Зеленський ветував закон про покарання урядовців за ігнорування викликів до ВР

Президент Володимир Зеленський наклав вето на законопроєкт, що передбачав покарання урядовців за ігнорування викликів до Верховної Ради.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті парламенту.

Так, 4 жовтня президент повернув документ до Ради із пропозиціями.

"Памʼятаєте законопроєкт 11387, яким Рада запровадила штрафи для міністрів і інших посадовців, які не приходять на виклик. Це була моя правка, проголосували ми тоді 229 голосів. Що, говорять, викликало бурхливу реакцію всього Офісу Президента і….сьогодні законопроект повернули з повним вето", - розповів нардеп Ярослав Железняк.

У своєму обґрунтуванні президент пише, що механізм звітування членів уряду України регулюється законодавством України, зокрема законом "Про Кабінет Міністрів України" та регламентом Верховної Ради.

"Ураховуючи наведене, слід констатувати, що запропоновані Законом нововведення не враховують, зокрема політико-правову природу відповідальності уряду України перед парламентом, а також обмеженість форм парламентського контролю конституційними нормами. ... Водночас цей інститут мав забезпечити стабільність уряду України, його незалежність від поточних змін політичної кон'юнктури у представницькому органі", - зазначається там.

