Зеленский ветировал закон о наказании чиновников за игнорирование вызовов в ВР
Президент Владимир Зеленский наложил вето на законопроект, предусматривающий наказание чиновников за игнорирование вызовов в Верховную Раду.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте парламента.
Так, 4 октября президент вернул документ в Раду с предложениями.
"Помните законопроект 11387, которым Рада ввела штрафы для министров и других должностных лиц, которые не приходят на вызов. Это была моя правка, проголосовали мы тогда 229 голосов. Что, говорят, вызвало бурную реакцию всего Офиса Президента и .... сегодня законопроект вернули с полным вето", - рассказал нардеп Ярослав Железняк.
В своем обосновании президент пишет, что механизм отчетности членов правительства Украины регулируется законодательством Украины, в частности законом "О Кабинете Министров Украины" и регламентом Верховной Рады.
"Учитывая приведенное, следует констатировать, что предложенные Законом нововведения не учитывают, в частности политико-правовую природу ответственности правительства Украины перед парламентом, а также ограниченность форм парламентского контроля конституционными нормами. ... В то же время этот институт должен был обеспечить стабильность правительства Украины, его независимость от текущих изменений политической конъюнктуры в представительном органе", - отмечается там.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
По суті навіть заборонено потролити тих міністрів,щоб були у формі,звістно навіть не сподіваючись на якісь бодай адміністративні штрафи.
Бо "що дозволено Юпітеру не дозволено бику"
Тепер народного обранця може нахєр послати люба сексологіня або чувак з "Кварталу", якого ЗЕ поставив на посаду до виконавчого органу.
Зробили нас ще,100500-й раз!
Агов, знесуни, може вже пора?!
Ану в стойло 🐏🐑.
Найвеличніший 🤡 лідор ********** йде!😆
Вовочка вже відкрито 💩 вам на голови.😂
Міндіч з шурмою і шиферами-недострєльонними, можуть це засвідчити у Генпрокурора!!