ВР зобов’язала міністрів звітувати перед відставкою
Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який зобов'язує міністрів звітувати перед відставкою.
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Рішення підтримали 285 парламентарів.
Законопроєкт закріплює обов’язок члена Кабміну бути присутнім та звітувати про виконану роботу при розгляді питання про його звільнення (підставою якого була його особиста заява про відставку) на засіданні профільного комітету Верховної Ради України та на пленарному засіданні ВРУ, врегульовується порядок подання такого звіту.
Подання письмового звіту члена КМУ є обовʼязковою умовою при поданні заяви про відставку.
Також передбачена обовʼязкова зустріч з всіма фракціями та групами кандидата на призначення в Уряд
Що передувало?
- У вересні 2025 року Верховна Рада ухвалила законопроєкт про запровадження відповідальності для урядовців за ігнорування викликів до парламенту.
- Проте згодом його ветував президент Зеленський.
Топ коментарі
+1 Calvados
показати весь коментар17.12.2025 12:26 Відповісти Посилання
+1 Катерина Андрієвська
показати весь коментар17.12.2025 12:27 Відповісти Посилання
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