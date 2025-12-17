У Раді зареєстрували постанову про відсторонення Безуглої від п’яти засідань

У Верховній Раді України зареєстрували проєкт постанови про застосування дисциплінарних заходів до народної депутатки Мар’яни Безуглої.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Проєкт №14312 подала народна депутатка Людмила Буймістер. За її словами, рішення стало наслідком блокування Безуглою трибуни парламенту.

"Вчора до мене звернулися мої побратими, військові і дали доручення провести коротку "виховну розмову" у військовому форматі з пані, яка вчора блокувала трибуну Верховної Ради України. Але, на превеликий жаль, у парламенті так не можна, Верховна Рада може діяти лише у конституційний спосіб. Тому прошу поставити на розгляд та проголосувати постанову про позбавлення народної депутатки права участі у пленарних засіданнях на 5 днів. Вчора була зареєстрована постанова", - пояснила Буймістер.

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Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук зазначив, що проєкт постанови спочатку має розглянути Регламентний комітет, після чого парламент зможе ухвалити рішення у залі.

Серед депутатів висловлюють сумнів у можливості відсторонення Безуглої. Один із парламентаріїв зазначив: "Таке вже було, і не один раз. Всі спроби завершувались невдало".

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Що відомо?

Так, вранці, перед початком засідання парламенту, нардепка Мар'яна Безугла заявила про блокування трибуни ВР.

Вона закликала звільнити головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Після початку засідання між нею та нардепом "Батьківщини" Сергієм Тарутою виникла сутичка.

Безугла стверджує, що він разом із іншими нардепами "Батьківщини" зірвав плакати з вимогами військової реформи та термінів служби.

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