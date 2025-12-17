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Новини Безугла в Раді
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У Раді зареєстрували постанову про відсторонення Безуглої від п’яти засідань

безугла в раді

У Верховній Раді України зареєстрували проєкт постанови про застосування дисциплінарних заходів до народної депутатки Мар’яни Безуглої.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Проєкт №14312 подала народна депутатка Людмила Буймістер. За її словами, рішення стало наслідком блокування Безуглою трибуни парламенту.

"Вчора до мене звернулися мої побратими, військові і дали доручення провести коротку "виховну розмову" у військовому форматі з пані, яка вчора блокувала трибуну Верховної Ради України. Але, на превеликий жаль, у парламенті так не можна, Верховна Рада може діяти лише у конституційний спосіб. Тому прошу поставити на розгляд та проголосувати постанову про позбавлення народної депутатки права участі у пленарних засіданнях на 5 днів. Вчора була зареєстрована постанова", - пояснила Буймістер.

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Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук зазначив, що проєкт постанови спочатку має розглянути Регламентний комітет, після чого парламент зможе ухвалити рішення у залі.

Серед депутатів висловлюють сумнів у можливості відсторонення Безуглої. Один із парламентаріїв зазначив: "Таке вже було, і не один раз. Всі спроби завершувались невдало".

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Що відомо?

  • Так, вранці, перед початком засідання парламенту, нардепка Мар'яна Безугла заявила про блокування трибуни ВР.
  • Вона закликала звільнити головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.
  • Після початку засідання між нею та нардепом "Батьківщини" Сергієм Тарутою виникла сутичка.
  • Безугла стверджує, що він разом із іншими нардепами "Батьківщини" зірвав плакати з вимогами військової реформи та термінів служби.

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Автор: 

ВР (15185) Безугла Мар’яна (331)
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Топ коментарі
+7
Чомусь всі відволіклись на поведінку Марʼяни, а не на реальній проблемі, яку вона поставила, і яка життєво важлива для виживання країни.
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17.12.2025 14:35 Відповісти
+3
Здається Тополя збирав гроші на психіатричне обстеження цієї дами.Може депутати скинуться їй,то примусово відправлять.?
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17.12.2025 14:30 Відповісти
+3
чомусь питання термінів служби ніхто так швидко не намагається вирішити, а на людину яка підняла це питання вже наступного дня знайшлася постанова. Все ясненько
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17.12.2025 14:44 Відповісти

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