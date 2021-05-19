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Новости Политика Украины
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ВР (9407) ВСК (296) Гончаренко (322)

Рада создала ВСК по расследованию возможных преступлений представителей власти

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Рада создала ВСК по расследованию возможных преступлений представителей власти

Верховная Рада создала ВСК по расследованию возможных противоправных действий представителей государственной власти и других лиц, способствовавших нарушению государственного суверенитета и территориальной целостности.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

За принятие постановления об образовании Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по расследованию возможных противоправных действий представителей государственной власти и других лиц, способствовавших нарушению государственного суверенитета и территориальной целостности и несли угрозу национальным интересам и безопасности Украины (№5243) проголосовали 252 народных депутата при необходимых 150.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рада отказалась создать ВСК по делу "вагнеровцев"

Перед голосованием, нардеп "ЕС" Алексей Гончаренко раскритиковал провал голосования по созданию отдельной ВСК по "вагнеровцам" и заявил, что власть не хочет проводить расследование по этому делу.

"Ведь понимает, что в этом расследовании выйдет на саму себя. Поэтому сейчас нам подсовывают обманку... Так вообще можно было внести: о все плохом, что происходит в государстве", - отметил он и добавил, что власть собирается "похоронить" дело "вагнеровцев".

Рада создала ВСК по расследованию возможных преступлений представителей власти 01

Перед этим Рада отказалась создать ВСК по делу "вагнеровцев".

Ранее СМИ обнародовали переписку в чате "слуг народа" "Группа Гришиной". В ней "слуги народа" получили задание на сегодняшнее заседание Рады: "Проваливаем ВСК по "вагнеровцам". Принимаем "игорку".

Отметим, что в Раде были предложения по созданию ВСК по делу "вагнеровцев" и ВСК по расследованию возможных преступлений представителей власти, которая должна будет рассмотреть, кроме дела "вагнеровцев", события под Иловайском, оккупацию Крыма и Минские соглашения.

Напомним, ночью 29 июля 2020 года в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

Российский президент Владимир Путин заявил 27 августа, что группу россиян, которых задержали в Беларуси как наемников частной военной компании, заманили в страну в рамках операции американских и украинских спецслужб.

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Топ комментарии
+35
Зе-слуга:
лучше 100500 расследований о фэйковых преступлениях Порошенко,
чем одно реальное по Зеленскому.
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19.05.2021 14:16
+31
Замість комісії по зраді спецоперації по "вагнеру" - комісія "по Порошенку". Ну-ну. Обісруться, як завжди.
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19.05.2021 14:16
+22
Вистава кремлівського лялькового балагана триває !!! Зміняють другорядних ляльок ,але сценарій та режисура лишаються незмінні !!!)))
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19.05.2021 14:21
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Правила форума Совет форумчан
Зе-слуга:
лучше 100500 расследований о фэйковых преступлениях Порошенко,
чем одно реальное по Зеленскому.
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19.05.2021 14:16 Ответить
Может лучше вместо Суда и ВСК создать Чрезвычайную Комиссию и Трудовые лагеря?
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19.05.2021 14:31 Ответить
нахрена 2 батальона спеценаза по периметру Банковая Институтская Хрещатик -Грушевского 4 роты автоматчиков на перекрёстках 30 снайперов в важных точках пересечений 10 гранатометчиков 10 БТР и 20 БМП 5 танков и 5 вертушек и вопрос будет решен за пару часов... пепел этих тварей на поля Украины пусть хоть пеплом поработают на интересы Украины...
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19.05.2021 14:35 Ответить
Ні. Я так бачу все йде до створення не державних національних комісій і проукраїнських трійок, які будуть займатись ліквідацією ворогів держави Україна що засіли у корита.
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19.05.2021 17:13 Ответить
для того видосики от чауса пошли Рада створила ТСК з розслідування можливих злочинів представників влади - Цензор.НЕТ 7517
у бесноватого вовки-шута думают что "всех перехитрили" Рада створила ТСК з розслідування можливих злочинів представників влади - Цензор.НЕТ 913
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19.05.2021 15:03 Ответить
Замість комісії по зраді спецоперації по "вагнеру" - комісія "по Порошенку". Ну-ну. Обісруться, як завжди.
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19.05.2021 14:16 Ответить
Вистава кремлівського лялькового балагана триває !!! Зміняють другорядних ляльок ,але сценарій та режисура лишаються незмінні !!!)))
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19.05.2021 14:21 Ответить
Дядько Джо подивиться, хто ввійшов до складу цієї комісії; в нього ще достатньо пустих кліточок в указі про санкції.
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19.05.2021 14:47 Ответить
Ну хоть что-то.
Хотя выводы ТСК ВР, по Иловайским событиям уже много лет лежат и пылятся, а ведь там прямо были указаны фамилии четырёх виновных в смерти сотен наших бойцов.
У нас как на телеканале "Трофей" - поймал рыбку, показал рыбку, отпустил рыбку. Рада створила ТСК з розслідування можливих злочинів представників влади - Цензор.НЕТ 8325
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19.05.2021 14:48 Ответить
чомусь твоя бенедіктова не намагається пилюку здути. Напевне, там - шарік надутий.
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19.05.2021 15:06 Ответить
Вы уверены, что вам понравится то, что Венедиктова сдует пыль?
http://argumentua.com/stati/ilovaiskii-kotel-otchet-komissii-verkhovnoi-rady
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19.05.2021 18:48 Ответить
і, взагалі, тобі з твоєю брехнею - сюда: Scorpman Y в 19.05.2021 14:08

