Суд обязал Офис Генпрокурора расследовать действия Безуглой во время "Вагнергейта", - адвокат

Офис Генпрокурора обязали расследовать действия Безуглой: что известно?

Печерский райсуд обязал Офис Генпрокурора начать досудебное расследование по заявлению Романа Червинского в отношении нардепа Марьяны Безуглой.

Об этом сообщил адвокат Андрей Йосипов, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

Так, следственный судья Печерского райсуда Новак удовлетворил жалобу на бездействие Офиса Генерального прокурора и обязал должностных лиц ОГП внести сведения в ЕРДР и начать досудебное расследование.

Офис Генпрокурора должен расследовать совершение Безуглой уголовного правонарушения по ч. 2 ст. 328 УК Украины (разглашение государственной тайны, повлекшее тяжкие последствия).

Офис Генпрокурора обязали расследовать действия Безуглой: что известно?

Суть жалобы

10 и 13 сентября 2021 года Роман Червинский и другие офицеры давали показания Временной следственной комиссии ВРУ по делу "Вагнергейт". 

"Перед началом допроса всех членов ВСК официально предупредили, что эти сведения являются государственной тайной. Несмотря на режим секретности, председатель ВСК Марьяна Безуглая в тот же день дала интервью СМИ, где раскрыла детали операции и данные об участии в ней конкретных лиц (военнослужащих).

Разглашение имен участников разведки фактически "подсветило" цели для спецслужб РФ. ФСБ РФ официально признала операцию "Вагнергейт" актом терроризма. Это поставило под прямую угрозу жизнь офицеров, поскольку государство-агрессор системно проводит ликвидацию лиц, которых считает "террористами" (примеры убийств Воронича, Шаповала, Хараберюша и покушения на Буданова это подтверждают)", - пояснил защитник.

Офис Генпрокурора обязали расследовать действия Безуглой: что известно?

Вагнергейт

Напомним, ночью 29 июля 2020 года в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнер. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов. Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнер в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

19 мая Рада отказалась создать ВСК по делу "вагнеровцев". Вместо этого Рада создала ВСК по расследованию возможных преступлений представителей власти.

24 июня Владимир Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам" и сравнил ее с захватом самолета Ryanair в Минске. Также Зеленский заявил, что спецоперация по "вагнеровцам" - идея других стран и Украину максимально втягивали в этот вопрос. Кроме того, президент рассказал, что сам лично передал Лукашенко информацию о "вагнеровцах": Я позвонил и предупредил его.

Временная следственная комиссия Верховной Рады по вопросам расследования возможных противоправных действий представителей органов госвласти и других лиц против суверенитета Украины начала работу 6 июля. На организационном заседании принято решение о приглашении на заседание по "делу вагнеровцев" пятого президента Украины, народного депутата "ЕС" Петра Порошенко. Комиссия также приняла решение направить запросы в СБУ, Главное управление разведки Министерства обороны, Офис Генпрокурора с просьбой ответить, в частности, на вопрос, готовилась ли операция по задержанию "вагнеровцев", а также определиться со своими представителями, которые присоединятся к работе ВСК. Согласно утвержденному плану работы, темой "вагнеровцев" ВСК будет заниматься в июле-августе.

+5
Викличуть, мабуть, на допит цілу роту отих вагнерівців, яких зеленський з єрмаком спасали від покарання за убивство Українців??
03.03.2026 13:55 Ответить
+4


03.03.2026 13:57 Ответить
+3
Вай-вай-вай. Неужели и до этой прокладки руки дошли? Пусть поплачется Зеленскому и Ермаку.
03.03.2026 13:53 Ответить
Вай-вай-вай. Неужели и до этой прокладки руки дошли? Пусть поплачется Зеленскому и Ермаку.
03.03.2026 13:53 Ответить


03.03.2026 13:57 Ответить
Этот вагейт был чисто фээсбэшной операцией и должен был стать поводом для вторжения,чисто случайность тогда спасла от начала войны.
03.03.2026 13:53 Ответить
Та шо ти - випадковість спасла - це безумна дала гідну відсічь повномасштабному вторгненю, персонально. Страшна людина - без будь якої ЗСУ зупинала все.
03.03.2026 14:01 Ответить
Да помним мы, помним

03.03.2026 14:05 Ответить
Провєтрі палату, братуха...
03.03.2026 14:08 Ответить
Прокинься, московіт, ти ж сереш в штани собі!!! Сходи до шаманів шойгу!!
Пригожин з уткіним, теж «повод для вторженія»???
03.03.2026 14:13 Ответить
Викличуть, мабуть, на допит цілу роту отих вагнерівців, яких зеленський з єрмаком спасали від покарання за убивство Українців??
03.03.2026 13:55 Ответить
зеленский, как себя чувствуешь?
03.03.2026 13:56 Ответить
Безуглу ловлять?
03.03.2026 14:01 Ответить
Безумній пофіг, вона непідсудна, бо розумовообділена! 😁
03.03.2026 14:02 Ответить
Клас! а діяльність татарова та дєрмака, а заодно і бубочки в цій справі ніхто не хоче розслідувати???
03.03.2026 14:03 Ответить
Операцію чонгаргейт і двушки на москву коли будуть розслідувати?
03.03.2026 14:03 Ответить
а пряме зізнання бубочки "Я зателефонував і попередив його" - не рахується
03.03.2026 14:05 Ответить
"Коли вагнерівці були на території Білорусі, я подзвонив Олександру Григоровичу, попередив його, сказав, що ми готові передати повну інформацію про цих людей", - сказав Зеленський.

Так, президент Володимир Зеленський особисто дзвонив Олександру Лукашенку щодо «вагнерівців». Розмова відбулася 5 серпня 2020 року, вже після затримання найманців у Білорусі, з метою домогтися їхньої екстрадиції в Україну, повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк https://babel.ua/news/65823-v-ofisi-prezidenta-utochnili-shcho-zelenskiy-govoriv-iz-lukashenkom-pro-vagnerivciv-uzhe-pislya-jihnogo-zatrimannya-v-bilorusi babel.ua. Зеленський підтвердив цей факт, зазначивши, що Лукашенко обіцяв «розібратися», але згодом передав їх Росії.
