расследований ведет 2997 дел о преступлениях против национальной безопасности. Более 1600 человек уже получили уведомления о подозрении.

"Следователи ГБР работают с такими делами по всей стране - как на деоккупированных территориях, так и вблизи линии фронта. Значительная часть этих преступлений совершается в условиях оккупации или активных боевых действий, однако это не мешает фиксировать факты и собирать доказательства", - говорится в сообщении.

Как отмечают в ведомстве, следователи продолжают работу, даже если фигуранты скрываются или находятся на временно оккупированных территориях или за рубежом.

С начала полномасштабного вторжения России ГБР расследует 2 тысячи 997 уголовных производств по преступлениям против национальной безопасности, в частности:

2 тыс. - государственная измена (ст. 111 УК Украины);

784 - коллаборационная деятельность (ст. 111-1 УК Украины);

54 - пособничество государству-агрессору (ст. 111-2 УК Украины);

остальные - по смежным статьям.

По состоянию на апрель 2026 года:

1 тыс. 659 лицам сообщено о подозрении;

523 человека находятся в розыске;

1 тыс. 348 человек проверяются на причастность;

1 тыс. 416 обвинительных актов уже направлены в суд.

