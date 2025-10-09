РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10937 посетителей онлайн
Новости Видео
1 830 19

Нардеп Безуглая полтора часа стучала в дверь, за которой проходило заседание комитета ВР по нацбезопасности: "Там в заложниках - Василий Малюк". ВИДЕО

Народный депутат от "Слуги народа" Марьяна Безуглая 8 октября полтора часа стучала в дверь, за которой нардепы, члены Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки заслушивали главу СБУ Василия Малюка.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Безуглая на своей странице в соцсетях опубликовала видео, в котором она обвинила коллег в препятствовании ее деятельности, а комитет назвала неэффективным.

"Они закрылись изнутри. Там в заложниках - Василий Васильевич Малюк. Закрылись, чтобы не пустить Марьяну, которая имеет все разрешения и допуски. Имею право. Но они так боятся, что не допускают даже членов комитета... Идет не первый час", - говорит Безуглая на видео.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Участники акции протеста возле Верховной Рады встретили нардепа Безуглую криками "Иди на работу". ВИДЕО

Автор: 

Малюк Василий (104) Безуглая Марьяна (309)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
"У нас мають бути інтелектуальні керівники та депутати, які зможуть повноцінно, а не однобоко функціонувати. " В. Кім
показать весь комментарий
09.10.2025 12:03 Ответить
+2
показать весь комментарий
09.10.2025 12:03 Ответить
+2
Нема покою ї...анутій! 🤣
показать весь комментарий
09.10.2025 12:03 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
09.10.2025 12:03 Ответить
Нема покою ї...анутій! 🤣
показать весь комментарий
09.10.2025 12:03 Ответить
Без неї не так смішно жити (с)
показать весь комментарий
09.10.2025 12:08 Ответить
"У нас мають бути інтелектуальні керівники та депутати, які зможуть повноцінно, а не однобоко функціонувати. " В. Кім
показать весь комментарий
09.10.2025 12:03 Ответить
-- Тату, хтось стукає.
-- Сиди, дурню, я сам відкрию.
показать весь комментарий
09.10.2025 12:04 Ответить
показать весь комментарий
09.10.2025 12:05 Ответить
https://www.facebook.com/borislav.bereza?__cft__[0]=AZUNTJ4ZSyqpp1SpvES_MEfq5ROmsYAU8u9USlulzE8_th7Sfs8AYMq6uod92TXjNXY__swCmUKij60TD8c_BaY47t7t1vscwWN-1E4xKmesu5ym5XnUPc1svD3Erho0ZyGyo8rnGPXoVvQO-CLnXnAnIX8NaJYnmJI9ZcFUDoI_JuAPMk4WPsl3rL_l8LwoUZk&__tn__=-UC%2CP-R Борислав Береза

https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/pfbid0jzhBERHmapoAxpBRZWyDkkFDF4R9f8dg6gQCVPXBTKagBim52rcc9b7VyMfob2xol?__cft__[0]=AZUNTJ4ZSyqpp1SpvES_MEfq5ROmsYAU8u9USlulzE8_th7Sfs8AYMq6uod92TXjNXY__swCmUKij60TD8c_BaY47t7t1vscwWN-1E4xKmesu5ym5XnUPc1svD3Erho0ZyGyo8rnGPXoVvQO-CLnXnAnIX8NaJYnmJI9ZcFUDoI_JuAPMk4WPsl3rL_l8LwoUZk&__tn__=%2CO%2CP-R 13 ч. ·

Сьогодні в комітетах ВР була подія, яка довела, що адекватність деяких народних депутатів під великим питанням. Але може це було сезонне загострення?

