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Новини Безугла в Раді
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Безугла пригрозила протестом під ОП, якщо Сирського не звільнять найближчим часом

безугла протестує

Народна депутатка "Слуги народу" Мар’яна Безугла планує посилювати свої протести з вимогою звільнення головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Про це нардепка повідомила у фейсбуку, інформує Цензор.НЕТ.

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Буде протест під ОП

Якщо Сирського не знімуть до наступного парламентського тижня, не тільки посилю протест, але й збільшу, в тому числі під ОП. Ніколи не здаюсь", - написала вона.

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Що відомо?

  • Так, вранці 16 грудня, перед початком засідання парламенту, нардепка Мар'яна Безугла заявила про блокування трибуни ВР.
  • Вона закликала звільнити головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.
  • Після початку засідання між нею та нардепом "Батьківщини" Сергієм Тарутою виникла сутичка.
  • Безугла стверджує, що він разом із іншими нардепами "Батьківщини" зірвав плакати з вимогами військової реформи та термінів служби.

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Безугла протест

Автор: 

протест (2423) Сирський Олександр (964) Безугла Мар’яна (331)
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Топ коментарі
+25
завзятість їбанутих захоплює.
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17.12.2025 14:58 Відповісти
+9
Боневтік не дозволяє (кажуть строк сам хотів скласти повноваження) бо ще до кінця Оман не виконаний по здачі лівобережжя.
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17.12.2025 14:57 Відповісти
+9
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17.12.2025 15:06 Відповісти

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