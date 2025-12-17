В Раде зарегистрировали постановление об отстранении Безуглой от пяти заседаний

В Верховной Раде Украины зарегистрировали проект постановления о применении дисциплинарных мер к народному депутату Марьяне Безуглой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Проект №14312 подала народный депутат Людмила Буймистер. По ее словам, решение стало следствием блокирования Безуглой трибуны парламента.

"Вчера ко мне обратились мои побратимы, военные, и дали поручение провести короткую "воспитательную беседу" в военном формате с госпожой, которая вчера блокировала трибуну Верховной Рады Украины. Но, к большому сожалению, в парламенте так нельзя, Верховная Рада может действовать только конституционным способом. Поэтому прошу поставить на рассмотрение и проголосовать постановление о лишении народного депутата права участия в пленарных заседаниях на 5 дней. Вчера было зарегистрировано постановление", - пояснила Буймистер.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ВР обязала министров отчитываться перед отставкой

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук отметил, что проект постановления сначала должен рассмотреть Регламентный комитет, после чего парламент сможет принять решение в зале.

Среди депутатов выражают сомнение в возможности отстранения Безуглой. Один из парламентариев отметил: "Такое уже было, и не один раз. Все попытки заканчивались неудачно".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рада поддержала законопроект о подготовке граждан к нацсопротивлению

Что известно?

Так, утром, перед началом заседания парламента, нардеп Марьяна Безуглая заявила о блокировании трибуны ВР.

Она призвала уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

После начала заседания между ней и нардепом "Батькивщины" Сергеем Тарутой возникла стычка.

Безуглая утверждает, что он вместе с другими нардепами "Батькивщины" сорвал плакаты с требованиями военной реформы и сроков службы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рада приняла в первом чтении законопроект об общенациональной минуте молчания