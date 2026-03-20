Деяка оприлюднена Безуглою інформація дозволила РФ коригувати свої дії на фронті, - "слуга народу" Веніславський про кримінальну справу

Нардеп, член парламентського Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський сподівається, що правоохоронні органи дадуть оцінку діям народної депутатки Мар’яни Безуглої по розповсюдженню конфіденційної інформації та дискредитації військового керівництва країни.

Про це він сказав у коментарі Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Веніславський нагадав, що разом із колегою Сергієм Тарутою спочатку звернувся до Генерального прокурора щодо дій Безуглої, але той відмовив у реєстрації кримінального провадження, тому довелося добиватися його відкриття через суд.

Говорячи про причини такого звернення, нардеп зазначив:

"Ми проаналізували заяви пані Безуглої, починаючи фактично з 2022-го, але більший акцент робили на 2023-2024 роках, а також реакцію на них росіян в політичному, медійному та військовому плані. Побачили, що деяка інформація, яка була оприлюднена Безуглою, як членкинею Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, до якої вона мала доступ, на наш погляд, потім була використана росіянами для коригування своїх дій на полі бою. Це призвело до певних негативних наслідків для України. На цьому першому аспекті ми закцентували увагу Генерального прокурора у своїй заяві.

Другий аспект – це те, що пані Безугла, фактично, з початку широкомасштабної війни, починаючи десь з осені 2022 року, систематично і цілеспрямовано дискредитує вище військове керівництво України. Спочатку Залужного, потім Сирського. Вона розповсюджує інформацію, яка точно шкодить авторитету вищого військового командування в державі та висуває якісь вимоги. За моєю інформацією, після призначення Сирського вона приходила до нього і вимагала присутності на усіх закритих нарадах, де ухвалюються стратегічні рішення, та хотіла отримати право давати розпорядження, вказівки тощо. І це ж людина без профільної військової освіти".

Відповідаючи на питання, чи обговорювали на комітеті з питань нацбезпеки й оборони дії Безуглої, він наголосив:

"Ми з членами нашого комітету також написали низку заяв до Офісу Генерального прокурора, але не щодо державної зради, а про зловживання Безуглою своїм статусом народного депутата і перешкоджання нам, як членам комітету, вирішувати питання в закритому режимі. Ви пам’ятаєте ситуацію, коли вона намагалася увірватися на закрите засідання комітету. А закон про комітети та регламент чітко передбачають, що там можуть бути присутні тільки ті парламентарі, які запрошуються, або по яким комітет надав дозвіл. Ми цього не робили. Тому, як я сказав, подавали заяву до Офісу Генерального прокурора, але реакції не було. Тоді взагалі фактично весь комітет виступив за те, щоб її виключити зі свого складу, тому що розповсюдження нею інформації, яку вона отримувала в закритому режимі, становило загрозу національній безпеці. Тому це все в сукупності якби і спонукало мене з Тарутою зробити такі дії".

Веніславський також додав, що тепер органи досудового розслідування мають встановити, чи була держзрада у діях Безуглої і зізнався, що, на його погляд, такі ознаки точно є.

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Що передувало?

Раніше повідомлялось, що Офіс Генпрокурора розпочав кримінальне провадження щодо народної депутатки Мар’яни Безуглої за підозрою у державній зраді.

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