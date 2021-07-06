ТСК Ради щодо "вагнерівців" розпочала роботу: Тему ПВК розглядатиме в липні-серпні

Тимчасова слідча комісія (ТСК) Верховної Ради з питань розслідування можливих протиправних дій представників органів держвлади та інших осіб проти суверенітету України розпочала роботу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Сьогодні на організаційному засіданні ТСК було ухвалено рішення про запрошення на засідання у "справі вагнерівців" п'ятого президента України, народного депутата "ЄС" Петра Порошенка.

Комісія також ухвалила рішення відправити запити в СБУ, Головне управління розвідки Міністерства оборони, Офіс Генпрокурора з проханням відповісти, зокрема, на питання, чи готувалася операція із затримання "вагнерівців", а також визначитися зі своїми представниками, які приєднаються до роботи ТСК.

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Глава ТСК, нардеп "Слуги народу" Мар'яна Безугла повідомила, що наступне засідання комісії відбудеться 16 липня.

Видання зазначає, що згідно із затвердженим планом роботи, темою "вагнерівців" ТСК буде займатися в липні-серпні.

У вересні-жовтні ТСК перевірить факти, оприлюднені в ЗМІ про можливе сприяння державі-агресору (Російської Федерації. - Ред.) у протиправній діяльності, яка підриває основи національної безпеки України з боку представників органів держвлади України й інших осіб, які брали участь в переговорах з представниками держави-агресора і терористичних організацій ОРДЛО.

У планах комісії на листопад-грудень - вивчення питань, пов'язаних зі складанням та виконанням Мінських домовленостей, меморандумом про виконання положень протоколу за результатами консультацій Тристоронньої контактної групи щодо мирного врегулювання ситуації на Сході України, а також комплексом заходів з реалізації Мінського протоколу 11-12 лютого 2015 року та подій "Дебальцевського котла" (лютий 2015 року).