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ВСК Рады по "вагнеровцам" начала работу: Темой ЧВК будет заниматься в июле-августе

ВСК Рады по

Временная следственная комиссия (ВСК) Верховной Рады по вопросам расследования возможных противоправных действий представителей органов госвласти и других лиц против суверенитета Украины начала работу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Сегодня на организационном заседании ВСК было принято решение о приглашении на заседание по "делу вагнеровцев" пятого президента Украины, народного депутата "ЕС" Петра Порошенко.

Комиссия также приняла решение отправить запросы в СБУ, Главное управление разведки Министерства обороны, Офис Генпрокурора с просьбой ответить, в частности, на вопрос, готовилась ли операция по задержанию "вагнеровцев", а также определиться со своими представителями, которые присоединятся к работе ВСК.

Глава ВСК, нардеп "Слуги народа" Марьяна Безуглая сообщила, что следующее заседание комиссии состоится 16 июля.

Издание отмечает, что согласно утвержденному плану работы, темой "вагнеровцев" ВСК будет заниматься в июле-августе.

В сентябре-октябре ВСК проверит факты, обнародованные в СМИ о возможном способствовании государству-агрессору (Российской Федерации. - Ред.) в противоправной деятельности, подрывающей основы национальной безопасности Украины со стороны представителей органов госвласти Украины и других лиц, участвовавших в переговорах с представителями государства-агрессора и террористических организаций ОРДЛО.

В планах комиссии на ноябрь-декабрь - изучение вопросов, связанных с составлением и выполнением минских договоренностей, меморандумом о выполнении положений протокола по результатам консультаций Трехсторонней контактной группы о мирном урегулировании ситуации на Востоке Украины, а также комплексом мероприятий по реализации Минского протокола 11-12 февраля 2015 года и событиям "Дебальцевского котла" (февраль 2015 года).

Читайте на "Цензор.НЕТ": "111 статья": активисты подали в ГБР заявление о преступлении в связи со сливом спецоперации по "вагнеровцам". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

ВР (29257) ВСК (458) ЧВК Вагнер (1332)


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Топ комментарии
+13
Коли допитають зє блазня і його керівника йєрмака???
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06.07.2021 17:05
+10
Пока там рулит Марианна Безумная, ничего не будет
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06.07.2021 16:55
+9
Естественно виноват Порох,который дал добро на проведение операции
А сцыкло патриот и боец ле хайм
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06.07.2021 17:25
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Пока там рулит Марианна Безумная, ничего не будет
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06.07.2021 16:55 Ответить
Коли допитають зє блазня і його керівника йєрмака???
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06.07.2021 17:05 Ответить
Временная следственная комиссия (ВСК) Верховной Рады по вопросам расследования возможных противоправных действий представителей органов госвласти и других лиц против суверенитета Украины Источник: https://censor.net/ru/n3275450

==========
Вот с начала и начнут, с поездки к Фирташу за благословением, минское фуфло ну и далее по списку
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06.07.2021 17:13 Ответить
Я не сумніваюсь, що блазень , разом з такими от фєдєрастовими тролями, тим і займається, що плодять фейки і руйнують Україну - в тому їх завдання...
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06.07.2021 17:49 Ответить
Мудро! Як завжди, почнуть з Порошенка!
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06.07.2021 17:08 Ответить
Ну как обычно - кто всрался - невестка, так её же дома нет, да вон - трусы висят...
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06.07.2021 19:16 Ответить
Естественно виноват Порох,который дал добро на проведение операции
А сцыкло патриот и боец ле хайм
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06.07.2021 17:25 Ответить
Якої операції?З Мудачуком,коли під ХВірми Мудачука зачистили за допомогою Грицак(а)цуєва майже весь ринок скрапленого газу та соляри?Або торгівлі з Лугандоном,коли закуповували в Луганді вугілля по 500 гривень за тонну,а в тариф закладали по 3000 гривень,"звозивши" його в Амстердам,ти мабуть сам пхав ті ешелони до Амстердаму і назад,бо "укр"залізниця таких перевезень не робила?У чиї кишені пішла "маржа" у 2500 гривень на кожній тоні вугілля?Зеленому Йолопу чи Порошенку з Ахмєтовим?А хоча б гривня податків з цієї афера сплачена?
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06.07.2021 17:49 Ответить
А Лукашенка будуть запрошувати?
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06.07.2021 19:06 Ответить
ТСК Ради щодо "вагнерівців" розпочала роботу: Тему ПВК розглядатиме в липні-серпні - Цензор.НЕТ 5613
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06.07.2021 17:50 Ответить
Яка там "робота" коли вже "на носі" канікули!
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06.07.2021 19:08 Ответить
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/07/6/7299649/ Посольство США в Киеве может возглавить Джордж Кент, он свидетельствовал против Луценко и Джулиани - СМИ
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06.07.2021 19:32 Ответить
Джерело - "Українська правда"
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06.07.2021 20:05 Ответить
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/07/6/7299643/ Дело "вагнеровцев": ВСК хочет официально услышать СБУ и Порошенко
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06.07.2021 19:33 Ответить
Т.е. "вагнеровцами" они будут заниматься, когда все депутаны разъедутся на каникулы??? Мудро, марьяна безмозглая и ренат кузьмин быстро с этим делом разберутся)))
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07.07.2021 00:35 Ответить
А не занадто оперативно почали розслідувати?
Як кажуть:"не поспішайте виконувати накази. Може поступити команда "підставити"!
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07.07.2021 03:18 Ответить
 
 