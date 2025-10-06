Зеленский ветировал закон о наказании чиновников за игнорирование вызовов в ВР

Президент Владимир Зеленский наложил вето на законопроект, предусматривающий наказание чиновников за игнорирование вызовов в Верховную Раду.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте парламента.

Так, 4 октября президент вернул документ в Раду с предложениями.

"Помните законопроект 11387, которым Рада ввела штрафы для министров и других должностных лиц, которые не приходят на вызов. Это была моя правка, проголосовали мы тогда 229 голосов. Что, говорят, вызвало бурную реакцию всего Офиса Президента и .... сегодня законопроект вернули с полным вето", - рассказал нардеп Ярослав Железняк.

В своем обосновании президент пишет, что механизм отчетности членов правительства Украины регулируется законодательством Украины, в частности законом "О Кабинете Министров Украины" и регламентом Верховной Рады.

"Учитывая приведенное, следует констатировать, что предложенные Законом нововведения не учитывают, в частности политико-правовую природу ответственности правительства Украины перед парламентом, а также ограниченность форм парламентского контроля конституционными нормами. ... В то же время этот институт должен был обеспечить стабильность правительства Украины, его независимость от текущих изменений политической конъюнктуры в представительном органе", - отмечается там.

