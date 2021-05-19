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Новости Политика Украины
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ВР (9407) ВСК (296) игорный бизнес (167) ЧВК Вагнера (648) Гришина Юлия (30)

"Проваливаем ВСК по "вагнеровцам". Принимаем "игорку": "слуги народа" получили задание на сегодняшнее заседание Рады. ФОТОрепортаж

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

"Слуги народа" получили задание "завалить" создание в Верховной Раде временной следственной комиссии (ВСК) по делу "вагнеровцев".

Об этом говорится в переписке в чате нардепов СН, обнародованной Телеграм-каналом Через плечо, передает Цензор.НЕТ.

Нардеп СН Олег Марусяк в ходе сегодняшнего заседания Верховной Рады читал сообщения в чате "Группа Гришиной" от абонента "Деп Ф Юля Гришина". Отметим, что во фракции СН есть нардеп Юлия Гришина.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рада рассмотрит создание ВСК по делу "вагнеровцев" на этой неделе, - Разумков

В частности, Гришина написала, что среди задач для депутатов на сегодня: "Проваливаем ТСК по вагнеровцам Пороха и голосуем нашу. ... Важно не промахнуться" и "Первое чтение игорки. Важно принять. ... Дальше тянуть уже не можем. От этого зависит соц эконом всех, а наполнение пока только 760 млн".

Проваливаем ВСК по вагнеровцам. Принимаем игорку: слуги народа получили задание на сегодняшнее заседание Рады 01
Проваливаем ВСК по вагнеровцам. Принимаем игорку: слуги народа получили задание на сегодняшнее заседание Рады 02
Проваливаем ВСК по вагнеровцам. Принимаем игорку: слуги народа получили задание на сегодняшнее заседание Рады 03
Проваливаем ВСК по вагнеровцам. Принимаем игорку: слуги народа получили задание на сегодняшнее заседание Рады 04

Отметим, что в Раде есть предложения по созданию ВСК по делу "вагнеровцев" и ВСК по расследованию возможных преступлений представителей власти, которая должна будет рассмотреть, кроме дела "вагнеровцев", события под Иловайском, оккупацию Крыма и Минские соглашения.

Напомним, ночью 29 июля 2020 года в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

Российский президент Владимир Путин заявил 27 августа, что группу россиян, которых задержали в Беларуси как наемников частной военной компании, заманили в страну в рамках операции американских и украинских спецслужб.

