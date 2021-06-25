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Зеленський (22389) Лукашенко (2618) ПВК Вагнер (1534)

Зеленський особисто передав Лукашенку інформацію про "вагнерівців": Я зателефонував і попередив його. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський заявив, що сам передав інформацію про "вагнерівців" Олександру Лукашенку в особистій розмові.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю журналістці Наталії Мосейчук, коментуючи ситуацію зі спецоперацією щодо захоплення "вагнерівців".

За словами Зеленського, востаннє він спілкувався з Олександром Лукашенком, обговорюючи питання затриманих "вагнерівців".

"Востаннє ми спілкувалися з ним телефоном. Коли "вагнерівці" були на території Білорусі, я зателефонував Олександру Григоровичу, я попросив його, я його попередив, що готовий передати йому всю інформацію про цих людей, там були прізвища, ми розуміли, хто це такі. Проте він сказав мені по телефону: "Я розумію, дорогий Володимире Олександровичу, я не підведу, все буде нормально, я розберуся". Я був упевнений, що він передасть нам цих убивць. Але потім сталося те, що сталося. Це була остання наша з ним розмова", - розповів Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський визнав факт "зливу" спецоперації щодо "вагнерівців", розуміючи, що правду не зупинити. На який рівень довіри він заслуговує? - агент НАБУ Шевченко

Раніше Зеленський підтвердив підготовку спецоперації щодо "вагнерівців" і порівняв її із захопленням літака Ryanair у Мінську. Також Зеленський заявив, що спецоперація щодо "вагнерівців" - ідея інших країн і Україну максимально втягували в це питання.

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземні бойовики. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів. Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.

Російський президент Володимир Путін заявив 27 серпня, що групу росіян, яких затримали в Білорусі як найманців приватної військової компанії, заманили в країну в межах операції американських та українських спецслужб.

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Топ коментарі
+149
отмазку?! да это чистосердечное, блеать!
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25.06.2021 09:20
+138
надо отдать клоуну должное: он беспросветно туп.
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25.06.2021 09:20
+104
это не отмазка, а признание в государственной измене. А все на ермака думали
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25.06.2021 09:24
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ты тебил ) такое примитивное переключение стрелок, казел зе-голтмый, удод.
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27.06.2021 03:22 Відповісти
вонючка зе-довская, дно...
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27.06.2021 03:17 Відповісти
молодец, хорошо ты само себе лишь о себе написало: "вонючка зе-довская, дно..."
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27.06.2021 03:19 Відповісти
ты тупой такой стрелочник, что я таких не видел, таких в музей надо сдавать, тупости
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27.06.2021 03:33 Відповісти
молодец, хорошо ты само себе лишь о себе написало: "ты тупой такой стрелочник, что я таких не видел, таких в музей надо сдавать, тупости, отсоси пукину и после этого получи паспорт, и после этого он может быть отпустит нащих мальчиков-таксистов одного, готов? ты тебил ) такое примитивное переключение стрелок, казел зе-голтмый, удод. стрелочник голимый ) ума совсем нет чтобы даже г-но изрыгнуть, амеба тупая ) усохни примитив ) "
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27.06.2021 03:35 Відповісти
какая тупость, делать цитату раз за разом... ума нет, такого мудака надо в кунсткамере показывать ) не дкмал что зебилы так опустились
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27.06.2021 03:36 Відповісти
молодец, зебил, хорошо ты само себе лишь о себе написало: "какая тупость, делать цитату раз за разом... ума нет, такого мудака надо в кунсткамере показывать ) не дкмал что зебилы так опустились"
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27.06.2021 03:41 Відповісти
классический зебил ) ну что проснулся в новой стране уже завтра (три года уже проходят), как посадки весной, как патронный завод? Тупее тебя только шарие-епы, которые сразу за коцапского агента голосовали...
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27.06.2021 04:04 Відповісти
молодец, зебил, хорошо ты само себе лишь о себе написало: "классический зебил ) ну что проснулся в новой стране уже завтра (три года уже проходят), как посадки весной, как патронный завод? Тупее тебя только шарие-епы, которые сразу за коцапского агента голосовали..."
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27.06.2021 15:39 Відповісти
он же под веществами, козявки с носа вынимает. какой позор...
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27.06.2021 02:41 Відповісти
зе - хороший вклад в развитие антисеметизма...
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27.06.2021 02:43 Відповісти
В этом ключе "признание Зеленского" это классическая спецоперация прикрытия,
когда менее ценным агентом жертвуют для спасения более ценным агента.
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27.06.2021 04:43 Відповісти
это же дебил! осознайте что он несет и как...
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27.06.2021 05:12 Відповісти
А тепер вмикаємо логіку: ті, хто його обрав, розумніші?
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27.06.2021 11:12 Відповісти
а как брехал, я не я...
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27.06.2021 05:18 Відповісти
Вы не понимаете - это другое!(с)
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27.06.2021 08:52 Відповісти
Навіщо садити 1 000 000 000 дерев? Може краще одне тупеньке ЗЄ? І повітря стане чистіше.
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27.06.2021 11:14 Відповісти
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