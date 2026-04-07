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ДБР розслідує майже 3 тисячі справ про держзраду і колабораціонізм

ДБР: понад 1,6 тис. підозр у справах проти нацбезпеки

Державне бюро розслідувань розслідує 2997 проваджень щодо злочинів проти нацбезпеки. Понад 1600 особам уже повідомлено про підозру.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ДБР.

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"Слідчі ДБР працюють із такими провадженнями по всій країні - як на деокупованих територіях, так і поблизу лінії фронту. Значна частина цих злочинів вчиняється в умовах окупації або активних бойових дій, однак це не заважає фіксувати факти та збирати докази", - йдеться в повідомленні.

Як зазначають у відомстві, слідчі продовжують роботу, навіть якщо фігуранти переховуються або перебувають на тимчасово окупованих територіях чи за кордоном.

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З початку повномасштабного вторгнення Росії ДБР розслідує 2 тисячі 997 кримінальних проваджень щодо злочинів проти національної безпеки, зокрема:

  • 2 тис. - державна зрада (ст. 111 КК України);
  • 784 - колабораційна діяльність (ст. 111-1 КК України);
  • 54 - пособництво державі-агресору (ст. 111-2 КК України);
  • інші -  за суміжними статтями.

Станом на квітень 2026 року:

  • 1 тис. 659 особам повідомили про підозру;
  • 523 особи перебувають у розшуку;
  • 1 тис. 348 осіб перевіряють на причетність;
  • 1 тис. 416 обвинувальних актів уже скерували до суду.

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ДБР: понад 1,6 тис. підозр у справах проти нацбезпеки
ДБР: понад 1,6 тис. підозр у справах проти нацбезпеки

Автор: 

державна зрада (1836) колабораціонізм (1221) ДБР (4005)
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