Так от, сьогодні відбулося засідання комітета ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки з участю Голови СБУ Василя Малюка. Але всі учасники цього засідання знали, що на комітет хоче прийти і влаштувати шоу Мар'яна Безугла. Зрозуміло, що члени комітету хотіли попрацювати, а не стати учасниками треш-шоу з Безуглою. Тому злили їй інформацію, що засідання починається в один час, а самі почали на півгодини раніше. Коли неадекватна нардепка прийшла на комітет, то зіткнулася з силою, яка була для неї непереборною - з дверима, які були закриті. Тоді Мар'яна вирішила постукатися. Звісно, що ідіотів там не було і двері їй не відкрили. Тоді вона почала волати і вимагати негайно запустити її на комітет, одночасно молотя у двері. Один з депутатів, слухаючи її виття та стук у двері, пожартував, що варто транслювати це шоу на платному каналі в YouTube і гроші за це відправляти на ЗСУ. Жарти жартами, а ідея гарна, бо і Мар'яна зайнята, і користь ЗСУ є.

Але в той момент Мар'яна схоже спіймала істерику і перейшла на новий рівень биття у двері. Якщо спочатку вона просто стукалася, в зачинені двері і волалала, щоб її пустили, то зрозумівши, що пускати її ніхто не плануює, озвіріла і почала вистукувати в двері різні мелодії підкріпляючи їх вимогами "Волки ганебні, пустить депутата на засідання! Я хочу зробити заяву про злочин". Так, це викликало регот і питання - у неї це сезонне загострення чи перманентний стан. Але звісно, що шизойда ніхто на комітет не пустив. Так от, Мар'яна билася в двері півтори години. Скільки було засідання - стільки і стукалася та волала, але це не завадило провести засідання.

Висновків не буде. Просто черговий раз всі переконалися, що в 2019 році до ВР, у складі "слуг", потрапили не лише фрікі, корупціонери, брехуни, гвалтівники, зрадники, корабельні сосни, а і неадеквати. І Мар'яна ідеально це ілюструє.
показать весь комментарий
09.10.2025 12:05 Ответить
таких хворих багато у світі, вони не агресивні але їхне можна приймати на роботу там де є дуже висока відповідальність -

трамп як приклад
показать весь комментарий
09.10.2025 12:06 Ответить
їпанутим нема шо робити в обороні та розвідці
ти вже вагнерівців "заслухала" та "доповіла", курва
показать весь комментарий
09.10.2025 12:08 Ответить
шоу голобородька триває!
як що треба відволікти від чергового пройоба, на сцену виходить мар'яночка.
і, що цікаво, абсолютно нічого з нею не трапляється!

бидло хаває. бидло усцикається від щастя та обговорює...
справа зроблена.
випишіть депутату безуглій премію!
показать весь комментарий
09.10.2025 12:09 Ответить
ВР зараз це сборище шизанутих , хворих на голову жирних кнурів
показать весь комментарий
09.10.2025 12:11 Ответить
Викликайте санітарів!
показать весь комментарий
09.10.2025 12:12 Ответить
Принесите ей молоток и долото будет красочнее!( или пожарный топор из американских боевиков)
показать весь комментарий
09.10.2025 12:15 Ответить
Дістала всіх...
показать весь комментарий
09.10.2025 12:16 Ответить
эта верховная рада не должна сушествовать- одних в дурку, других на нары, третьих там нет
показать весь комментарий
09.10.2025 12:17 Ответить
Где ДСНС? На такой длинный коридор ни одного пожарного шита? В их методичных вказивках для пидприемцив, минимум 3 штуки!
показать весь комментарий
09.10.2025 12:17 Ответить
А хто це взяв цю самашедшу у списки? Хто провів її в Раду?Пам'ятаю як сміялись з Ради минулого скликання.Я перед виборами 2019 всім казав-ви ще будете за ними сумувать,хоча і там всякого падла вистачало.
показать весь комментарий
09.10.2025 12:18 Ответить
показать весь комментарий
09.10.2025 12:21 Ответить
Цю потвору навіть в дровітню не пустив би.
показать весь комментарий
09.10.2025 12:23 Ответить
 
 