В Раде зарегистрировали постановление об отстранении Безуглой от пяти заседаний
В Верховной Раде Украины зарегистрировали проект постановления о применении дисциплинарных мер к народному депутату Марьяне Безуглой.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Проект №14312 подала народный депутат Людмила Буймистер. По ее словам, решение стало следствием блокирования Безуглой трибуны парламента.
"Вчера ко мне обратились мои побратимы, военные, и дали поручение провести короткую "воспитательную беседу" в военном формате с госпожой, которая вчера блокировала трибуну Верховной Рады Украины. Но, к большому сожалению, в парламенте так нельзя, Верховная Рада может действовать только конституционным способом. Поэтому прошу поставить на рассмотрение и проголосовать постановление о лишении народного депутата права участия в пленарных заседаниях на 5 дней. Вчера было зарегистрировано постановление", - пояснила Буймистер.
Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук отметил, что проект постановления сначала должен рассмотреть Регламентный комитет, после чего парламент сможет принять решение в зале.
Среди депутатов выражают сомнение в возможности отстранения Безуглой. Один из парламентариев отметил: "Такое уже было, и не один раз. Все попытки заканчивались неудачно".
Что известно?
- Так, утром, перед началом заседания парламента, нардеп Марьяна Безуглая заявила о блокировании трибуны ВР.
- Она призвала уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
- После начала заседания между ней и нардепом "Батькивщины" Сергеем Тарутой возникла стычка.
- Безуглая утверждает, что он вместе с другими нардепами "Батькивщины" сорвал плакаты с требованиями военной реформы и сроков службы.
Бо це ж уже було !! Мір, труд, май….. атінРот…. Мішєбратія ….
Це ті побратими, які роками з окопів не вилазять чи ті братки які вчора намагалися заткнути рота Мар'яні?
добре, що в цьому скликанні ще ***** довбойобів, є з кого гірко поржати.