Рада создала ВСК по расследованию возможных преступлений представителей власти

Верховная Рада создала ВСК по расследованию возможных противоправных действий представителей государственной власти и других лиц, способствовавших нарушению государственного суверенитета и территориальной целостности.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

За принятие постановления об образовании Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по расследованию возможных противоправных действий представителей государственной власти и других лиц, способствовавших нарушению государственного суверенитета и территориальной целостности и несли угрозу национальным интересам и безопасности Украины (№5243) проголосовали 252 народных депутата при необходимых 150.

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Перед голосованием, нардеп "ЕС" Алексей Гончаренко раскритиковал провал голосования по созданию отдельной ВСК по "вагнеровцам" и заявил, что власть не хочет проводить расследование по этому делу.

"Ведь понимает, что в этом расследовании выйдет на саму себя. Поэтому сейчас нам подсовывают обманку... Так вообще можно было внести: о все плохом, что происходит в государстве", - отметил он и добавил, что власть собирается "похоронить" дело "вагнеровцев".

Перед этим Рада отказалась создать ВСК по делу "вагнеровцев".

Ранее СМИ обнародовали переписку в чате "слуг народа" "Группа Гришиной". В ней "слуги народа" получили задание на сегодняшнее заседание Рады: "Проваливаем ВСК по "вагнеровцам". Принимаем "игорку".

Отметим, что в Раде были предложения по созданию ВСК по делу "вагнеровцев" и ВСК по расследованию возможных преступлений представителей власти, которая должна будет рассмотреть, кроме дела "вагнеровцев", события под Иловайском, оккупацию Крыма и Минские соглашения.

Напомним, ночью 29 июля 2020 года в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

Российский президент Владимир Путин заявил 27 августа, что группу россиян, которых задержали в Беларуси как наемников частной военной компании, заманили в страну в рамках операции американских и украинских спецслужб.