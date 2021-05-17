Рада розгляне створення ТСК у справі "вагнерівців" цього тижня, - Разумков

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що питання про створення Тимчасових слідчих комісій стоїть на порядку денному нинішнього пленарного тижня.

Про це Разумков розповів у відповідь на питання щодо розгляду проєкту постанови про створення ТСК щодо "вагнерівців", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Тимчасові слідчі комісії стоять цього тижня на порядку денному", - сказав спікер.

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Зазначимо, що в Раді є пропозиції зі створення ТСК у справі "вагнерівців" і ТСК із розслідування можливих злочинів представників влади, яка повинна буде розглянути, крім справи "вагнерівців", події під Іловайськом, окупацію Криму та Мінські угоди.

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземні бойовики. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.

Російський президент Володимир Путін заявив 27 серпня, що групу росіян, яких затримали в Білорусі як найманців приватної військової компанії, заманили в країну в рамках операції американських та українських спецслужб.