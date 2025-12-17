РУС
ВР обязала министров отчитываться перед отставкой

Верховная Рада приняла законопроект, который обязывает министров отчитываться перед отставкой.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

Решение поддержали 285 парламентариев.

Законопроект закрепляет обязанность члена Кабмина присутствовать и отчитываться о проделанной работе при рассмотрении вопроса о его увольнении (основанием для которого было его личное заявление об отставке) на заседании профильного комитета Верховной Рады Украины и на пленарном заседании ВРУ, регулируется порядок представления такого отчета.

Представление письменного отчета членом КМУ является обязательным условием при подаче заявления об отставке.

Также предусмотрена обязательная встреча со всеми фракциями и группами кандидата на назначение в правительство.

Что предшествовало?

Топ комментарии
+1
Покарання за невиконання обов'язку передбачене? Якщо ні, то хрін до вас хтось прийде.
17.12.2025 12:26 Ответить
+1
І що тепер? Якщо міністр не зробив звіт то його і у відставку не відправлять? От хитро придумали, щоб "своїх" не здавати!
17.12.2025 12:27 Ответить
Покарання за невиконання обов'язку передбачене? Якщо ні, то хрін до вас хтось прийде.
17.12.2025 12:26 Ответить
І що тепер? Якщо міністр не зробив звіт то його і у відставку не відправлять? От хитро придумали, щоб "своїх" не здавати!
17.12.2025 12:27 Ответить
Про шо звітувати? - їх дім тюрма - розпилювачі бюджету
17.12.2025 12:34 Ответить
Як би перед посадкою, а так чого не зрозуміло, ви же за щось їх знімаєте, значить і так ясно. А цей цирк кому потрібен. От звітував і за кордон з чистою совістю
17.12.2025 12:36 Ответить
Та Хуан із нею, із совістю...
Головне - з баблом!
17.12.2025 12:38 Ответить
Звітувати про те,куди вивів вкрадені гроші та де планує мешкати за кордоном?? Розумно. Можно буде друзям замовити якісь речи,або ліки.....
17.12.2025 12:43 Ответить
17.12.2025 12:45 Ответить
депутаты тоже должны отчитываться
17.12.2025 12:50 Ответить
А чий законопроект?
17.12.2025 13:08 Ответить
Рєзніков прийшов і відзвітував. І що ви зробили з цим мародером? Провели оплесками...
17.12.2025 13:22 Ответить
 
 