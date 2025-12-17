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ВР зобов’язала міністрів звітувати перед відставкою

Рада зобов’язала міністрів звітувати перед звільненням

Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який зобов'язує міністрів звітувати перед відставкою.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Рішення підтримали 285 парламентарів.

Рада зобов’язала міністрів звітувати перед звільненням

Законопроєкт закріплює обов’язок члена Кабміну бути присутнім та звітувати про виконану роботу при розгляді питання про його звільнення (підставою якого була його особиста заява про відставку) на засіданні профільного комітету Верховної Ради України та на пленарному засіданні ВРУ, врегульовується порядок подання такого звіту.

Подання письмового звіту члена КМУ є обовʼязковою умовою при поданні заяви про відставку.

Також передбачена обовʼязкова зустріч з всіма фракціями та групами кандидата на призначення в Уряд

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Що передувало?

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Автор: 

ВР (15185) Кабмін (14252) відставка (1481) звіт (436)
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Топ коментарі
+1
Покарання за невиконання обов'язку передбачене? Якщо ні, то хрін до вас хтось прийде.
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17.12.2025 12:26 Відповісти
+1
І що тепер? Якщо міністр не зробив звіт то його і у відставку не відправлять? От хитро придумали, щоб "своїх" не здавати!
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17.12.2025 12:27 Відповісти

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