Хоча, навряди ти щось з того візьмеш.
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19.05.2021 15:09 Ответить
Що "хоть что-то"?
Пліснява буде " розлідувати" Іловайськ? Той, по якому вже провела слідство 200% бенЯдіктова?
Вони планують продинамити, рочки три, справу "по вагнерівція", для того і влаштували цю імітацію розслідування.
"Слуги урода" настільки тупо упороті, що продовжують виконувати інструції дерьмака, навіть після сьогоднішнього зашквару.
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19.05.2021 15:10 Ответить
http://argumentua.com/stati/ilovaiskii-kotel-otchet-komissii-verkhovnoi-rady

Это материалы ТСК по Иловайску, если конечно вам интересна эта тема.
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19.05.2021 18:49 Ответить
"Департаментом надзора по уголовным производствах в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта исследуются обстоятельства Иловайской трагедии, а также причины и последствия этих событий. Согласно выводам экспертов и комплекса других полученных доказательств, единственным фактором, который привел к трагическим событиям в Иловайск, является военная агрессия ВС РФ. Об этом информирует пресс-служба Офиса генпрокурора в пятницу, 21 августа."
https://zn.ua/UKRAINE/u-venediktovoj-nazvali-prichinu-ilovajskoho-kotla.html
"Предательство генерала Хомчака и комбата Березы"
https://www.youtube.com/watch?v=WPC0RId3wPQ&t=13s
Іловайськ. Навіщо генерал Хомчак віддав наказ на штурм ?
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19.05.2021 19:06 Ответить
Я вам дал ссылку на материалы независимой, комиссии, которая ТОГДА, а не сейчас, допросила множество свидетельств и изучила боевые приказы командиров ВСЕХ уровней.

"Необходимо было срочно принимать решение и либо, существенно усилив группировки, закрыть изваринский разрыв и повысить плотность наших войск и огневых средств в секторе Д, или кардинально изменить задачу и тактику действий нашей группировки в указанном секторе.
Практически ежедневно руководство АТО и Генерального штаба получало донесения от командования сектора Д о фактическом состоянии дел, родные и близкие наших бойцов путем проведения массовых акций под зданиями Администрации Президента Украины, Министерства обороны Украины и Генерального штаба Вооруженных Сил Украины пытались обратить внимание политического и военного руководства страны на трагическое развитие событий.
В ответ от руководства АТО командование Сектора многократно слышало обвинения в паникерстве, а общество пытались успокоить пустыми обещаниями и рассказами об информационной войне со стороны противника.
Необходимые кардинальные решения штабом АТО не принимались. Войска продолжали нести потери".

