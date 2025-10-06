РУС
Новости Ответственность за неявку в Раду
1 138 18

Зеленский ветировал закон о наказании чиновников за игнорирование вызовов в ВР

Зеленский ветировал закон о наказании чиновников за неявку в Раду

Президент Владимир Зеленский наложил вето на законопроект, предусматривающий наказание чиновников за игнорирование вызовов в Верховную Раду.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте парламента.

Так, 4 октября президент вернул документ в Раду с предложениями.

"Помните законопроект 11387, которым Рада ввела штрафы для министров и других должностных лиц, которые не приходят на вызов. Это была моя правка, проголосовали мы тогда 229 голосов. Что, говорят, вызвало бурную реакцию всего Офиса Президента и .... сегодня законопроект вернули с полным вето", - рассказал нардеп Ярослав Железняк.

Зеленский ветировал закон о наказании чиновников за неявку в Раду

В своем обосновании президент пишет, что механизм отчетности членов правительства Украины регулируется законодательством Украины, в частности законом "О Кабинете Министров Украины" и регламентом Верховной Рады.

"Учитывая приведенное, следует констатировать, что предложенные Законом нововведения не учитывают, в частности политико-правовую природу ответственности правительства Украины перед парламентом, а также ограниченность форм парламентского контроля конституционными нормами. ... В то же время этот институт должен был обеспечить стабильность правительства Украины, его независимость от текущих изменений политической конъюнктуры в представительном органе", - отмечается там.

Зеленский ветировал закон о наказании чиновников за неявку в Раду

+5
Безкарність для своїх!
06.10.2025 14:12 Ответить
+5
Канєшна! Уряд тепер перед Радою не звітує, як це пемедбачено Конституцією, а звітує лише пемед ОПою Єрмака/Зєлєнского, чого Конституцією не передбачено. "Азм єсть царь" - відповів Зєлєнскій холопам. До речі, навіть при теперішньому Трампу його міністри перед Конгресом і Сенатом звітують і при пемшому виклику туди з'являються. Зєлєнскій Трампа переплюнув.
06.10.2025 14:21 Ответить
+5
Друзі Гундосого такі як Чернишов не повинні ходити на якусь там Раду
06.10.2025 14:23 Ответить
Безкарність для своїх!
06.10.2025 14:12 Ответить
Аха-ха! Знайте своє місце..
06.10.2025 14:13 Ответить
От підар
06.10.2025 14:14 Ответить
А хіба могло бути по іншому. Дивлячись на кейси "як с гуся вода" Стефанішиної та Чернишова.
По суті навіть заборонено потролити тих міністрів,щоб були у формі,звістно навіть не сподіваючись на якісь бодай адміністративні штрафи.

Бо "що дозволено Юпітеру не дозволено бику"
06.10.2025 14:18 Ответить
Канєшна! Уряд тепер перед Радою не звітує, як це пемедбачено Конституцією, а звітує лише пемед ОПою Єрмака/Зєлєнского, чого Конституцією не передбачено. "Азм єсть царь" - відповів Зєлєнскій холопам. До речі, навіть при теперішньому Трампу його міністри перед Конгресом і Сенатом звітують і при пемшому виклику туди з'являються. Зєлєнскій Трампа переплюнув.
06.10.2025 14:21 Ответить
Друзі Гундосого такі як Чернишов не повинні ходити на якусь там Раду
06.10.2025 14:23 Ответить
Чи стюрдеса може бути зайнята ширинкою їрмака
06.10.2025 14:47 Ответить
Обрали невігласа, тепер їжте, хоч і війна…
06.10.2025 14:27 Ответить
Говорят Зеленского на Банковой уже тайно короновали!
06.10.2025 14:29 Ответить
- Сваїх в абіду нє дадім!
06.10.2025 14:30 Ответить
Покарання? Хто кого карати з такими клоунами буде. В раді тільки пару депутатів розуміють що їм дали на голосування, а у кабміні пару представників розуміють що вони пишуть.
06.10.2025 14:30 Ответить
Сваіх нє сдайом. А ось підмахнути Закон про пожиттєве за зйомку чиновника в стриптиз клубі-завжди будь ласка.
06.10.2025 14:33 Ответить
Тобто - урядовці з одного боку - мають звітувати перед Радою, а з іншої - можуть без якихось наслідків ігнорувати зі звіти??? Акуєть у нас законодавство...
06.10.2025 14:33 Ответить
Чому я не здивований?
06.10.2025 14:35 Ответить
І не Ви один....
06.10.2025 14:49 Ответить
У цього зеленого Чорта НАРОДОВЛАДДЯ було одною з базових програм перед виборами.
Тепер народного обранця може нахєр послати люба сексологіня або чувак з "Кварталу", якого ЗЕ поставив на посаду до виконавчого органу.
Зробили нас ще,100500-й раз!
Агов, знесуни, може вже пора?!
06.10.2025 14:39 Ответить
Негоже панам перед кріпаками звітувати!
Ану в стойло 🐏🐑.
Найвеличніший 🤡 лідор ********** йде!😆
Вовочка вже відкрито 💩 вам на голови.😂
06.10.2025 14:44 Ответить
Он, як зеленського з дипломом від Феміди, пердолить від ПРАВОСУДДЯ і ЗАКОННОСТІ!! Парламентсько-президентська держава!!
Міндіч з шурмою і шиферами-недострєльонними, можуть це засвідчити у Генпрокурора!!
06.10.2025 15:00 Ответить
 
 