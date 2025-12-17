У Раді зареєстрували постанову про відсторонення Безуглої від п’яти засідань
У Верховній Раді України зареєстрували проєкт постанови про застосування дисциплінарних заходів до народної депутатки Мар’яни Безуглої.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Проєкт №14312 подала народна депутатка Людмила Буймістер. За її словами, рішення стало наслідком блокування Безуглою трибуни парламенту.
"Вчора до мене звернулися мої побратими, військові і дали доручення провести коротку "виховну розмову" у військовому форматі з пані, яка вчора блокувала трибуну Верховної Ради України. Але, на превеликий жаль, у парламенті так не можна, Верховна Рада може діяти лише у конституційний спосіб. Тому прошу поставити на розгляд та проголосувати постанову про позбавлення народної депутатки права участі у пленарних засіданнях на 5 днів. Вчора була зареєстрована постанова", - пояснила Буймістер.
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук зазначив, що проєкт постанови спочатку має розглянути Регламентний комітет, після чого парламент зможе ухвалити рішення у залі.
Серед депутатів висловлюють сумнів у можливості відсторонення Безуглої. Один із парламентаріїв зазначив: "Таке вже було, і не один раз. Всі спроби завершувались невдало".
Що відомо?
- Так, вранці, перед початком засідання парламенту, нардепка Мар'яна Безугла заявила про блокування трибуни ВР.
- Вона закликала звільнити головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.
- Після початку засідання між нею та нардепом "Батьківщини" Сергієм Тарутою виникла сутичка.
- Безугла стверджує, що він разом із іншими нардепами "Батьківщини" зірвав плакати з вимогами військової реформи та термінів служби.
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