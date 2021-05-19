"Проваливаем ВСК по "вагнеровцам". Принимаем "игорку": "слуги народа" получили задание на сегодняшнее заседание Рады. ФОТОрепортаж

"Слуги народа" получили задание "завалить" создание в Верховной Раде временной следственной комиссии (ВСК) по делу "вагнеровцев".

Об этом говорится в переписке в чате нардепов СН, обнародованной Телеграм-каналом Через плечо, передает Цензор.НЕТ.

Нардеп СН Олег Марусяк в ходе сегодняшнего заседания Верховной Рады читал сообщения в чате "Группа Гришиной" от абонента "Деп Ф Юля Гришина". Отметим, что во фракции СН есть нардеп Юлия Гришина.

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В частности, Гришина написала, что среди задач для депутатов на сегодня: "Проваливаем ТСК по вагнеровцам Пороха и голосуем нашу. ... Важно не промахнуться" и "Первое чтение игорки. Важно принять. ... Дальше тянуть уже не можем. От этого зависит соц эконом всех, а наполнение пока только 760 млн".









Отметим, что в Раде есть предложения по созданию ВСК по делу "вагнеровцев" и ВСК по расследованию возможных преступлений представителей власти, которая должна будет рассмотреть, кроме дела "вагнеровцев", события под Иловайском, оккупацию Крыма и Минские соглашения.

Напомним, ночью 29 июля 2020 года в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

Российский президент Владимир Путин заявил 27 августа, что группу россиян, которых задержали в Беларуси как наемников частной военной компании, заманили в страну в рамках операции американских и украинских спецслужб.