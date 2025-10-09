Нардепка Безугла півтори години стукала в двері, за якими проходило засідання комітету ВР із нацбезпеки: "Там у заложниках Василь Малюк". ВIДЕО
Народна депутатка від "Слуги народу" Мар’яна Безугла 8 жовтня півтори години стукала в двері, за якими нардепи, члени Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки заслуховували голову СБУ Василя Малюка.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, Безугла на своїй сторінці у соцмережах опублікувала відео, у якому вона звинуватила колег у перешкоджанні її діяльності, а комітет назвала неефективним.
"Вони закрилися ізсередини. Там у заложниках Василь Васильович Малюк. Закрилися, щоб не пустити Мар'яну, яка має усі дозволи і допуски. Маю право. Але вони так бояться, що навіть не допускають навіть членів комітету... Йде не перша година", - каже Безугла на відео.
-- Сиди, дурню, я сам відкрию.
https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/pfbid0jzhBERHmapoAxpBRZWyDkkFDF4R9f8dg6gQCVPXBTKagBim52rcc9b7VyMfob2xol?__cft__[0]=AZUNTJ4ZSyqpp1SpvES_MEfq5ROmsYAU8u9USlulzE8_th7Sfs8AYMq6uod92TXjNXY__swCmUKij60TD8c_BaY47t7t1vscwWN-1E4xKmesu5ym5XnUPc1svD3Erho0ZyGyo8rnGPXoVvQO-CLnXnAnIX8NaJYnmJI9ZcFUDoI_JuAPMk4WPsl3rL_l8LwoUZk&__tn__=%2CO%2CP-R 13 ч. ·
Сьогодні в комітетах ВР була подія, яка довела, що адекватність деяких народних депутатів під великим питанням. Але може це було сезонне загострення?
Так от, сьогодні відбулося засідання комітета ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки з участю Голови СБУ Василя Малюка. Але всі учасники цього засідання знали, що на комітет хоче прийти і влаштувати шоу Мар'яна Безугла. Зрозуміло, що члени комітету хотіли попрацювати, а не стати учасниками треш-шоу з Безуглою. Тому злили їй інформацію, що засідання починається в один час, а самі почали на півгодини раніше. Коли неадекватна нардепка прийшла на комітет, то зіткнулася з силою, яка була для неї непереборною - з дверима, які були закриті. Тоді Мар'яна вирішила постукатися. Звісно, що ідіотів там не було і двері їй не відкрили. Тоді вона почала волати і вимагати негайно запустити її на комітет, одночасно молотя у двері. Один з депутатів, слухаючи її виття та стук у двері, пожартував, що варто транслювати це шоу на платному каналі в YouTube і гроші за це відправляти на ЗСУ. Жарти жартами, а ідея гарна, бо і Мар'яна зайнята, і користь ЗСУ є.
Але в той момент Мар'яна схоже спіймала істерику і перейшла на новий рівень биття у двері. Якщо спочатку вона просто стукалася, в зачинені двері і волалала, щоб її пустили, то зрозумівши, що пускати її ніхто не плануює, озвіріла і почала вистукувати в двері різні мелодії підкріпляючи їх вимогами "Волки ганебні, пустить депутата на засідання! Я хочу зробити заяву про злочин". Так, це викликало регот і питання - у неї це сезонне загострення чи перманентний стан. Але звісно, що шизойда ніхто на комітет не пустив. Так от, Мар'яна билася в двері півтори години. Скільки було засідання - стільки і стукалася та волала, але це не завадило провести засідання.
Висновків не буде. Просто черговий раз всі переконалися, що в 2019 році до ВР, у складі "слуг", потрапили не лише фрікі, корупціонери, брехуни, гвалтівники, зрадники, корабельні сосни, а і неадеквати. І Мар'яна ідеально це ілюструє.
Заступниця голови https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%B7_%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8,_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D1%82%D0%B0_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BA%D0%B8 Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_IX_%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F Верховній Раді України IX скликання (29 серпня 2019 року- https://uk.wikipedia.org/wiki/15_%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D1%8F 15 липня 2024 року ), голова підкомітету запровадження цінностей і стандартів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E НАТО, міжнародного військового співробітництва та миротворчості (04.09.2019 - 01.11.2023) та голова підкомітету з питань демократичного цивільного нагляду і контролю (з 1 листопада 2023 року)https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D1%80%27%D1%8F%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-rada-4 [4]https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D1%80%27%D1%8F%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-24 [23]. Заступниця Голови Постійної делегації у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E Парламентській асамблеї НАТО.
є свої думки? - викладайте.
Нема?
то і не треба копіювати 2 листи тексту.
трамп як приклад
ти вже вагнерівців "заслухала" та "доповіла", курва
як що треба відволікти від чергового пройоба, на сцену виходить мар'яночка.
і, що цікаво, абсолютно нічого з нею не трапляється!
бидло хаває. бидло усцикається від щастя та обговорює...
справа зроблена.
випишіть депутату безуглій премію!
незалежно від погодніх умов, станів місяця та поз меркурія
що тільки підари не вигадають, бо ненавидять українців, с іх нарєчієм!
у той щелепа корява. у того інсульт.
паламіте, ой поланіса.
яка різниця!
чи, від їх засідань, щось залежить?
На перехресті біля ресторану стояв поліцейський, чекаючи на відвідувачів, які напідпитку сядуть за кермо. З ресторану вийшли кілька чоловіків у костюмах. Поліцейський помітив одного, що ледь переставляв ноги, який сів у машину і поїхав. Поліцейський помчав за ним, зупинив і попросив подути в прилад. Результат був нульовим.
Поліцейський здивувався: "Я ж бачив, як ви виходили з ресторану, ви ледве стояли! Чому прилад нічого не показує?"
Водій відповів: "А тому, командире, що я сьогодні був головним по відволікаючому маневру!"