УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
66864 відвідувача онлайн
Новини Політика України
1774 24
ВР (8166) ТСК (274) ПВК "Вагнер" (637)

Рада розгляне створення ТСК у справі "вагнерівців" цього тижня, - Разумков

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Рада розгляне створення ТСК у справі "вагнерівців" цього тижня, - Разумков

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що питання про створення Тимчасових слідчих комісій стоїть на порядку денному нинішнього пленарного тижня.

Про це Разумков розповів у відповідь на питання щодо розгляду проєкту постанови про створення ТСК щодо "вагнерівців", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Тимчасові слідчі комісії стоять цього тижня на порядку денному", - сказав спікер.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рада має створити ТСК конкретно у справі "вагнерівців", - нардеп "Голосу" Костенко

Зазначимо, що в Раді є пропозиції зі створення ТСК у справі "вагнерівців" і ТСК із розслідування можливих злочинів представників влади, яка повинна буде розглянути, крім справи "вагнерівців", події під Іловайськом, окупацію Криму та Мінські угоди.

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземні бойовики. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.

Російський президент Володимир Путін заявив 27 серпня, що групу росіян, яких затримали в Білорусі як найманців приватної військової компанії, заманили в країну в рамках операції американських та українських спецслужб.

Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Топ коментарі
+12
Зеленые -- жалкие поцы, сплошные Шуры Балагановы да Паниковские. Остап Ибрагим на их фоне О-ГО-ГО. Светоч мысли и гигант разума.
показати весь коментар
17.05.2021 16:45
+8
Чауса немного подлатали и можно уже выпускать в народ? Рада рассмотрит создание ВСК по делу "вагнеровцев" на этой неделе, - Разумков - Цензор.НЕТ 1699
показати весь коментар
17.05.2021 16:34
+8
Шура! Запускайте Берлагу!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Рада рассмотрит создание ВСК по делу "вагнеровцев" на этой неделе, - Разумков - Цензор.НЕТ 2460
показати весь коментар
17.05.2021 16:40
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Чауса немного подлатали и можно уже выпускать в народ? Рада рассмотрит создание ВСК по делу "вагнеровцев" на этой неделе, - Разумков - Цензор.НЕТ 1699
показати весь коментар
17.05.2021 16:34 Відповісти
"А теперь, братва, выпускаем кракена" (С)
показати весь коментар
17.05.2021 16:36 Відповісти
почему нужно зекоМанду все время пинками подталкивать
показати весь коментар
17.05.2021 16:35 Відповісти
Диарея была, сер. Ждали когда пройдёт Рада рассмотрит создание ВСК по делу "вагнеровцев" на этой неделе, - Разумков - Цензор.НЕТ 6384
показати весь коментар
17.05.2021 16:37 Відповісти


Рух Опору Капітуляції@rok_org_ua 4 ч

18 травня об 11:00 в Шевченківському суді відбудеться суд, на якому будуть розглядати клопотання прокурора про продовження запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного браслету для Юлі і Ріффа та знаходження під заставою для Яни.
Приходьте
показати весь коментар
17.05.2021 17:24 Відповісти
Оперативно. Рада рассмотрит создание ВСК по делу "вагнеровцев" на этой неделе, - Разумков - Цензор.НЕТ 139
показати весь коментар
17.05.2021 16:35 Відповісти
Шура! Запускайте Берлагу!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Рада рассмотрит создание ВСК по делу "вагнеровцев" на этой неделе, - Разумков - Цензор.НЕТ 2460
показати весь коментар
17.05.2021 16:40 Відповісти
Зеленые -- жалкие поцы, сплошные Шуры Балагановы да Паниковские. Остап Ибрагим на их фоне О-ГО-ГО. Светоч мысли и гигант разума.
показати весь коментар
17.05.2021 16:45 Відповісти
"...в Раде есть предложения по созданию ВСК по делу "вагнеровцев" и ВСК по расследованию возможных преступлений представителей власти, которая должна будет рассмотреть, кроме дела "вагнеровцев", события под Иловайском, оккупацию Крыма и Минские соглашения."

Перевожу: в бочку дёгтя от "сдавшего Украину" Пороха добавят ложку мёда от агента }{уйла Дерьмака. Рада розгляне створення ТСК у справі "вагнерівців" цього тижня, - Разумков - Цензор.НЕТ 1982
показати весь коментар
17.05.2021 16:47 Відповісти
а главным в расследовании предлагаю назначить Ермака . уж он то точно найдет виновных Рада розгляне створення ТСК у справі "вагнерівців" цього тижня, - Разумков - Цензор.НЕТ 269
показати весь коментар
17.05.2021 16:47 Відповісти
зеЛеные упыри хотят чаусом 'погасить' дело вагнеровцев...не выйдет!за все будете овтечать зелЯ/ермак/татаров/портнов и другие чмыри!
показати весь коментар
17.05.2021 16:50 Відповісти
Я і без ТСК знаю, що у всьому винен Порошенко.
показати весь коментар
17.05.2021 16:59 Відповісти
Рада розгляне створення ТСК у справі "вагнерівців" цього тижня, - Разумков - Цензор.НЕТ 2795
показати весь коментар
17.05.2021 17:01 Відповісти
За окошком дождь и град. Это Порох виноват!
Кошка бросила котят - это Порох виноват,
Зайку бросила хозяйка - кто виновен, угадай-ка!
Вот кончается доска у несчастного бычка,
Наша Таня громко плачет - рядом Порох, не иначе!
показати весь коментар
17.05.2021 17:11 Відповісти
Зачётная ирония
показати весь коментар
17.05.2021 19:07 Відповісти
О! Шось у лісі сдохло! Рада розгляне створення ТСК у справі "вагнерівців" цього тижня, - Разумков - Цензор.НЕТ 7622
показати весь коментар
17.05.2021 17:24 Відповісти
Сподіваються, що "свідчення" Чауса знівелюють державну зраду зЕ- рмака. Рада розгляне створення ТСК у справі "вагнерівців" цього тижня, - Разумков - Цензор.НЕТ 2237
показати весь коментар
17.05.2021 18:44 Відповісти
Таки так. Очікуємо чуда. Рада розгляне створення ТСК у справі "вагнерівців" цього тижня, - Разумков - Цензор.НЕТ 1044
https://www.youtube.com/watch?v=ig7f21j8E6I
показати весь коментар
17.05.2021 19:28 Відповісти
розум приходить тоді, коли його вже і не очікуєш. Рада розгляне створення ТСК у справі "вагнерівців" цього тижня, - Разумков - Цензор.НЕТ 407
показати весь коментар
17.05.2021 19:24 Відповісти
Сейчас запустят сказочника аферистовича-опять безуспешно будет языком подтирать своих обосравшихся начальников и рассказывать,что это вообще никому-никому не интересно
показати весь коментар
17.05.2021 18:25 Відповісти
Хламія чогось не белькоче. Рада розгляне створення ТСК у справі "вагнерівців" цього тижня, - Разумков - Цензор.НЕТ 3704
показати весь коментар
17.05.2021 19:25 Відповісти
Оперативно, даже года не прошло ))))
показати весь коментар
18.05.2021 11:01 Відповісти
 
 