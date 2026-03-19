Офис Генпрокурора открыл производство против Безуглой по статье о госизмене, - Тарута

Против Безуглой возбудили уголовное дело по статье о государственной измене

Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении народного депутата Марьяны Безуглой по подозрению в государственной измене.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в посте народного депутата Сергея Таруты в Facebook.

По его словам, основанием для внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований стало заявление, поданное им совместно с членом парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федором Вениславским. В то же время в самом Офисе генпрокурора подтвердили факт возбуждения дела по решению суда, не называя фамилии фигуранта.

Обстоятельства возбуждения производства

Речь идет о части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины — государственная измена в условиях военного положения. Это одна из самых тяжких статей, которая предусматривает суровую ответственность, вплоть до пожизненного лишения свободы.

По информации заявителей, следствие должно проверить, могли ли публичные заявления депутата нанести ущерб обороноспособности Украины. В частности, речь идет о распространении информации о 72-й отдельной механизированной бригаде в районе Угледара. По мнению Таруты, такие действия могли повлиять на оперативную обстановку, в частности способствовать перегруппировке сил противника и затруднить ротацию подразделений.

Реакция сторон и возможные последствия

"Когда публичная деятельность приводит к потерям среди военных, ослаблению обороны и деморализации армии — это уже не о свободе слова. Это об ответственности", — заявил Сергей Тарута.

Сама Марьяна Безуглая отреагировала на информацию об открытии производства коротким сообщением в социальных сетях. Она опубликовала фото на фоне флагов воинских подразделений и отметила, что ее не удастся запугать.

В настоящее время досудебное расследование продолжается. Правоохранители должны установить все обстоятельства дела и дать правовую оценку действиям народного депутата.

Під арешт суку
19.03.2026 19:55 Ответить
Безмозглу на швабру..
19.03.2026 19:56 Ответить
Дописділась божевільна. Язик цвяхами прибити до пня. Бо нех з психлікарні набирати слуг народу.
19.03.2026 20:01 Ответить
Безумовно зашкодили.Чи може результат на "зємлє" не говорить сам за себе(((
19.03.2026 19:54 Ответить
19.03.2026 20:30 Ответить
На святую замахнулись...демоны).
19.03.2026 19:57 Ответить
Генпрокуратура відкрила провадження проти Безуглої за статтею про держзраду, - Тарута

Стане еще больше звездой, як та прессекретака Зеленського, яка раніше Зеленського ср*ку освіжала, а після того, як Зеленський якось "по - неострожности некачественно посмотрел на нее", включила опцию СТЕРВОЗНОСТЬ и ее понесло...

Подобньіе твари умеют мстить...
19.03.2026 19:57 Ответить
У Мендель "звезда во лбу горит", шо вы такое наговариваете).
19.03.2026 19:59 Ответить
Она *тучи разводит руками*
19.03.2026 20:02 Ответить
дурка за нею плачє
19.03.2026 19:58 Ответить
ну так, і скоріш всього це буде головною лінією захисту її адвокатів
19.03.2026 20:01 Ответить
та там вся зелена фрікція непідсудна по псіхні - діти магі.
19.03.2026 20:13 Ответить
коли гетьпрокуратура, на 100% бубіна, відкриває якесь діло на
слуг - сценарій завжди один - під заставу в 35 гривень,
апеляція і кляцай клювом далі!
19.03.2026 20:02 Ответить
Не думаю, що її посадять чи ще щось - вона ж психічно хвора, про що сама і казала. А ще в неї ДУЖЕ багато є чого сказати про ЗЕлупу і його шоблу, а значить - випустять за непідсудністю. Такі "торпеди" і були створені єрмачилою по вказівкам і методичкам КГБ в рашці, а значить, що там все передбачали і діагноз її вже у справі і там....нічого їй не буде. На крайній випадок просто пожурять і...пожаліють, як невиліковну ментально хвору.
Але вона ворог і нею повинні були вже давно зацікавитись в контр-розвідці. Але тільки не в цій, де ЗЕлупа править бал.
19.03.2026 20:07 Ответить
І що?
"Народна депутатка Мар'яна Безугла у липні 2025 року заявила, що має https://www.unian.ua/politics/bezugla-zayavila-shcho-maye-sindrom-aspergera-13079253.html синдром Аспергера , про що знали деякі її колеги з фракції «Слуга народу»."
Справа має бути відкрита проти тих, хто допустив її до держтаємниці, призначивши
заступницею голови Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки
і членкинею Постійної делегації у Парламентській асамблеї (ПА) НАТО.
19.03.2026 20:08 Ответить
Так и думал). Получит справку и можно на шоу Мастер-Шеф. Если не мелочится то и в президенты.
19.03.2026 20:12 Ответить
Нічого їй не буде, представить довідку про стійке психічне захворювання та і по всьому.
19.03.2026 20:10 Ответить
А якже вона попала у будівлю ВРУ, а тим більше, керувала отою ТСК щодо рятування зеленським з єрмаком, убивць-вагнерівців, від покарання їх в Україні???
19.03.2026 20:12 Ответить
СБЭУ бакановське видавало "допуск" до секретної інформації . та перевірку "клієнта" ! так що всі питання навідь не зрадника баканова а до того хто його призначив .
19.03.2026 20:24 Ответить
Ну понятно. Ждем теперь новость о размере залога под который ее выпустят. А потом она снова вернется в Раду как ни в чем не бывало. Я не удивлюсь.
19.03.2026 20:13 Ответить
До громадянина Зеленського питань нема?
19.03.2026 20:18 Ответить
З її синдромом Аспергера, Зеленскій не мав права ставити Безуглу на державні посади, і очолювати комітети з Нацбезпеки, Оборони, і Розвідки.
19.03.2026 20:19 Ответить
А этот пидорок Тарута что нарисовался?
19.03.2026 20:19 Ответить
марянака дай їм всім краба!
19.03.2026 20:26 Ответить
Сергій Тарута, той, хто разом з Ахметовим здав Донбас, обіймав посаду губернатора, але фактично усунувся від справ.
А щодо Безуглої - в'язниця вже давно чекає на неї.
19.03.2026 20:27 Ответить
А що, чупакабра руда, без єрмачини якось воно не дуже. не той?..
19.03.2026 20:29 Ответить
ірмак адвокат і справ нема проти обох.
19.03.2026 20:30 Ответить
 
 