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Зеленский (19005) Лукашенко (3538) ЧВК Вагнер (1326)

Зеленский лично передал Лукашенко информацию о "вагнеровцах": Я позвонил и предупредил его. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сам передал информацию о "вагнеровцах" Александру Лукашенко в личном разговоре.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью журналистке Наталье Мосейчук, комментируя ситуацию со спецоперацией по захвату "вагнеровцев".

По словам Зеленского, в последний раз он общался с Александром Лукашенко, обсуждая вопрос задержанных "вагнеровцев".

"Последний раз мы общались с ним по телефону. Когда "вагнеровцы" были на территории Беларуси, я позвонил Александру Григорьевичу, я попросил его, я его предупредил, что готов передать ему всю информацию об этих людях, там были фамилии, мы понимали, кто это такие. Тем не менее, он сказал мне по телефону: "Я понимаю, дорогой Владимир Александрович, я не подведу, все будет нормально, я разберусь". Я был уверен, что он передаст нам этих убийц. Но потом произошло то, что произошло. Это была последняя наша с ним беседа", - рассказал Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский признал факт "слива" спецоперации по "вагнеровцам", понимая, что правду не остановить. На какой уровень доверия он заслуживает? - агент НАБУ Шевченко

Ранее Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам" и сравнил ее с захватом самолета Ryanair в Минске. Также Зеленский заявил, что спецоперация по "вагнеровцам" - идея других стран и Украину максимально втягивали в этот вопрос.

Напомним, ночью 29 июля 2020 года в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов. Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемниковесть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась. По данным журналиста, в подготовке спецоперации Украине помогали США и Турция.

Российский президент Владимир Путин заявил 27 августа, что группу россиян, которых задержали в Беларуси как наемников частной военной компании, заманили в страну в рамках операции американских и украинских спецслужб.

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Топ комментарии
+149
отмазку?! да это чистосердечное, блеать!
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25.06.2021 09:20
+138
надо отдать клоуну должное: он беспросветно туп.
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25.06.2021 09:20
+104
это не отмазка, а признание в государственной измене. А все на ермака думали
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25.06.2021 09:24
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Страница 9 из 9
ты тебил ) такое примитивное переключение стрелок, казел зе-голтмый, удод.
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27.06.2021 03:22 Ответить
вонючка зе-довская, дно...
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27.06.2021 03:17 Ответить
молодец, хорошо ты само себе лишь о себе написало: "вонючка зе-довская, дно..."
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27.06.2021 03:19 Ответить
ты тупой такой стрелочник, что я таких не видел, таких в музей надо сдавать, тупости
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27.06.2021 03:33 Ответить
молодец, хорошо ты само себе лишь о себе написало: "ты тупой такой стрелочник, что я таких не видел, таких в музей надо сдавать, тупости, отсоси пукину и после этого получи паспорт, и после этого он может быть отпустит нащих мальчиков-таксистов одного, готов? ты тебил ) такое примитивное переключение стрелок, казел зе-голтмый, удод. стрелочник голимый ) ума совсем нет чтобы даже г-но изрыгнуть, амеба тупая ) усохни примитив ) "
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27.06.2021 03:35 Ответить
какая тупость, делать цитату раз за разом... ума нет, такого мудака надо в кунсткамере показывать ) не дкмал что зебилы так опустились
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27.06.2021 03:36 Ответить
молодец, зебил, хорошо ты само себе лишь о себе написало: "какая тупость, делать цитату раз за разом... ума нет, такого мудака надо в кунсткамере показывать ) не дкмал что зебилы так опустились"
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27.06.2021 03:41 Ответить
классический зебил ) ну что проснулся в новой стране уже завтра (три года уже проходят), как посадки весной, как патронный завод? Тупее тебя только шарие-епы, которые сразу за коцапского агента голосовали...
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27.06.2021 04:04 Ответить
молодец, зебил, хорошо ты само себе лишь о себе написало: "классический зебил ) ну что проснулся в новой стране уже завтра (три года уже проходят), как посадки весной, как патронный завод? Тупее тебя только шарие-епы, которые сразу за коцапского агента голосовали..."
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27.06.2021 15:39 Ответить
он же под веществами, козявки с носа вынимает. какой позор...
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27.06.2021 02:41 Ответить
зе - хороший вклад в развитие антисеметизма...
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27.06.2021 02:43 Ответить
В этом ключе "признание Зеленского" это классическая спецоперация прикрытия,
когда менее ценным агентом жертвуют для спасения более ценным агента.
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27.06.2021 04:43 Ответить
это же дебил! осознайте что он несет и как...
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27.06.2021 05:12 Ответить
А тепер вмикаємо логіку: ті, хто його обрав, розумніші?
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27.06.2021 11:12 Ответить
а как брехал, я не я...
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27.06.2021 05:18 Ответить
Вы не понимаете - это другое!(с)
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27.06.2021 08:52 Ответить
Навіщо садити 1 000 000 000 дерев? Може краще одне тупеньке ЗЄ? І повітря стане чистіше.
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27.06.2021 11:14 Ответить
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