УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11661 відвідувач онлайн
Новини Відповідальність за неявку до Ради
1 474 19

Зеленський ветував закон про покарання урядовців за ігнорування викликів до ВР

Зеленський ветував закон про покарання урядовців за неявку до Ради

Президент Володимир Зеленський наклав вето на законопроєкт, що передбачав покарання урядовців за ігнорування викликів до Верховної Ради.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті парламенту.

Так, 4 жовтня президент повернув документ до Ради із пропозиціями.

"Памʼятаєте законопроєкт 11387, яким Рада запровадила штрафи для міністрів і інших посадовців, які не приходять на виклик. Це була моя правка, проголосували ми тоді 229 голосів. Що, говорять, викликало бурхливу реакцію всього Офісу Президента і….сьогодні законопроект повернули з повним вето", - розповів нардеп Ярослав Железняк.

Зеленський ветував закон про покарання урядовців за неявку до Ради

Читайте: Україна вже виробляє 40 САУ "Богдана" на місяць, - Зеленський

У своєму обґрунтуванні президент пише, що механізм звітування членів уряду України регулюється законодавством України, зокрема законом "Про Кабінет Міністрів України" та регламентом Верховної Ради.

"Ураховуючи наведене, слід констатувати, що запропоновані Законом нововведення не враховують, зокрема політико-правову природу відповідальності уряду України перед парламентом, а також обмеженість форм парламентського контролю конституційними нормами. ... Водночас цей інститут мав забезпечити стабільність уряду України, його незалежність від поточних змін політичної кон'юнктури у представницькому органі", - зазначається там.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Зеленський ветував закон про покарання урядовців за неявку до Ради

Автор: 

вето (201) ВР (15244) законопроєкт (3725) Зеленський Володимир (25713) Кабмін (14403)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+13
Безкарність для своїх!
показати весь коментар
06.10.2025 14:12 Відповісти
+11
От підар
показати весь коментар
06.10.2025 14:14 Відповісти
+11
Канєшна! Уряд тепер перед Радою не звітує, як це пемедбачено Конституцією, а звітує лише пемед ОПою Єрмака/Зєлєнского, чого Конституцією не передбачено. "Азм єсть царь" - відповів Зєлєнскій холопам. До речі, навіть при теперішньому Трампу його міністри перед Конгресом і Сенатом звітують і при пемшому виклику туди з'являються. Зєлєнскій Трампа переплюнув.
показати весь коментар
06.10.2025 14:21 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Безкарність для своїх!
показати весь коментар
06.10.2025 14:12 Відповісти
Аха-ха! Знайте своє місце..
показати весь коментар
06.10.2025 14:13 Відповісти
От підар
показати весь коментар
06.10.2025 14:14 Відповісти
А хіба могло бути по іншому. Дивлячись на кейси "як с гуся вода" Стефанішиної та Чернишова.
По суті навіть заборонено потролити тих міністрів,щоб були у формі,звістно навіть не сподіваючись на якісь бодай адміністративні штрафи.

Бо "що дозволено Юпітеру не дозволено бику"
показати весь коментар
06.10.2025 14:18 Відповісти
Канєшна! Уряд тепер перед Радою не звітує, як це пемедбачено Конституцією, а звітує лише пемед ОПою Єрмака/Зєлєнского, чого Конституцією не передбачено. "Азм єсть царь" - відповів Зєлєнскій холопам. До речі, навіть при теперішньому Трампу його міністри перед Конгресом і Сенатом звітують і при пемшому виклику туди з'являються. Зєлєнскій Трампа переплюнув.
показати весь коментар
06.10.2025 14:21 Відповісти
Друзі Гундосого такі як Чернишов не повинні ходити на якусь там Раду
показати весь коментар
06.10.2025 14:23 Відповісти
Чи стюрдеса може бути зайнята ширинкою їрмака
показати весь коментар
06.10.2025 14:47 Відповісти
Обрали невігласа, тепер їжте, хоч і війна…
показати весь коментар
06.10.2025 14:27 Відповісти
Говорят Зеленского на Банковой уже тайно короновали!
показати весь коментар
06.10.2025 14:29 Відповісти
- Сваїх в абіду нє дадім!
показати весь коментар
06.10.2025 14:30 Відповісти
Покарання? Хто кого карати з такими клоунами буде. В раді тільки пару депутатів розуміють що їм дали на голосування, а у кабміні пару представників розуміють що вони пишуть.
показати весь коментар
06.10.2025 14:30 Відповісти
Сваіх нє сдайом. А ось підмахнути Закон про пожиттєве за зйомку чиновника в стриптиз клубі-завжди будь ласка.
показати весь коментар
06.10.2025 14:33 Відповісти
Тобто - урядовці з одного боку - мають звітувати перед Радою, а з іншої - можуть без якихось наслідків ігнорувати зі звіти??? Акуєть у нас законодавство...
показати весь коментар
06.10.2025 14:33 Відповісти
Чому я не здивований?
показати весь коментар
06.10.2025 14:35 Відповісти
І не Ви один....
показати весь коментар
06.10.2025 14:49 Відповісти
У цього зеленого Чорта НАРОДОВЛАДДЯ було одною з базових програм перед виборами.
Тепер народного обранця може нахєр послати люба сексологіня або чувак з "Кварталу", якого ЗЕ поставив на посаду до виконавчого органу.
Зробили нас ще,100500-й раз!
Агов, знесуни, може вже пора?!
показати весь коментар
06.10.2025 14:39 Відповісти
Негоже панам перед кріпаками звітувати!
Ану в стойло 🐏🐑.
Найвеличніший 🤡 лідор ********** йде!😆
Вовочка вже відкрито 💩 вам на голови.😂
показати весь коментар
06.10.2025 14:44 Відповісти
Он, як зеленського з дипломом від Феміди, пердолить від ПРАВОСУДДЯ і ЗАКОННОСТІ!! Парламентсько-президентська держава!!
Міндіч з шурмою і шиферами-недострєльонними, можуть це засвідчити у Генпрокурора!!
показати весь коментар
06.10.2025 15:00 Відповісти
гідрант незламно і потужно поклав на мандатованих свій орган для гри на роялі.
показати весь коментар
06.10.2025 15:17 Відповісти
 
 