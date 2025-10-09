УКР
Нардепка Безугла півтори години стукала в двері, за якими проходило засідання комітету ВР із нацбезпеки: "Там у заложниках Василь Малюк". ВIДЕО

Народна депутатка від "Слуги народу" Мар’яна Безугла 8 жовтня півтори години стукала в двері, за якими нардепи, члени Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки заслуховували голову СБУ Василя Малюка.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Безугла на своїй сторінці у соцмережах опублікувала відео, у якому вона звинуватила колег у перешкоджанні її діяльності, а комітет назвала неефективним.

"Вони закрилися ізсередини. Там у заложниках Василь Васильович Малюк. Закрилися, щоб не пустити Мар'яну, яка має усі дозволи і допуски. Маю право. Але вони так бояться, що навіть не допускають навіть членів комітету... Йде не перша година", - каже Безугла на відео.

Малюк Василь (128) Безугла Мар’яна (316)
+34
Нема покою ї...анутій! 🤣
09.10.2025 12:03 Відповісти
+26
https://www.facebook.com/borislav.bereza?__cft__[0]=AZUNTJ4ZSyqpp1SpvES_MEfq5ROmsYAU8u9USlulzE8_th7Sfs8AYMq6uod92TXjNXY__swCmUKij60TD8c_BaY47t7t1vscwWN-1E4xKmesu5ym5XnUPc1svD3Erho0ZyGyo8rnGPXoVvQO-CLnXnAnIX8NaJYnmJI9ZcFUDoI_JuAPMk4WPsl3rL_l8LwoUZk&__tn__=-UC%2CP-R Борислав Береза

https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/pfbid0jzhBERHmapoAxpBRZWyDkkFDF4R9f8dg6gQCVPXBTKagBim52rcc9b7VyMfob2xol?__cft__[0]=AZUNTJ4ZSyqpp1SpvES_MEfq5ROmsYAU8u9USlulzE8_th7Sfs8AYMq6uod92TXjNXY__swCmUKij60TD8c_BaY47t7t1vscwWN-1E4xKmesu5ym5XnUPc1svD3Erho0ZyGyo8rnGPXoVvQO-CLnXnAnIX8NaJYnmJI9ZcFUDoI_JuAPMk4WPsl3rL_l8LwoUZk&__tn__=%2CO%2CP-R 13 ч. ·

Сьогодні в комітетах ВР була подія, яка довела, що адекватність деяких народних депутатів під великим питанням. Але може це було сезонне загострення?

Так от, сьогодні відбулося засідання комітета ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки з участю Голови СБУ Василя Малюка. Але всі учасники цього засідання знали, що на комітет хоче прийти і влаштувати шоу Мар'яна Безугла. Зрозуміло, що члени комітету хотіли попрацювати, а не стати учасниками треш-шоу з Безуглою. Тому злили їй інформацію, що засідання починається в один час, а самі почали на півгодини раніше. Коли неадекватна нардепка прийшла на комітет, то зіткнулася з силою, яка була для неї непереборною - з дверима, які були закриті. Тоді Мар'яна вирішила постукатися. Звісно, що ідіотів там не було і двері їй не відкрили. Тоді вона почала волати і вимагати негайно запустити її на комітет, одночасно молотя у двері. Один з депутатів, слухаючи її виття та стук у двері, пожартував, що варто транслювати це шоу на платному каналі в YouTube і гроші за це відправляти на ЗСУ. Жарти жартами, а ідея гарна, бо і Мар'яна зайнята, і користь ЗСУ є.

Але в той момент Мар'яна схоже спіймала істерику і перейшла на новий рівень биття у двері. Якщо спочатку вона просто стукалася, в зачинені двері і волалала, щоб її пустили, то зрозумівши, що пускати її ніхто не плануює, озвіріла і почала вистукувати в двері різні мелодії підкріпляючи їх вимогами "Волки ганебні, пустить депутата на засідання! Я хочу зробити заяву про злочин". Так, це викликало регот і питання - у неї це сезонне загострення чи перманентний стан. Але звісно, що шизойда ніхто на комітет не пустив. Так от, Мар'яна билася в двері півтори години. Скільки було засідання - стільки і стукалася та волала, але це не завадило провести засідання.

