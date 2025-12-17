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Безугла пригрозила протестом під ОП, якщо Сирського не звільнять найближчим часом
Народна депутатка "Слуги народу" Мар’яна Безугла планує посилювати свої протести з вимогою звільнення головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.
Про це нардепка повідомила у фейсбуку, інформує Цензор.НЕТ.
Буде протест під ОП
Якщо Сирського не знімуть до наступного парламентського тижня, не тільки посилю протест, але й збільшу, в тому числі під ОП. Ніколи не здаюсь", - написала вона.
Що відомо?
- Так, вранці 16 грудня, перед початком засідання парламенту, нардепка Мар'яна Безугла заявила про блокування трибуни ВР.
- Вона закликала звільнити головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.
- Після початку засідання між нею та нардепом "Батьківщини" Сергієм Тарутою виникла сутичка.
- Безугла стверджує, що він разом із іншими нардепами "Батьківщини" зірвав плакати з вимогами військової реформи та термінів служби.
Топ коментарі
+25 Сергей Дмитрук
показати весь коментар17.12.2025 14:58 Відповісти Посилання
+9 Sergey #606813
показати весь коментар17.12.2025 14:57 Відповісти Посилання
+9 God Father #600960
показати весь коментар17.12.2025 15:06 Відповісти Посилання
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