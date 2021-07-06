ВСК Рады по "вагнеровцам" начала работу: Темой ЧВК будет заниматься в июле-августе

Временная следственная комиссия (ВСК) Верховной Рады по вопросам расследования возможных противоправных действий представителей органов госвласти и других лиц против суверенитета Украины начала работу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Сегодня на организационном заседании ВСК было принято решение о приглашении на заседание по "делу вагнеровцев" пятого президента Украины, народного депутата "ЕС" Петра Порошенко.

Комиссия также приняла решение отправить запросы в СБУ, Главное управление разведки Министерства обороны, Офис Генпрокурора с просьбой ответить, в частности, на вопрос, готовилась ли операция по задержанию "вагнеровцев", а также определиться со своими представителями, которые присоединятся к работе ВСК.

Глава ВСК, нардеп "Слуги народа" Марьяна Безуглая сообщила, что следующее заседание комиссии состоится 16 июля.

Издание отмечает, что согласно утвержденному плану работы, темой "вагнеровцев" ВСК будет заниматься в июле-августе.

В сентябре-октябре ВСК проверит факты, обнародованные в СМИ о возможном способствовании государству-агрессору (Российской Федерации. - Ред.) в противоправной деятельности, подрывающей основы национальной безопасности Украины со стороны представителей органов госвласти Украины и других лиц, участвовавших в переговорах с представителями государства-агрессора и террористических организаций ОРДЛО.

В планах комиссии на ноябрь-декабрь - изучение вопросов, связанных с составлением и выполнением минских договоренностей, меморандумом о выполнении положений протокола по результатам консультаций Трехсторонней контактной группы о мирном урегулировании ситуации на Востоке Украины, а также комплексом мероприятий по реализации Минского протокола 11-12 февраля 2015 года и событиям "Дебальцевского котла" (февраль 2015 года).

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