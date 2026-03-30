ДБР проводить досудове розслідування щодо Безуглої за чотирма статтями

Державне бюро розслідувань проводить досудове розслідування щодо народної депутатки України Мар’яни Безуглої.

Про це повідомили у бюро на запит Цензор.НЕТ.

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Досудове розслідування триває

Провадження розпочате за рішенням Генерального прокурора на виконання ухвал Печерського районного суду Києва після звернень громадської організації та народного депутата.

ДБР веде обʼєднане кримінальне провадження за чотирма кримінальними правопорушеннями:

державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану;

розголошення державної таємниці;

розголошення відомостей військового характеру, що становлять державну таємницю;

а також втручання у діяльність державного діяча.

Слідчі перевіряють, чи містять публікації Безуглої у соціальній мережі Facebook відомості, які становлять державну таємницю. Також аналізується можливий незаконний вплив на іншого народного депутата через поширення у медіа висловлювань, які, на думку заявника, можуть містити образи та наклеп.

Окрім цього, правоохоронці розслідують можливу причетність Безуглої до систематичного поширення тверджень та оцінок, які створюють для держави-агресора інформаційні приводи та підсилюють її пропагандистські наративи, а також до розголошення відомостей, які становлять держтаємницю, й стали їй відомі під час виконання обов’язків голови ТСК ВРУ, яка досліджувала справу "вагнерівців".

У ДБР уточнили, що досудове розслідування триває, а процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора. Деталі справи наразі не розголошуються відповідно до вимог законодавства.

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Що передувало

Раніше повідомлялося, що Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження щодо народної депутатки Мар’яни Безуглої за підозрою у державній зраді.

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