ДБР розслідує майже 3 тисячі справ про держзраду і колабораціонізм
Державне бюро розслідувань розслідує 2997 проваджень щодо злочинів проти нацбезпеки. Понад 1600 особам уже повідомлено про підозру.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ДБР.
"Слідчі ДБР працюють із такими провадженнями по всій країні - як на деокупованих територіях, так і поблизу лінії фронту. Значна частина цих злочинів вчиняється в умовах окупації або активних бойових дій, однак це не заважає фіксувати факти та збирати докази", - йдеться в повідомленні.
Як зазначають у відомстві, слідчі продовжують роботу, навіть якщо фігуранти переховуються або перебувають на тимчасово окупованих територіях чи за кордоном.
З початку повномасштабного вторгнення Росії ДБР розслідує 2 тисячі 997 кримінальних проваджень щодо злочинів проти національної безпеки, зокрема:
- 2 тис. - державна зрада (ст. 111 КК України);
- 784 - колабораційна діяльність (ст. 111-1 КК України);
- 54 - пособництво державі-агресору (ст. 111-2 КК України);
- інші - за суміжними статтями.
Станом на квітень 2026 року:
- 1 тис. 659 особам повідомили про підозру;
- 523 особи перебувають у розшуку;
- 1 тис. 348 осіб перевіряють на причетність;
- 1 тис. 416 обвинувальних актів уже скерували до суду.
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