"Весь период существования сектора Д управление им со стороны руководителя и штаба АТО осуществлялось в ручном режиме. Роль органа управления сектором, возложенная на штаб 8-го армейского корпуса, была искусственно низведена до снабженческо-диспетчерских функций. Командование сектора не принимало участие в разработке операций, в большинстве случаев не знало их замысел; попытки докладов о реальной обстановке в секторе вызвали агрессию, обвинения в трусости и угрозы уголовного преследования со стороны руководителя АТО генерала Муженко В.М. и начальника штаба АТО генерала Назарова В.М. Взаимодействие соседних секторов Д и Б практически полностью отсутствовало, хотя их передовые командные пункты находились всего в 5-ти километрах друг от друга. В определенный момент это привело к опасной ситуации, когда в секторе Д случайно были обнаружены тылы Сектора Б.
В результате многочисленных немотивированных хаотических команд со стороны штаба АТО на перемещение частей и подразделений из группировки сектора Д, а также выхода из под обстрела на территорию Российской Федерации 2-й батальонной тактической группы 72-й бригады в составе 400 военнослужащих и самовольного выхода из зоны АТО 1-й батальонной тактической группы 72-й бригады, численность группировки сектора Д, которая на 23 июля составила около 4000 военнослужащих, на утро 23 августа сократилась до 1000 человек".
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19.05.2021 20:25 Ответить
На рівні документів все ще цікавіше. Існують телетайпи штабу Сектора «Б» командирові 40-го батальйону на виступ в Іловайськ. Але за 4 роки НІХТО не зміг знайти жодного наказу штабу АТО або Генштабу для штабу Сектора «Б» наступати на Іловайськ.
І генерал Хомчак, і команда Коломойського у ДніпроОДА заявляли, що наступати на Іловайськ Хомчаку начебто наказав Генштаб. Генштаб у свою чергу не перший рік говорить, що наступ на Іловайськ був виключно ініціативою командування Сектра «Б», генерал Хомчак переконав тоді штаб АТО, ніби зачистка Іловайська - справа реальна і не складна. Як бачимо, загальній логіці подій відповідають як раз заяви Генштабу. Та й довести документально факт наказу Генштабу або штабу АТО Хомчак не здатний - хоча його власний наказ 40-му бату знайшовся швидко.
Навіщо ж генералу Хомчаку знадобилося йти в Іловайськ? Гадаю, причини цього рішення треба шукати в тому факті, що війну генерал Руслан Хомчак зустрів на посаді ТВО командира оперативного командування «Південь» - саме під його керівництвом тоді перебували 17-а, 92-а, 79-а, 93-я, 25-а, 55-а бригади. Штаб оперкомандування «Південь» містився у Дніпропетровську, тобто від перших днів війни генерал Хомчак перебував на контакті і діяв спільно з керівництвом ДніпроОДА, командою Ігоря Коломойського. А, може, і раніше.
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19.05.2021 21:44 Ответить
Чушь, ложь!!!
Зачем спихивать на Хомчака, если ТСК четко назвала виновными его старших начальников. Только подлецы или откровенные враги Украины могут писать такие бредни.
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19.05.2021 23:07 Ответить
"Позже в штабе сектора Б, при личном докладе полковником Ромигайло П.Д. командующему оперативного командования "Юг" генералу Хомчак Р.Б. об обстановке в секторе Д, была получена традиционная команда: "Не ссы!"" - из материалов расследования ТСК
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19.05.2021 23:09 Ответить
"Информация о колонне российской бронетехники полковником Ромигайло П.Д. была немедленно доведена до начальника штаба АТО генерала Назарова В.М. Ответ: "Идите на х..! Трусы! С вас посажу!"
Примерно в 12.00 указанная информация в телефонном разговоре была доложена начальнику Генерального штаба Муженко В.М.
В ответ поступила одна команда "Не ссы! Это все херня! Мы все это проходили!".
Никакие решения по докладам приняты не были.
Позже в штабе сектора Б, при личном докладе полковником Ромигайло П.Д. командующему оперативного командования "Юг" генералу Хомчак Р.Б. об обстановке в секторе Д, была получена традиционная команда: "Не ссы!"

