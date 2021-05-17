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Новости Политика Украины
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ВР (10582) ВСК (296) ЧВК Вагнера (648)

Рада рассмотрит создание ВСК по делу "вагнеровцев" на этой неделе, - Разумков

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Рада рассмотрит создание ВСК по делу "вагнеровцев" на этой неделе, - Разумков

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что вопрос о создании Временных следственных комиссий стоит на повестке дня нынешней пленарной недели.

Об этом Разумков рассказал в ответ на вопрос относительно рассмотрения проекта постановления о создании ВСК по "вагнеровцам", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Временные следственные комиссии стоят на этой неделе на повестке дня", - сказал спикер.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рада должна создать ВСК конкретно по делу "вагнеровцев", - нардеп "Голоса" Костенко

Отметим, что в Раде есть предложения по созданию ВСК по делу "вагнеровцев" и ВСК по расследованию возможных преступлений представителей власти, которая должна будет рассмотреть, кроме дела "вагнеровцев", события под Иловайском, оккупацию Крыма и Минские соглашения.

Напомним, ночью 29 июля 2020 года в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

Российский президент Владимир Путин заявил 27 августа, что группу россиян, которых задержали в Беларуси как наемников частной военной компании, заманили в страну в рамках операции американских и украинских спецслужб.

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Топ комментарии
+12
Зеленые -- жалкие поцы, сплошные Шуры Балагановы да Паниковские. Остап Ибрагим на их фоне О-ГО-ГО. Светоч мысли и гигант разума.
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17.05.2021 16:45
+8
Чауса немного подлатали и можно уже выпускать в народ? Рада рассмотрит создание ВСК по делу "вагнеровцев" на этой неделе, - Разумков - Цензор.НЕТ 1699
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17.05.2021 16:34
+8
Шура! Запускайте Берлагу!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Рада рассмотрит создание ВСК по делу "вагнеровцев" на этой неделе, - Разумков - Цензор.НЕТ 2460
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17.05.2021 16:40
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Чауса немного подлатали и можно уже выпускать в народ? Рада рассмотрит создание ВСК по делу "вагнеровцев" на этой неделе, - Разумков - Цензор.НЕТ 1699
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17.05.2021 16:34 Ответить
"А теперь, братва, выпускаем кракена" (С)
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17.05.2021 16:36 Ответить
почему нужно зекоМанду все время пинками подталкивать
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17.05.2021 16:35 Ответить
Диарея была, сер. Ждали когда пройдёт Рада рассмотрит создание ВСК по делу "вагнеровцев" на этой неделе, - Разумков - Цензор.НЕТ 6384
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17.05.2021 16:37 Ответить


Рух Опору Капітуляції@rok_org_ua 4 ч

18 травня об 11:00 в Шевченківському суді відбудеться суд, на якому будуть розглядати клопотання прокурора про продовження запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного браслету для Юлі і Ріффа та знаходження під заставою для Яни.
Приходьте
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17.05.2021 17:24 Ответить
Оперативно. Рада рассмотрит создание ВСК по делу "вагнеровцев" на этой неделе, - Разумков - Цензор.НЕТ 139
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17.05.2021 16:35 Ответить
Шура! Запускайте Берлагу!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Рада рассмотрит создание ВСК по делу "вагнеровцев" на этой неделе, - Разумков - Цензор.НЕТ 2460
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17.05.2021 16:40 Ответить
Зеленые -- жалкие поцы, сплошные Шуры Балагановы да Паниковские. Остап Ибрагим на их фоне О-ГО-ГО. Светоч мысли и гигант разума.
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17.05.2021 16:45 Ответить
"...в Раде есть предложения по созданию ВСК по делу "вагнеровцев" и ВСК по расследованию возможных преступлений представителей власти, которая должна будет рассмотреть, кроме дела "вагнеровцев", события под Иловайском, оккупацию Крыма и Минские соглашения."

Перевожу: в бочку дёгтя от "сдавшего Украину" Пороха добавят ложку мёда от агента }{уйла Дерьмака. Рада розгляне створення ТСК у справі "вагнерівців" цього тижня, - Разумков - Цензор.НЕТ 1982
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17.05.2021 16:47 Ответить
а главным в расследовании предлагаю назначить Ермака . уж он то точно найдет виновных Рада розгляне створення ТСК у справі "вагнерівців" цього тижня, - Разумков - Цензор.НЕТ 269
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17.05.2021 16:47 Ответить
зеЛеные упыри хотят чаусом 'погасить' дело вагнеровцев...не выйдет!за все будете овтечать зелЯ/ермак/татаров/портнов и другие чмыри!
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17.05.2021 16:50 Ответить
Я і без ТСК знаю, що у всьому винен Порошенко.
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17.05.2021 16:59 Ответить
Рада розгляне створення ТСК у справі "вагнерівців" цього тижня, - Разумков - Цензор.НЕТ 2795
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17.05.2021 17:01 Ответить
За окошком дождь и град. Это Порох виноват!
Кошка бросила котят - это Порох виноват,
Зайку бросила хозяйка - кто виновен, угадай-ка!
Вот кончается доска у несчастного бычка,
Наша Таня громко плачет - рядом Порох, не иначе!
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17.05.2021 17:11 Ответить
Зачётная ирония
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17.05.2021 19:07 Ответить
О! Шось у лісі сдохло! Рада розгляне створення ТСК у справі "вагнерівців" цього тижня, - Разумков - Цензор.НЕТ 7622
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17.05.2021 17:24 Ответить
Сподіваються, що "свідчення" Чауса знівелюють державну зраду зЕ- рмака. Рада розгляне створення ТСК у справі "вагнерівців" цього тижня, - Разумков - Цензор.НЕТ 2237
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17.05.2021 18:44 Ответить
Таки так. Очікуємо чуда. Рада розгляне створення ТСК у справі "вагнерівців" цього тижня, - Разумков - Цензор.НЕТ 1044
https://www.youtube.com/watch?v=ig7f21j8E6I
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17.05.2021 19:28 Ответить
розум приходить тоді, коли його вже і не очікуєш. Рада розгляне створення ТСК у справі "вагнерівців" цього тижня, - Разумков - Цензор.НЕТ 407
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17.05.2021 19:24 Ответить
Сейчас запустят сказочника аферистовича-опять безуспешно будет языком подтирать своих обосравшихся начальников и рассказывать,что это вообще никому-никому не интересно
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17.05.2021 18:25 Ответить
Хламія чогось не белькоче. Рада розгляне створення ТСК у справі "вагнерівців" цього тижня, - Разумков - Цензор.НЕТ 3704
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17.05.2021 19:25 Ответить
Оперативно, даже года не прошло ))))
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18.05.2021 11:01 Ответить
 
 