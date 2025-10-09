Нардепка Безугла півтори години стукала в двері, за якими проходило засідання комітету ВР із нацбезпеки: "Там у заложниках Василь Малюк". ВIДЕО

Народна депутатка від "Слуги народу" Мар’яна Безугла 8 жовтня півтори години стукала в двері, за якими нардепи, члени Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки заслуховували голову СБУ Василя Малюка.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Безугла на своїй сторінці у соцмережах опублікувала відео, у якому вона звинуватила колег у перешкоджанні її діяльності, а комітет назвала неефективним.

"Вони закрилися ізсередини. Там у заложниках Василь Васильович Малюк. Закрилися, щоб не пустити Мар'яну, яка має усі дозволи і допуски. Маю право. Але вони так бояться, що навіть не допускають навіть членів комітету... Йде не перша година", - каже Безугла на відео.