Выводы Комиссии
Эти выводы сделаны на основании анализа событий и обстоятельств, исследованных Комиссией по состоянию на 20 октября 2014 года.
Результаты расследования, проведенного Комиссией, позволяют сделать следующие выводы:
1. В основе причин, которые привели к Иловайской трагедии, лежат фундаментальные проблемы в организации обороны страны.
Статья первая Закона Украины "Об обороне Украины" дает определение шести признаков, наличие каждой из которых подтверждает факт агрессии со стороны иностранного государства. Действия Российской Федерации на территории Украины совпадают с пятью из них и полностью подтверждают факт вооруженной агрессии против Украины.2. Не введение военного положения привело к дезорганизации управления военными действиями, что в значительной мере обусловило Иловайские события.

3. Ложные кадровые решения существенно усложнили обстановку, а неадекватные действия министра обороны Гелетея В.В. и начальника Генерального штаба - Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Муженко В.М. привели к Иловайской трагедии.

4. Иловайская трагедия имела не только тяжелые военные, но и не менее тяжелые политические последствия для страны.
Собственную слабость и неспособность управлять обороной страны руководители Мминистерства обороны и Генерального штаба стали объяснять силой и непобедимостью агрессора.

Из уст политического и военного руководства стала тиражироваться недостоверная информация о потере на поле боя 65% военной техники.
Так, в стране и армии насаждались пораженческие настроения, ответственность за которые также должны разделить министр обороны Гелетей В.В. и руководитель АТО Муженко В.М.

Эти настроения стали фоном встречи президентов Украины и России, которая состоялась 26 августа 2014 года в Минске и, в значительной степени, определили подписание 5 сентября 2014 года минских соглашений, которые неоднозначно воспринимаются как жителями Донбасса, так и жителями всей Украины, а также принятие не менее спорных законов "о Донбассе" 16 сентября.
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19.05.2021 20:30 Ответить
Ну так при чем тут Хомчак и тем более Береза?

Вы всё же ВЕСЬ текст сами осильте, чтобы не выглядеть глупцом.
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19.05.2021 20:34 Ответить
что-то доказывать местной публике.. смысла нет. Эти ребята так и не осознали реальные причины.. проигрыша на выборах своего босса.. Который своими действиями или бездействиями.. только в одном этом эпизоде.. совершил куда более серьёзные преступления.. с реальными человеческими жертвами.. большинство из которых можно было предотвратить.. чем дело вагнера.. даже если оно имело место
То что копают под Порошенко.. это понятно.. Значит будет сидеть в одной камере со своим кумом.. Медведчуком.. и нет.. народ не встанет на его защиту..
Ах..да.. там у Бигуса.. будет интересное продолжение.. и про петра алексеевича.. в этот непростой.. период. Комиссия при ВР создана.. Чаус показания..даст.. вобщем запасайтесь попкорном
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19.05.2021 21:07 Ответить
Цікаве продовження у бігуса? Серйозно? Нагадаєте, хоч про одне "розслідування" бігуса, за яке він не вибачався? Викрадений, по команді фсбшного завхоза корупціонер чаус, дасть "цікаві" покази? Показових виступів деркача не заплановано?
А попкорном запастись варто. Тут ви праві.
Рада створила ТСК з розслідування можливих злочинів представників влади - Цензор.НЕТ 466
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19.05.2021 22:56 Ответить
Я не пишу, что Зеленский хороший. Я везде пишу, что он такая же продажная, брехливая сволочь, как и его предшественник. И как Порошенко несет ЛИЧНУЮ ответственность за назначение Муженко, так и Зеленский несет ЛИЧНУЮ ответственность за назначение Ермака.
Вот только у Порошенко есть еще и эпизод с Дебальцево, когда Муженко запретил отход наших войск, а Порошенко в это время несколько раз отходил в Минске к подоконнику и по 40 минут беседовал с Путиным наедине... И только решительные действия генерал-полковника Воробьёва, который приказал нашим войскам отступить из готовящегося для них котла под Дебальцево и ЗАПРЕТИВШЕГО сообщать про этот приказ генералу Муженко (что поняли и приняли те командиры, которые вывели свои подразделения), не позволили попасть в плен и быть убитыми почти 2500 украинским бойцам!!!

