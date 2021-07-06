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Новини
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ТСК Ради щодо "вагнерівців" розпочала роботу: Тему ПВК розглядатиме в липні-серпні

ТСК Ради щодо

Тимчасова слідча комісія (ТСК) Верховної Ради з питань розслідування можливих протиправних дій представників органів держвлади та інших осіб проти суверенітету України розпочала роботу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Сьогодні на організаційному засіданні ТСК було ухвалено рішення про запрошення на засідання у "справі вагнерівців" п'ятого президента України, народного депутата "ЄС" Петра Порошенка.

Комісія також ухвалила рішення відправити запити в СБУ, Головне управління розвідки Міністерства оборони, Офіс Генпрокурора з проханням відповісти, зокрема, на питання, чи готувалася операція із затримання "вагнерівців", а також визначитися зі своїми представниками, які приєднаються до роботи ТСК.

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Глава ТСК, нардеп "Слуги народу" Мар'яна Безугла повідомила, що наступне засідання комісії відбудеться 16 липня.

Видання зазначає, що згідно із затвердженим планом роботи, темою "вагнерівців" ТСК буде займатися в липні-серпні.

У вересні-жовтні ТСК перевірить факти, оприлюднені в ЗМІ про можливе сприяння державі-агресору (Російської Федерації. - Ред.) у протиправній діяльності, яка підриває основи національної безпеки України з боку представників органів держвлади України й інших осіб, які брали участь в переговорах з представниками держави-агресора і терористичних організацій ОРДЛО.

У планах комісії на листопад-грудень - вивчення питань, пов'язаних зі складанням та виконанням Мінських домовленостей, меморандумом про виконання положень протоколу за результатами консультацій Тристоронньої контактної групи щодо мирного врегулювання ситуації на Сході України, а також комплексом заходів з реалізації Мінського протоколу 11-12 лютого 2015 року та подій "Дебальцевського котла" (лютий 2015 року).

Автор: 

ВР (14994) ТСК (373) ПВК Вагнер (1540)


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Топ коментарі
+13
Коли допитають зє блазня і його керівника йєрмака???
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06.07.2021 17:05
+10
Пока там рулит Марианна Безумная, ничего не будет
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06.07.2021 16:55
+9
Естественно виноват Порох,который дал добро на проведение операции
А сцыкло патриот и боец ле хайм
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06.07.2021 17:25
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Пока там рулит Марианна Безумная, ничего не будет
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06.07.2021 16:55 Відповісти
Коли допитають зє блазня і його керівника йєрмака???
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06.07.2021 17:05 Відповісти
Временная следственная комиссия (ВСК) Верховной Рады по вопросам расследования возможных противоправных действий представителей органов госвласти и других лиц против суверенитета Украины Источник: https://censor.net/ru/n3275450

==========
Вот с начала и начнут, с поездки к Фирташу за благословением, минское фуфло ну и далее по списку
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06.07.2021 17:13 Відповісти
Я не сумніваюсь, що блазень , разом з такими от фєдєрастовими тролями, тим і займається, що плодять фейки і руйнують Україну - в тому їх завдання...
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06.07.2021 17:49 Відповісти
Мудро! Як завжди, почнуть з Порошенка!
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06.07.2021 17:08 Відповісти
Ну как обычно - кто всрался - невестка, так её же дома нет, да вон - трусы висят...
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06.07.2021 19:16 Відповісти
Естественно виноват Порох,который дал добро на проведение операции
А сцыкло патриот и боец ле хайм
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06.07.2021 17:25 Відповісти
Якої операції?З Мудачуком,коли під ХВірми Мудачука зачистили за допомогою Грицак(а)цуєва майже весь ринок скрапленого газу та соляри?Або торгівлі з Лугандоном,коли закуповували в Луганді вугілля по 500 гривень за тонну,а в тариф закладали по 3000 гривень,"звозивши" його в Амстердам,ти мабуть сам пхав ті ешелони до Амстердаму і назад,бо "укр"залізниця таких перевезень не робила?У чиї кишені пішла "маржа" у 2500 гривень на кожній тоні вугілля?Зеленому Йолопу чи Порошенку з Ахмєтовим?А хоча б гривня податків з цієї афера сплачена?
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06.07.2021 17:49 Відповісти
А Лукашенка будуть запрошувати?
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06.07.2021 19:06 Відповісти
ТСК Ради щодо "вагнерівців" розпочала роботу: Тему ПВК розглядатиме в липні-серпні - Цензор.НЕТ 5613
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06.07.2021 17:50 Відповісти
Яка там "робота" коли вже "на носі" канікули!
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06.07.2021 19:08 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/07/6/7299649/ Посольство США в Киеве может возглавить Джордж Кент, он свидетельствовал против Луценко и Джулиани - СМИ
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06.07.2021 19:32 Відповісти
Джерело - "Українська правда"
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06.07.2021 20:05 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/07/6/7299643/ Дело "вагнеровцев": ВСК хочет официально услышать СБУ и Порошенко
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06.07.2021 19:33 Відповісти
Т.е. "вагнеровцами" они будут заниматься, когда все депутаны разъедутся на каникулы??? Мудро, марьяна безмозглая и ренат кузьмин быстро с этим делом разберутся)))
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07.07.2021 00:35 Відповісти
А не занадто оперативно почали розслідувати?
Як кажуть:"не поспішайте виконувати накази. Може поступити команда "підставити"!
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07.07.2021 03:18 Відповісти
 
 