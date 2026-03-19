Офис Генпрокурора открыл производство против Безуглой по статье о госизмене, - Тарута
Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении народного депутата Марьяны Безуглой по подозрению в государственной измене.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в посте народного депутата Сергея Таруты в Facebook.
По его словам, основанием для внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований стало заявление, поданное им совместно с членом парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федором Вениславским. В то же время в самом Офисе генпрокурора подтвердили факт возбуждения дела по решению суда, не называя фамилии фигуранта.
Обстоятельства возбуждения производства
Речь идет о части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины — государственная измена в условиях военного положения. Это одна из самых тяжких статей, которая предусматривает суровую ответственность, вплоть до пожизненного лишения свободы.
По информации заявителей, следствие должно проверить, могли ли публичные заявления депутата нанести ущерб обороноспособности Украины. В частности, речь идет о распространении информации о 72-й отдельной механизированной бригаде в районе Угледара. По мнению Таруты, такие действия могли повлиять на оперативную обстановку, в частности способствовать перегруппировке сил противника и затруднить ротацию подразделений.
Реакция сторон и возможные последствия
"Когда публичная деятельность приводит к потерям среди военных, ослаблению обороны и деморализации армии — это уже не о свободе слова. Это об ответственности", — заявил Сергей Тарута.
Сама Марьяна Безуглая отреагировала на информацию об открытии производства коротким сообщением в социальных сетях. Она опубликовала фото на фоне флагов воинских подразделений и отметила, что ее не удастся запугать.
В настоящее время досудебное расследование продолжается. Правоохранители должны установить все обстоятельства дела и дать правовую оценку действиям народного депутата.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ви ж не телки
Стане еще больше звездой, як та прессекретака Зеленського, яка раніше Зеленського ср*ку освіжала, а після того, як Зеленський якось "по - неострожности некачественно посмотрел на нее", включила опцию СТЕРВОЗНОСТЬ и ее понесло...
Подобньіе твари умеют мстить...
слуг - сценарій завжди один - під заставу в 35 гривень,
апеляція і кляцай клювом далі!
Але вона ворог і нею повинні були вже давно зацікавитись в контр-розвідці. Але тільки не в цій, де ЗЕлупа править бал.
"Народна депутатка Мар'яна Безугла у липні 2025 року заявила, що має https://www.unian.ua/politics/bezugla-zayavila-shcho-maye-sindrom-aspergera-13079253.html синдром Аспергера , про що знали деякі її колеги з фракції «Слуга народу»."
Справа має бути відкрита проти тих, хто допустив її до держтаємниці, призначивши
заступницею голови Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки
і членкинею Постійної делегації у Парламентській асамблеї (ПА) НАТО.
А щодо Безуглої - в'язниця вже давно чекає на неї.