Не даром, когда Петр приезжал в войска, то у военнослужащих отбирали и оружие и боеприпасы!!!!
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19.05.2021 23:16 Ответить
Ви не захищаєте, ви намагаєтесь узагальнити. Довести, що Порошенко і ВАЗеленський тотожні. Нічого не вийде. Бо Порошенко боровся за Україну, а ВАЗеленський її здає.
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19.05.2021 23:32 Ответить
Но факты свидетельствуют, что Порошенко сдавал Украину, вместе со своим подельником-однопартийцем Медведчуком Путину, а Зеленский уничтожает Украину в интересах евреев.

Так что для меня между ними разницы нет и с удовольствием посмотрел бы, как после радикальной смены власти, обоих суд приговорил бы к повешению, причём желательно одновременно, на одной большой шибенице.
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20.05.2021 15:39 Ответить
Які факти?
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20.05.2021 15:53 Ответить
Ну для начала четыре, общеизвестных.
1. Перед наступлением кацапов под Дебальцево, с правого фланга, где они потом и наступали, личным приказом Муженко убрали ВСЮ нашу артиллерию, а в это время Порошенко о чем-то переговаривался с Путиным без Меркель и Оланда.
2. Личными приказами Муженко, практически уничтожена охрана украинских арсеналов с боеприпасами, а Грицак вообще не проводил противодиверсионных мероприятий у арсеналов, и теперь у нас снарядов и ракет на пару недель боёв. не больше, а раньше на пару лет непрерывной стрельбы хватило бы.
3. Нашим Киборгам приказали проходить на ротации в ДАП через досмотр на блок-посту Мотароллы.
4. Для того, чтобы сорвать президентские выборы, отправил два катера и буксир на прорыв в Мариуполь, под кацапским мостом и лично подавал в Раду законопроект про введение военного положения на два месяца. что перенесло бы выборы минимум на октябрь.

Могу еще много пунктов написать, но вы же вырезки из газет потребуете или микропленку с фото приказов... )))
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20.05.2021 18:30 Ответить
Менше дивіться дімугАндона та бігуса, здоровіші будете.
Почну з кінця, бо не хочу витрачати час на пропагандонський кесіль у вашій голові. Читайте уважно.
Трибунал ООН зобов'язав Росію відпустити українських моряків
Міжнародний трибунал з морського права зобов'язав Росію повернути Україні три кораблі та відпустити на волю 24 українських моряків.


