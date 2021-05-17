Рада рассмотрит создание ВСК по делу "вагнеровцев" на этой неделе, - Разумков

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что вопрос о создании Временных следственных комиссий стоит на повестке дня нынешней пленарной недели.

Об этом Разумков рассказал в ответ на вопрос относительно рассмотрения проекта постановления о создании ВСК по "вагнеровцам", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Временные следственные комиссии стоят на этой неделе на повестке дня", - сказал спикер.

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Отметим, что в Раде есть предложения по созданию ВСК по делу "вагнеровцев" и ВСК по расследованию возможных преступлений представителей власти, которая должна будет рассмотреть, кроме дела "вагнеровцев", события под Иловайском, оккупацию Крыма и Минские соглашения.

Напомним, ночью 29 июля 2020 года в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

Российский президент Владимир Путин заявил 27 августа, что группу россиян, которых задержали в Беларуси как наемников частной военной компании, заманили в страну в рамках операции американских и украинских спецслужб.