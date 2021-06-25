Зеленський особисто передав Лукашенку інформацію про "вагнерівців": Я зателефонував і попередив його. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський заявив, що сам передав інформацію про "вагнерівців" Олександру Лукашенку в особистій розмові.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю журналістці Наталії Мосейчук, коментуючи ситуацію зі спецоперацією щодо захоплення "вагнерівців".

За словами Зеленського, востаннє він спілкувався з Олександром Лукашенком, обговорюючи питання затриманих "вагнерівців".

"Востаннє ми спілкувалися з ним телефоном. Коли "вагнерівці" були на території Білорусі, я зателефонував Олександру Григоровичу, я попросив його, я його попередив, що готовий передати йому всю інформацію про цих людей, там були прізвища, ми розуміли, хто це такі. Проте він сказав мені по телефону: "Я розумію, дорогий Володимире Олександровичу, я не підведу, все буде нормально, я розберуся". Я був упевнений, що він передасть нам цих убивць. Але потім сталося те, що сталося. Це була остання наша з ним розмова", - розповів Зеленський.

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Раніше Зеленський підтвердив підготовку спецоперації щодо "вагнерівців" і порівняв її із захопленням літака Ryanair у Мінську. Також Зеленський заявив, що спецоперація щодо "вагнерівців" - ідея інших країн і Україну максимально втягували в це питання.

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземні бойовики. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів. Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.

Російський президент Володимир Путін заявив 27 серпня, що групу росіян, яких затримали в Білорусі як найманців приватної військової компанії, заманили в країну в межах операції американських та українських спецслужб.