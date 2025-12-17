Безугла пригрозила протестом під ОП, якщо Сирського не звільнять найближчим часом

Народна депутатка "Слуги народу" Мар’яна Безугла планує посилювати свої протести з вимогою звільнення головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Про це нардепка повідомила у фейсбуку, інформує Цензор.НЕТ.

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Буде протест під ОП

Якщо Сирського не знімуть до наступного парламентського тижня, не тільки посилю протест, але й збільшу, в тому числі під ОП. Ніколи не здаюсь", - написала вона.

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Що відомо?

Так, вранці 16 грудня, перед початком засідання парламенту, нардепка Мар'яна Безугла заявила про блокування трибуни ВР.

Вона закликала звільнити головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Після початку засідання між нею та нардепом "Батьківщини" Сергієм Тарутою виникла сутичка.

Безугла стверджує, що він разом із іншими нардепами "Батьківщини" зірвав плакати з вимогами військової реформи та термінів служби.

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