Висновків не буде. Просто черговий раз всі переконалися, що в 2019 році до ВР, у складі "слуг", потрапили не лише фрікі, корупціонери, брехуни, гвалтівники, зрадники, корабельні сосни, а і неадеквати. І Мар'яна ідеально це ілюструє.
09.10.2025 12:05 Відповісти
+25
їпанутим нема шо робити в обороні та розвідці
ти вже вагнерівців "заслухала" та "доповіла", курва
09.10.2025 12:08 Відповісти
09.10.2025 12:03 Відповісти
Нема покою ї...анутій! 🤣
09.10.2025 12:03 Відповісти
Без неї не так смішно жити (с)
09.10.2025 12:08 Відповісти
"У нас мають бути інтелектуальні керівники та депутати, які зможуть повноцінно, а не однобоко функціонувати. " В. Кім
09.10.2025 12:03 Відповісти
-- Тату, хтось стукає.
-- Сиди, дурню, я сам відкрию.
09.10.2025 12:04 Відповісти
09.10.2025 12:05 Відповісти
09.10.2025 12:05 Відповісти
У мене тільки одне питання до членів комітету: якого дідька вони не зібралися в іншому приміщенні? Хіба в будівлі ВР бракує захищених приміщень?
09.10.2025 13:02 Відповісти
то так воно і сталось. комітет зібрався у другому крилі вр і тому не чули той стукіт безумной мар'яни. двері були закриті, тому що у тій кімнаті нікого не було.
09.10.2025 13:28 Відповісти
Незажаючи на безумство, про яке, за словами Безумної, знало керівництво країни.
Заступниця голови https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%B7_%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8,_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D1%82%D0%B0_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BA%D0%B8 Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_IX_%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F Верховній Раді України IX скликання (29 серпня 2019 року- https://uk.wikipedia.org/wiki/15_%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D1%8F 15 липня 2024 року ), голова підкомітету запровадження цінностей і стандартів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E НАТО, міжнародного військового співробітництва та миротворчості (04.09.2019 - 01.11.2023) та голова підкомітету з питань демократичного цивільного нагляду і контролю (з 1 листопада 2023 року)https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D1%80%27%D1%8F%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-rada-4 [4]https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D1%80%27%D1%8F%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-24 [23]. Заступниця Голови Постійної делегації у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E Парламентській асамблеї НАТО.
09.10.2025 13:10 Відповісти
не треба Березою і Пономарем всіх закидувати.
є свої думки? - викладайте.
Нема?
то і не треба копіювати 2 листи тексту.
09.10.2025 13:15 Відповісти
таких хворих багато у світі, вони не агресивні але їхне можна приймати на роботу там де є дуже висока відповідальність -

трамп як приклад
09.10.2025 12:06 Відповісти
їпанутим нема шо робити в обороні та розвідці
ти вже вагнерівців "заслухала" та "доповіла", курва
09.10.2025 12:08 Відповісти
шоу голобородька триває!
як що треба відволікти від чергового пройоба, на сцену виходить мар'яночка.
і, що цікаво, абсолютно нічого з нею не трапляється!

