ДБР розслідує майже 3 тисячі справ про держзраду і колабораціонізм

Державне бюро розслідувань розслідує 2997 проваджень щодо злочинів проти нацбезпеки. Понад 1600 особам уже повідомлено про підозру.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ДБР.

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"Слідчі ДБР працюють із такими провадженнями по всій країні - як на деокупованих територіях, так і поблизу лінії фронту. Значна частина цих злочинів вчиняється в умовах окупації або активних бойових дій, однак це не заважає фіксувати факти та збирати докази", - йдеться в повідомленні.

Як зазначають у відомстві, слідчі продовжують роботу, навіть якщо фігуранти переховуються або перебувають на тимчасово окупованих територіях чи за кордоном.

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З початку повномасштабного вторгнення Росії ДБР розслідує 2 тисячі 997 кримінальних проваджень щодо злочинів проти національної безпеки, зокрема:

2 тис. - державна зрада (ст. 111 КК України);

784 - колабораційна діяльність (ст. 111-1 КК України);

54 - пособництво державі-агресору (ст. 111-2 КК України);

інші - за суміжними статтями.

Станом на квітень 2026 року:

1 тис. 659 особам повідомили про підозру;

523 особи перебувають у розшуку;

1 тис. 348 осіб перевіряють на причетність;

1 тис. 416 обвинувальних актів уже скерували до суду.

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