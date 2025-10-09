Нардеп Безуглая полтора часа стучала в дверь, за которой проходило заседание комитета ВР по нацбезопасности: "Там в заложниках - Василий Малюк". ВИДЕО

Народный депутат от "Слуги народа" Марьяна Безуглая 8 октября полтора часа стучала в дверь, за которой нардепы, члены Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки заслушивали главу СБУ Василия Малюка.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Безуглая на своей странице в соцсетях опубликовала видео, в котором она обвинила коллег в препятствовании ее деятельности, а комитет назвала неэффективным.

"Они закрылись изнутри. Там в заложниках - Василий Васильевич Малюк. Закрылись, чтобы не пустить Марьяну, которая имеет все разрешения и допуски. Имею право. Но они так боятся, что не допускают даже членов комитета... Идет не первый час", - говорит Безуглая на видео.

