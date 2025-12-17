ВР обязала министров отчитываться перед отставкой

Верховная Рада приняла законопроект, который обязывает министров отчитываться перед отставкой.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

Что известно

Решение поддержали 285 парламентариев.

Законопроект закрепляет обязанность члена Кабмина присутствовать и отчитываться о проделанной работе при рассмотрении вопроса о его увольнении (основанием для которого было его личное заявление об отставке) на заседании профильного комитета Верховной Рады Украины и на пленарном заседании ВРУ, регулируется порядок представления такого отчета.

Представление письменного отчета членом КМУ является обязательным условием при подаче заявления об отставке.

Также предусмотрена обязательная встреча со всеми фракциями и группами кандидата на назначение в правительство.

Что предшествовало?

В сентябре 2025 года Верховная Рада приняла законопроект о введении ответственности для чиновников за игнорирование вызовов в парламент.

Однако впоследствии его ветировал президент Зеленский.