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Топ комментарии
+156
"Проваливаем ВСК по "вагнеровцам". Принимаем "игорку": "слуги народа" получили задание на сегодняшнее заседание Рады - Цензор.НЕТ 631
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19.05.2021 12:35
+155
Диджитализированные зелёные подонки.
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19.05.2021 12:34
+106
"Проваливаем ВСК по "вагнеровцам". Принимаем "игорку": "слуги народа" получили задание на сегодняшнее заседание Рады - Цензор.НЕТ 5249
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19.05.2021 12:39
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Страница 2 из 2
публикация в сми есть поводом для открития уголовного дела. то что мы прочитали не что иное как антигосударственный заговор. где СБУ где РНБО где ПРОКУРАТУРА? неужели в правительстве все враги и предатели?
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19.05.2021 18:49 Ответить
як де7- вони в одній команді і всі один одного покривають.
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19.05.2021 19:40 Ответить
не покривають один одного а роблять одну справу яка направлена проти України. а другими словами це солідарність за гроші. ти ж подивись на більшість в ВР, вони ніхто і звати їх ніяк і ще два роки назад бикам хвости крутили а зараз вирішують долю країни. хто знав в Україні прізвисько Арахамія? але на верх попав якийсь "друг" от і знаємо тепер. колись вже був один такий. дерегент ВР при янику, Чечетов. як тільки став не потрібним. з разу вирішив політати як птах. в ВР більшість це (расходный матерьял). не більше і не меньше
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19.05.2021 20:52 Ответить
Сами себя здали без всякого следствия... "Проваливаем ВСК по вагнеровцам. Принимаем игорку": "слуги народу" отримали завдання на сьогоднішнє засідання Ради - Цензор.НЕТ 7005поразительные болваны...
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19.05.2021 20:58 Ответить
ЗЕбилы куда пропали?? Чего не визжите Парашенка!! Парашенка!!! кокококо
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19.05.2021 21:00 Ответить
А чем Зебил отличается от Порохла?
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19.05.2021 22:05 Ответить
отсутствием аналитической умственной деятельности..
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19.05.2021 22:40 Ответить
Для аналитической и умственной деятельности есть послы G-7.
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19.05.2021 22:43 Ответить
проблема Украины в том,что зебилов в ней больше,чем послов джи-7..
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19.05.2021 22:54 Ответить
Если послы молчат,значит зебилы делают всё правильно,прокурор Шокин был снят за шесть часов,потому что сделал что-то не то.
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19.05.2021 23:01 Ответить
Очень бы интересно вск не тоько по вагнеровцам, но и по великим победам под илловайском и т.п.
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19.05.2021 22:25 Ответить
ВЫРОДКИ
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20.05.2021 03:13 Ответить
Упыри зеленые
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19.05.2021 22:34 Ответить
Як питався китайський філософ, нахуа захоплювати Україну, якщо всі команди як тиснути кнопки подаються прямо на мобілки у Верховну зРаду?
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19.05.2021 23:33 Ответить
"Проваливаем ВСК по вагнеровцам. Принимаем игорку": "слуги народу" отримали завдання на сьогоднішнє засідання Ради - Цензор.НЕТ 1428
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19.05.2021 23:52 Ответить
таки да! Они соблюдают некоторые приличия. У Медведчука есть в России антипод - ИИ Сечин. У него в распоряжении целое управление ФСБ "М". Это Ходорковский и прочие его рук дело. Что первая партия компромата на Жопников була от Роснефти, что вторая. Все от Сечина. Сечас он валит Лукойл, Миха от него смотрящим за Одессой. А что лещенко что то передавал Бигусу, то это для понта-смотрите,какой Сирожа влиятельный. а другой такой же, имея родственников в ФСБ только и нужно ходит и всем зассказывать, какой он не заменимый.
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20.05.2021 05:36 Ответить
Кретинизм и паутина!
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20.05.2021 03:19 Ответить
прийняти тск по ЗЕРО для слуг теж саме, що своїми руками покласти хрести на плечі Зеленського та Єрмака на підніжжі Голгофи. Не бувати цьому, а для того, щоб все "бидло" знало своє місце прийняти в цей день закон про казіно, бо актори з рейха вже заждались бабла, а то вклали кучу бабла а результата "німа." Всі основні "авритетні бізнесмени" в рейху стали "на лижі" або "кантуються", рангом дрібніші заплатили бабло ЗЕРО за своїх дівуль, які за два роки звиклись з думкою про свою вічність, що вони не оціненні. Перепетії їх закону про ігорку (катранчикові діти) нагадують історію відомого американського гангстера Бені Сігела, уроженця Одеси, який їхав в Схід і випадково на пісках лас Вегаса схотів справити нужду, і побудував там казіно, Одна дівуля його охмурила і вкрала 4 лями (в 1947) та хотіла "звалити в Швейцарію" Так і В Україні набрали бабла-прийняли закон, щось не те, прийняли уточнення, щось не те, і так два роки -авторитети з рейха заждалися, дівулі щось бігають морочать голови. От америкоси легендарне казино Трампа вже знесли, а ці своє не можуть побудувати. І не побудують, замість ТСК будемо дивитись Грозева. Це буде більш приємно чим дивитись на всі ці "моменти" в діяльності ТСК
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20.05.2021 05:25 Ответить
Собаки безродные...Чернь
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20.05.2021 08:30 Ответить
Главное их из страны не выпустить, а там стоя на коленях будут жрать собственную печень
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20.05.2021 08:31 Ответить
Обычные предатели и мошенники.
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20.05.2021 08:41 Ответить
Важнее дела вагнеровцев у нас ничего нет. Тут экономика рушится, ОРДЛО . Медреформа. Рынок земли, который лишит Украину ее главного богатсва. И вообще куда не сунься везде клин. А тут про всё забыть и только вагнеровцы
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20.05.2021 08:47 Ответить
астснавитесь ???
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20.05.2021 12:43 Ответить
"ігорка" - це мабуть "гральний бізнес"....
Ви розумієте весь цинизм поточної влади?
Вони проголосують за що завгодно аби грошей дали.....
От уж точно "готови прінять с любой старани і в любом колічєствє"
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30.06.2021 18:41 Ответить
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