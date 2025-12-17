1 199 24
Безуглая пригрозила протестом под ОП, если Сырского не уволят в ближайшее время
Народный депутат "Слуги народа" Марьяна Безуглая планирует усилить свои протесты с требованием увольнения главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
Об этом нардеп сообщила в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
Будет протест под ОП
Если Сырского не снимут до следующей парламентской недели, не только усилю протест, но и увеличу, в том числе под ОП. Никогда не сдаюсь", - написала она.
Что известно?
- Так, утром 16 декабря, перед началом заседания парламента, нардеп Марьяна Безуглая заявила о блокировании трибуны ВР.
- Она призвала уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
- После начала заседания между ней и нардепом "Батькивщины" Сергеем Тарутой возникла стычка.
- Безуглая утверждает, что он вместе с другими нардепами "Батькивщины" сорвал плакаты с требованиями военной реформы и сроков службы.
Чим нас здивує Мар'яна? 😂
І, озираючись назад, не зважаючи на її епатажність, у багатьох питаннях вона була права!
А замінити систему ніхто не довзолить, тому що незалежний командир може говорити неудобні для влади речі, що вина на втраті території не тільки через нестачу людей а через відсутність зброї в результаті шаленої корупції, звідти і нестача людей ними покривають озброєння.
- На заводі йде мітінг у піддтримку Луіса Корвалана.
Виступає роботяга Іван:
- Я не знаю, де знаходиться та країна Чілі, я не знаю хто така курва Лана, але якщо її завтра не випустять, то я на роботу хер піду!