Безуглая пригрозила протестом под ОП, если Сырского не уволят в ближайшее время

Народный депутат "Слуги народа" Марьяна Безуглая планирует усилить свои протесты с требованием увольнения главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Об этом нардеп сообщила в Facebook.

Будет протест под ОП

Если Сырского не снимут до следующей парламентской недели, не только усилю протест, но и увеличу, в том числе под ОП. Никогда не сдаюсь", - написала она.

Что известно?

Так, утром 16 декабря, перед началом заседания парламента, нардеп Марьяна Безуглая заявила о блокировании трибуны ВР.

Она призвала уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

После начала заседания между ней и нардепом "Батькивщины" Сергеем Тарутой возникла стычка.

Безуглая утверждает, что он вместе с другими нардепами "Батькивщины" сорвал плакаты с требованиями военной реформы и сроков службы.