Міжнародний трибунал з морського права у суботу, 25 травня, зобов'язав Росію негайно звільнити захоплених у Керченській протоці українських моряків та дозволити їм повернутися в Україну. Відповідне рішення щодо тимчасових заходів, про які просила українська сторона, оприлюднив у Гамбурзі суддя Пек Чин Хюн. "Трибунал вважає за необхідне вимагати від Росії звільнити три затримані українські кораблі, 24 затриманих моряків, та дозволити їм повернення в Україну", - заявив голова трибуналу.
Суд також заявив, що не знайшов підтверджень російської версії про провокаційну військову операцію України. Трибунал також погодився із тим, що Україна вичерпала всі можливості домовитися із РФ про звільнення моряків без звернення до суду.
Голова суду Пак Чжин Хьон зазначив, що "Росії і Україні потрібно утримуватися від заходів, здатних загострити спір щодо інциденту в Керченській протоці".
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20.05.2021 18:47 Ответить
Я таких "источников" информации и не знаю даже.
У меня информация изнутри Збройних Сил України.
Ну как то так...
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20.05.2021 19:26 Ответить
Дядя,у тебя курвиметр зашкаливает...
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20.05.2021 00:05 Ответить
Неуч. у курвиметра нет ограничителя, так что зашкалить он не может в принципе Рада створила ТСК з розслідування можливих злочинів представників влади - Цензор.НЕТ 1181
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20.05.2021 15:40 Ответить
значит тормоз без тормозов.
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20.05.2021 16:54 Ответить
Короче комиссия по расследованию чегото, но никто не знает чего.
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19.05.2021 14:16 Ответить
Імітація бурхливої державної діяльності !!))
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19.05.2021 14:23 Ответить
Пуйло керує Україною. Ганьба зеленим ОПЗЖ і Юлі
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19.05.2021 14:17 Ответить
"Ганьба зеленим ОПЗЖ і Юлі"
хіба? вони виконують те, за що їм оплачено.
ганьба українцям. на жаль.
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19.05.2021 14:24 Ответить
Створят ще десять комісій,бюро,змінять десять міністрів ,але зелена пліснява ,лялькова імітація державної влади залишиться !!))
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19.05.2021 14:18 Ответить
Квадратно-гнездовой способ посадки...
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19.05.2021 14:18 Ответить
Така ж фікція як закон про імпічмент та зняття недоторканності...
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19.05.2021 14:19 Ответить
Чергова порція локшини на вуха "мудрого наріда" !!!)))
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19.05.2021 14:22 Ответить
Anton Shvets

1 ч ·

Солидный Господь для солидных господ.

Подконтрольным Офису Президента депутатам Слуги Народа резко повысили фракционные выплаты. И теперь они голосуют как по команде, потому как бабки им платят немалые.

И даже появился тег/термин «вип-закон». Вип, ****, закон. Вип, блд. Лакшери сервис для солидных господ. Договорись с Офисом Президента и получи вип-сервис.

Интересно когда в вип-сервис для господ войдет забор за щеку слугой народа. Потому что те кто не голосуют за вип-законы мгновенно вылетают из фракционной сметы.

Дрессировка работает.

Откуда такие безумные бабки на содержание фракции понять не сложно.

Тем кто понимает, что происходит.
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19.05.2021 14:19 Ответить
Клоунада затянулась
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19.05.2021 14:20 Ответить
"... по расследованию возможных противоправных действий представителей государственной власти и других лиц, способствовавших нарушению государственного суверенитета и территориальной целостности."

