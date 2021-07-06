ТСК Ради щодо "вагнерівців" розпочала роботу: Тему ПВК розглядатиме в липні-серпні
Тимчасова слідча комісія (ТСК) Верховної Ради з питань розслідування можливих протиправних дій представників органів держвлади та інших осіб проти суверенітету України розпочала роботу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Сьогодні на організаційному засіданні ТСК було ухвалено рішення про запрошення на засідання у "справі вагнерівців" п'ятого президента України, народного депутата "ЄС" Петра Порошенка.
Комісія також ухвалила рішення відправити запити в СБУ, Головне управління розвідки Міністерства оборони, Офіс Генпрокурора з проханням відповісти, зокрема, на питання, чи готувалася операція із затримання "вагнерівців", а також визначитися зі своїми представниками, які приєднаються до роботи ТСК.
Глава ТСК, нардеп "Слуги народу" Мар'яна Безугла повідомила, що наступне засідання комісії відбудеться 16 липня.
Видання зазначає, що згідно із затвердженим планом роботи, темою "вагнерівців" ТСК буде займатися в липні-серпні.
У вересні-жовтні ТСК перевірить факти, оприлюднені в ЗМІ про можливе сприяння державі-агресору (Російської Федерації. - Ред.) у протиправній діяльності, яка підриває основи національної безпеки України з боку представників органів держвлади України й інших осіб, які брали участь в переговорах з представниками держави-агресора і терористичних організацій ОРДЛО.
У планах комісії на листопад-грудень - вивчення питань, пов'язаних зі складанням та виконанням Мінських домовленостей, меморандумом про виконання положень протоколу за результатами консультацій Тристоронньої контактної групи щодо мирного врегулювання ситуації на Сході України, а також комплексом заходів з реалізації Мінського протоколу 11-12 лютого 2015 року та подій "Дебальцевського котла" (лютий 2015 року).
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Вот с начала и начнут, с поездки к Фирташу за благословением, минское фуфло ну и далее по списку
А сцыкло патриот и боец ле хайм
Як кажуть:"не поспішайте виконувати накази. Може поступити команда "підставити"!