В Раде зарегистрировали постановление об отстранении Безуглой от пяти заседаний

Безуглая в Раде

В Верховной Раде Украины зарегистрировали проект постановления о применении дисциплинарных мер к народному депутату Марьяне Безуглой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Проект №14312 подала народный депутат Людмила Буймистер. По ее словам, решение стало следствием блокирования Безуглой трибуны парламента.

"Вчера ко мне обратились мои побратимы, военные, и дали поручение провести короткую "воспитательную беседу" в военном формате с госпожой, которая вчера блокировала трибуну Верховной Рады Украины. Но, к большому сожалению, в парламенте так нельзя, Верховная Рада может действовать только конституционным способом. Поэтому прошу поставить на рассмотрение и проголосовать постановление о лишении народного депутата права участия в пленарных заседаниях на 5 дней. Вчера было зарегистрировано постановление", - пояснила Буймистер.

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук отметил, что проект постановления сначала должен рассмотреть Регламентный комитет, после чего парламент сможет принять решение в зале.

Среди депутатов выражают сомнение в возможности отстранения Безуглой. Один из парламентариев отметил: "Такое уже было, и не один раз. Все попытки заканчивались неудачно".

Что известно?

  • Так, утром, перед началом заседания парламента, нардеп Марьяна Безуглая заявила о блокировании трибуны ВР.
  • Она призвала уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
  • После начала заседания между ней и нардепом "Батькивщины" Сергеем Тарутой возникла стычка.
  • Безуглая утверждает, что он вместе с другими нардепами "Батькивщины" сорвал плакаты с требованиями военной реформы и сроков службы.

ВР (29498) Безуглая Марьяна (319)
Чомусь всі відволіклись на поведінку Марʼяни, а не на реальній проблемі, яку вона поставила, і яка життєво важлива для виживання країни.
17.12.2025 14:35 Ответить
чомусь питання термінів служби ніхто так швидко не намагається вирішити, а на людину яка підняла це питання вже наступного дня знайшлася постанова. Все ясненько
17.12.2025 14:44 Ответить
Здається Тополя збирав гроші на психіатричне обстеження цієї дами.Може депутати скинуться їй,то примусово відправлять.?
17.12.2025 14:30 Ответить
ми боронимо свою землю зі зброєю в руках не для того щоб нам повернули обов'язковий техогляд наших легкових автотобілів
так це європейські вимоги, ви ж туди хочете чи куди?
змарагдові світлофори до речі теж звідтіля
ми хочемо закінчення війни
