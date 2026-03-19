Офіс Генпрокурора відкрив провадження проти Безуглої за статтею про держзраду, - Тарута

Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження щодо народної депутатки Мар’яни Безуглої за підозрою у державній зраді.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі народного депутата Сергія Тарути у Фейсбуці.

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За його словами, підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стала заява, подана ним спільно з членом парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федором Веніславським. Водночас у самому Офісі генпрокурора підтвердили факт відкриття провадження за рішенням суду, не називаючи прізвища фігуранта.

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Обставини відкриття провадження

Йдеться про частину 2 статті 111 Кримінального кодексу України — державна зрада в умовах воєнного стану. Це одна з найтяжчих статей, яка передбачає сувору відповідальність, аж до довічного позбавлення волі.

За інформацією заявників, слідство має перевірити, чи могли публічні заяви депутатки зашкодити обороноздатності України. Зокрема, мова йде про поширення інформації щодо 72-ї окремої механізованої бригади у районі Вугледара. На думку Тарути, такі дії могли вплинути на оперативну обстановку, зокрема сприяти перегрупуванню сил противника та ускладнити ротацію підрозділів.

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Реакція сторін та можливі наслідки

"Коли публічна діяльність призводить до втрат серед військових, ослаблення оборони та деморалізації армії — це вже не про свободу слова. Це про відповідальність", — заявив Сергій Тарута.

Сама Мар’яна Безугла відреагувала на інформацію про відкриття провадження коротким повідомленням у соціальних мережах. Вона опублікувала фото на тлі прапорів військових підрозділів та зазначила, що її не вдасться залякати.

Наразі досудове розслідування триває. Правоохоронці мають встановити всі обставини справи та надати правову оцінку діям народної депутатки.

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