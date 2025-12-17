РУС
Новости Безуглая в Раде
1 199 24

Безуглая пригрозила протестом под ОП, если Сырского не уволят в ближайшее время

Безуглая протестует

Народный депутат "Слуги народа" Марьяна Безуглая планирует усилить свои протесты с требованием увольнения главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Об этом нардеп сообщила в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

Будет протест под ОП

Если Сырского не снимут до следующей парламентской недели, не только усилю протест, но и увеличу, в том числе под ОП. Никогда не сдаюсь", - написала она.

Читайте также: В Раде зарегистрировали постановление об отстранении Безуглой от пяти заседаний

Что известно?

  • Так, утром 16 декабря, перед началом заседания парламента, нардеп Марьяна Безуглая заявила о блокировании трибуны ВР.
  • Она призвала уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
  • После начала заседания между ней и нардепом "Батькивщины" Сергеем Тарутой возникла стычка.
  • Безуглая утверждает, что он вместе с другими нардепами "Батькивщины" сорвал плакаты с требованиями военной реформы и сроков службы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рада приняла в первом чтении законопроект об общенациональной минуте молчания

Безуглая протест

Автор: 

протест (5920) Александр Сырский (784) Безуглая Марьяна (319)
Топ комментарии
+6
завзятість їбанутих захоплює.
показать весь комментарий
17.12.2025 14:58 Ответить
+4
+3
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Боневтік не дозволяє (кажуть строк сам хотів скласти повноваження) бо ще до кінця Оман не виконаний по здачі лівобережжя.
показать весь комментарий
17.12.2025 14:57 Ответить
завзятість їбанутих захоплює.
показать весь комментарий
17.12.2025 14:58 Ответить
Сирського на .... куди куди Сирського ?
показать весь комментарий
17.12.2025 14:59 Ответить
Столиць в світі багато, куди послом можна чкурнуть
показать весь комментарий
17.12.2025 15:00 Ответить
Слабоуміє і отвага
показать весь комментарий
17.12.2025 14:59 Ответить
Хай стриптиз зробе біля трибуни, тоді справді всі злякаються.
показать весь комментарий
17.12.2025 15:03 Ответить
"голу вечеринку" разом з богуцькою замутять ))
показать весь комментарий
17.12.2025 15:00 Ответить
Активістку FEMEN у костюмі Кровосісі навпроти будівлі Кабінету міністрів ми вже бачили.
Чим нас здивує Мар'яна? 😂
показать весь комментарий
17.12.2025 15:00 Ответить
Хоть би їй не завадив тарута, вчинити оте прикре САМОГУБСТВО, перед будинком де ошивається єрмак !!!
показать весь комментарий
17.12.2025 15:01 Ответить
а кого вона сватає?
показать весь комментарий
17.12.2025 15:01 Ответить
В нас є "достойния ліца" - орденоносці, маму їх! Взять хоч би цих,чим не орли?!
показать весь комментарий
17.12.2025 15:08 Ответить
а чого раніше не виходила з протестом? чого саме зараз?
показать весь комментарий
17.12.2025 15:03 Ответить
показать весь комментарий
17.12.2025 15:06 Ответить
Неадекватна Марʼяна у цьому питанні адекватніша за всіх, хто не бачить цієї проблеми! Сирський і його генштаб не здатні протистояти ворогові!
І, озираючись назад, не зважаючи на її епатажність, у багатьох питаннях вона була права!
показать весь комментарий
17.12.2025 15:09 Ответить
Ага и когда активно хвалила и лоббировала того же сырского на замену Залужному тоже оказывается была права да?
показать весь комментарий
17.12.2025 15:13 Ответить
А де ви прочитали, що я написав завжди?
показать весь комментарий
17.12.2025 15:15 Ответить
Проблема не в Сирському а в системі, він просто шестерня цієї системи. І заміна шестерні на іншу нічого не змінить.
А замінити систему ніхто не довзолить, тому що незалежний командир може говорити неудобні для влади речі, що вина на втраті території не тільки через нестачу людей а через відсутність зброї в результаті шаленої корупції, звідти і нестача людей ними покривають озброєння.
показать весь комментарий
17.12.2025 15:20 Ответить
Так вона ж і про реформу, а не тільки про сирського!
показать весь комментарий
17.12.2025 15:25 Ответить
Сирський на свойому місці...Залужний не мав бвжвння бути в Генштабі... Віповідальність Сирський взяв на себе велику...
показать весь комментарий
17.12.2025 15:18 Ответить
"Ломать - нє строіть !" Питання до болєзної Маряни Янукович - хто буде замість Сирського ?
показать весь комментарий
17.12.2025 15:19 Ответить
сценаристи.котрі писали сценарії для "кварталу" з 2016 року і котрі пишуть сценврії для безуглової одні і тіж фсбешні...Головне українцям кинути лайно і нехай вони собі це лайно між собою носять...А на ділі це лайно, не варто шкалупи з виїденого яйця....рашистське лайно...
показать весь комментарий
17.12.2025 15:25 Ответить
Анекдот з радянських часів:
- На заводі йде мітінг у піддтримку Луіса Корвалана.
Виступає роботяга Іван:
- Я не знаю, де знаходиться та країна Чілі, я не знаю хто така курва Лана, але якщо її завтра не випустять, то я на роботу хер піду!
показать весь комментарий
17.12.2025 15:26 Ответить
Генеральскі таланти Сирського не мені оцінювати. А ось "таланти" Безуглої пруть в очі самі!!!
показать весь комментарий
17.12.2025 15:26 Ответить
Отправить на Кириловская 103.
показать весь комментарий
17.12.2025 15:26 Ответить
 
 