Источник: https://censor.net/ru/n3266253

Отведение зелекомандующим ВСУ при отсутствии активньіх военніх действий на фронте, и заход на єти позиции рашистско-сепарских войск, должно расследоваться в Верховной Раде.
Потому что єто способствовало нарушению государственного суверенитета и территориальной целостности страньі.
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19.05.2021 14:23 Ответить
"пойди туда, не знаю куда, найди то, не знаю что"...
Сказочники хреновы.
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19.05.2021 14:27 Ответить
Голосование по вагнеру однозначно подтвердило подозрение, шо сдал операцию, и значит предал Украинв не кто иной, как шлема, и заодно всем стало очевидно; шо большинство СН гниды и предатели украинского народа.
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19.05.2021 14:38 Ответить
..мёд, говно и пчёлы..
холопы сцаря, вы - луТшие, вами подтёрлись, после высморкались - и вы всё равно молодцом, как были так и остались, ничего не изменилось.. все - красавы, как и ваше Великое Ничто..
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19.05.2021 14:48 Ответить
Рада створила ТСК з розслідування можливих злочинів представників влади - Цензор.НЕТ 4064
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19.05.2021 14:56 Ответить
слив врагу секретной информации, это возмоное преступление? мне кажеться что это ДЕРЖАНА ЗРАДА. и если ермак зеленскому дороже Украины то наверное он тоже предатель
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19.05.2021 15:00 Ответить
ну представьте что вы пишете заявление прокурору что его брат кого то убил а прокурор вам отвечает, мы собрали совет прокуроров и решили ваше заявление не рассматривать. а почему? а потому что мы так решили....
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19.05.2021 15:04 Ответить
Рада створила ТСК з розслідування можливих злочинів представників влади - Цензор.НЕТ 7167
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19.05.2021 15:12 Ответить
ІТОГИ ПРЕЗИДЕНСТВА Зе АРТИСТА ЗА 2 РОКИ :
1) Розвал ЗСУ
2) Здача територій відвойованих ЗСУ расєянам
3) Провал программ озброєння ЗСУ
4) Розпродаж земля України зацікавленим кругам
5) Приватизування кримського каналу третіми особами для подачі води у Крим
6) Зустріч з расєйськими чиновниками в Омані
7) Видача расєйських найманців воювавших на Донбасі Кремлю
8) Знищання енергосистеми України
9) Закупівля електроенергії у країни - агресора, у Расії
10) Проолігархічна політика
11) Підвищення комунальних тарифів
12) Більше 10 відпусток за 2 роки
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19.05.2021 15:24 Ответить
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Зеленский создал такую-же систему то и при Порошенко- своим ВСЕ а остальным закон!!!
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19.05.2021 15:27 Ответить
Ну а що ви ще хотіли від цих зе-ублюдків?
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19.05.2021 16:19 Ответить
Ну що можуть готуватись до того що в майбутньому їх всіх знайдуть і ліквідують.
Нехай далі озлоблюють українців. І все дійде до того що появиться свій Моссад тільки він не буде підпорядковуватись державі як Ізраїльський і діятиме на свій розсуд.
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19.05.2021 17:07 Ответить
Рада створила ТСК з розслідування можливих злочинів представників влади - Цензор.НЕТ 837
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19.05.2021 17:53 Ответить
вони козли думають що ніхто не розуміє хто провалив спецоперацію. даремно. пройдуть вибори і ростов чекає
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19.05.2021 17:58 Ответить
помилка ! навоз выносят вилами !!!!
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20.05.2021 07:45 Ответить
"Слуги"" бояться Bellingcat | ТСК по "вагренерівцям" заблоковоно | Віталій Портников

https://www.youtube.com/watch?v=kWM7Zt9jn3A
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19.05.2021 18:15 Ответить
після такого керування, якщо вибори пройдуть без фальші, зелені до влади більше не пройдуть, а земля в ростові подорожчає
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19.05.2021 18:24 Ответить
І головою - руда Мар'яна Безсовісна...
Будуть розслідувати вчинки Богдана Хмельніцького, по заяві Тараса Шевченка...
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19.05.2021 19:25 Ответить
Думаю,что было бы неплохо,после выхода фильма и помощника ермека аферистовича за вымя потрогать. Наговорил он немало всякого откровенного вранья защищая своего шефа.
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19.05.2021 23:32 Ответить
Завтра для ослика особенный день по размеру позора. Жду с нетерпением фонтанов урины
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19.05.2021 23:33 Ответить
А заместителем председателя ТСК будет ренат кузьмин прокурор овоща!

Зелень тупая, очнись! Страну сливают каждый день!
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20.05.2021 00:39 Ответить
это даже не " зрадники " , это - КИШЕЧНО-ПОЛОСТНЫЕ , с единственной функцией ;
ЖРАТЬ и СССССЪ .... така гидота !!!!!
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20.05.2021 07:43 Ответить
 
 