бидло хаває. бидло усцикається від щастя та обговорює...
справа зроблена.
випишіть депутату безуглій премію!
09.10.2025 12:09 Відповісти
ВР зараз це сборище шизанутих , хворих на голову жирних кнурів
09.10.2025 12:11 Відповісти
Викликайте санітарів!
09.10.2025 12:12 Відповісти
Принесите ей молоток и долото будет красочнее!( или пожарный топор из американских боевиков)
09.10.2025 12:15 Відповісти
Дістала всіх...
09.10.2025 12:16 Відповісти
эта верховная рада не должна сушествовать- одних в дурку, других на нары, третьих там нет
09.10.2025 12:17 Відповісти
кацап, пішов за коритом мацквою.
09.10.2025 13:30 Відповісти
Где ДСНС? На такой длинный коридор ни одного пожарного шита? В их методичных вказивках для пидприемцив, минимум 3 штуки!
09.10.2025 12:17 Відповісти
А хто це взяв цю самашедшу у списки? Хто провів її в Раду?Пам'ятаю як сміялись з Ради минулого скликання.Я перед виборами 2019 всім казав-ви ще будете за ними сумувать,хоча і там всякого падла вистачало.
09.10.2025 12:18 Відповісти
09.10.2025 12:21 Відповісти
Цю потвору навіть в дровітню не пустив би.
09.10.2025 12:23 Відповісти
У божевільної загострення. Погода зараз сприяє.
09.10.2025 12:26 Відповісти
там загострення стабільне прогресуюче
незалежно від погодніх умов, станів місяця та поз меркурія
09.10.2025 12:31 Відповісти
Наголосували,*****,в 19р?Насолоджуйтеся цирком
09.10.2025 12:26 Відповісти
Що це взагалі за цирк? Не подобається член комітету, котрого самі ж призначали - знайдіть процедуру і виключіть його з комітету. А завтра що? Станете в дверях і не будете пускати голосувати депутатів, котрі можуть проголосувати не так, як треба?
09.10.2025 12:26 Відповісти
Ну явно ж у неї нема клепки… ну видно ж навіть не спеціалісту.
09.10.2025 12:27 Відповісти
Я мар'яна безугла. пустіть мене на засідання!
09.10.2025 12:28 Відповісти
В неї є психічнві відхилення.І вона для відволікання уваги.
09.10.2025 12:29 Відповісти
Ця дурепа не втямила! Двері від себе відчиняються!!!🤣
09.10.2025 12:30 Відповісти
09.10.2025 12:31 Відповісти
Київська Оболонь радіє й пишається своїм представником у Раді! Чи не так?
09.10.2025 12:31 Відповісти
А вы знаете своего представителя в ВР? Вам за него не стыдно?
09.10.2025 12:36 Відповісти
Тільки кончєні дибіли не знають переможців межоритарки на своїй дільниці.Вітаю,ти кончєеий дибіл
09.10.2025 12:44 Відповісти
Я спросил, вы своего знаете? А хамство признак плохого воспитания и скудоумия.
09.10.2025 12:45 Відповісти
мабуть, виборець тищенко
09.10.2025 12:54 Відповісти
Хоча б переходьте на українську, юначе. Не так будуть дратувати ваші коменти.
09.10.2025 13:04 Відповісти
"Пушки последний довод королей") Вы написали без хамства Вам отвечу. После двух инсультов ( не критичных) у меня нарушена моторика и вижу я не очень. К сожаления на моем компе держаться только старые версии "печатного редактора". Я не хочу писать с опечатками, тем более они могут кардинально менять смысл. Поэтому пишу на том языке, который мне удобен. Не хотите не спилкуйтесь!
09.10.2025 13:12 Відповісти
яка ж тупа маячня!!!
що тільки підари не вигадають, бо ненавидять українців, с іх нарєчієм!
у той щелепа корява. у того інсульт.
паламіте, ой поланіса.
09.10.2025 13:30 Відповісти
Дружище, думай что хочешь!
09.10.2025 13:32 Відповісти
Вумний узкоязичний лапоть виліз.
09.10.2025 13:40 Відповісти
Я тоді голосував за Порошенка і ЄС. І за них мені не соромно.
09.10.2025 13:02 Відповісти
Не хочу показаться грубым, вопрос про мажоритарного депутата. А про все хорошее против всего плохого, это понятно)
09.10.2025 13:03 Відповісти
Тю, он Юзік - шакарно широкий деп (Кривий Ріг). Він не відоси знімає, він щебневі кар'єри до рук прибирає. І не репетує. Мовчки.(((
09.10.2025 13:22 Відповісти
Безугла это редкий случай когда баба *******.
09.10.2025 12:38 Відповісти
не розумію одного: всі вважають Мар'яну неадекватною чи "несповна розуму", питання - чого вона досі у ВР і має купу повноважень і прав? а може то у ВР щось не так? якщо у ВР як в ЄС - неможливо виключити "бабу ягу" через те, що вона "проти", то може в ВР щось підправити?
09.10.2025 12:40 Відповісти
Шавка Дєрьмака отримала вказівку перетворювати Раду на цирк...
09.10.2025 12:51 Відповісти
марьяна безумна
09.10.2025 12:51 Відповісти
Та їй на дуркі ставлять прогули ще з 2019 року...
09.10.2025 12:53 Відповісти
От цікаво: як комітет півтори години працював під такий голосливий супровід? Мабуть залізна витримка?
09.10.2025 12:59 Відповісти
в бірушах.
яка різниця!
чи, від їх засідань, щось залежить?
09.10.2025 13:36 Відповісти
Правильно зробили. Чому її досі не вигнали
09.10.2025 13:00 Відповісти
В Офіс П. Закрити двері дерьмаку і татарову цим гнидам там не місце
09.10.2025 13:02 Відповісти
Мені здається,проблема не в Безуглій. Згадався анекдот про відволікаючий маневр.

На перехресті біля ресторану стояв поліцейський, чекаючи на відвідувачів, які напідпитку сядуть за кермо. З ресторану вийшли кілька чоловіків у костюмах. Поліцейський помітив одного, що ледь переставляв ноги, який сів у машину і поїхав. Поліцейський помчав за ним, зупинив і попросив подути в прилад. Результат був нульовим.

Поліцейський здивувався: "Я ж бачив, як ви виходили з ресторану, ви ледве стояли! Чому прилад нічого не показує?"

Водій відповів: "А тому, командире, що я сьогодні був головним по відволікаючому маневру!"
09.10.2025 13:03 Відповісти
у тьоті діагноз краба - їй можна!
09.10.2025 13:19 Відповісти
маріана, ніколи не думали к корням повернутися, в професію, так би мовити, тваринок там повбивати?
09.10.2025 13:25 Відповісти
Бился в пене параноик, Как ведьмак на шабаше.
09.10.2025 13:32 Відповісти
Не смійтесь, можливо ми стали свідками зародження нової гілки еволюції примата з людини у далба(ОЙ)биху...
09.10.2025 13:37 Відповісти
Якось непереконливо б'ється. Енергійніше треба, і бажано як вівця, рогами.
09.10.2025 13:38 Відповісти
 
 