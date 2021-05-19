Рада створила ТСК з розслідування можливих злочинів представників влади
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Верховна Рада прийняла Проєкт Постанови (№5243) про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з розслідування можливих протиправних дій представників державної влади та інших осіб, що сприяли порушенню державного суверенітету та територіальної цілісності і несли загрозу національним інтересам та безпеці України
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Верховна Рада створила ТСК з розслідування можливих протиправних дій представників державної влади та інших осіб, які сприяли порушенню державного суверенітету і територіальної цілісності. За таке рішення - 252 народні депутати за необхідних 150.
Перед голосуванням, нардеп ЄС Олексій Гончаренко розкритикував провал голосування зі створення окремої ТСК щодо "вагнерівців" і заявив, що влада не хоче проводити розслідування у цій справі. "Адже розуміє, що в цьому розслідуванні вийде на саму себе. Тому зараз нам підсовують обманку ... Так взагалі можна було внести: про все погане, що відбувається в державі", - зазначив він і додав, що влада збирається "поховати" справу "вагнерівців".
Перед цим Рада відмовилася створити ТСК у справі "вагнерівців".
Раніше ЗМІ оприлюднили переписку в чаті "слуг народу" "Група Гришиної". У ній "слуги народу" отримали завдання на сьогоднішнє засідання Ради: "Проваливаем ВСК по "вагнеровцам". Принимаем "игорку".
Зазначимо, що в Раді є пропозиції зі створення ТСК у справі "вагнерівців" і ТСК із розслідування можливих злочинів представників влади, яка повинна буде розглянути, крім справи "вагнерівців", події під Іловайськом, окупацію Криму та Мінські угоди.
Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземні бойовики. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.
Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".
14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.
Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.
Російський президент Володимир Путін заявив 27 серпня, що групу росіян, яких затримали в Білорусі як найманців приватної військової компанії, заманили в країну в межах операції американських та українських спецслужб.
Будь ласка, зачекайте...
лучше 100500 расследований о фэйковых преступлениях Порошенко,
чем одно реальное по Зеленскому.
у бесноватого вовки-шута думают что "всех перехитрили"
Хотя выводы ТСК ВР, по Иловайским событиям уже много лет лежат и пылятся, а ведь там прямо были указаны фамилии четырёх виновных в смерти сотен наших бойцов.
У нас как на телеканале "Трофей" - поймал рыбку, показал рыбку, отпустил рыбку.
http://argumentua.com/stati/ilovaiskii-kotel-otchet-komissii-verkhovnoi-rady
Хоча, навряди ти щось з того візьмеш.
Пліснява буде " розлідувати" Іловайськ? Той, по якому вже провела слідство 200% бенЯдіктова?
Вони планують продинамити, рочки три, справу "по вагнерівція", для того і влаштували цю імітацію розслідування.
"Слуги урода" настільки тупо упороті, що продовжують виконувати інструції дерьмака, навіть після сьогоднішнього зашквару.
Это материалы ТСК по Иловайску, если конечно вам интересна эта тема.
https://zn.ua/UKRAINE/u-venediktovoj-nazvali-prichinu-ilovajskoho-kotla.html
"Предательство генерала Хомчака и комбата Березы"
https://www.youtube.com/watch?v=WPC0RId3wPQ&t=13s
Іловайськ. Навіщо генерал Хомчак віддав наказ на штурм ?
"Необходимо было срочно принимать решение и либо, существенно усилив группировки, закрыть изваринский разрыв и повысить плотность наших войск и огневых средств в секторе Д, или кардинально изменить задачу и тактику действий нашей группировки в указанном секторе.
Практически ежедневно руководство АТО и Генерального штаба получало донесения от командования сектора Д о фактическом состоянии дел, родные и близкие наших бойцов путем проведения массовых акций под зданиями Администрации Президента Украины, Министерства обороны Украины и Генерального штаба Вооруженных Сил Украины пытались обратить внимание политического и военного руководства страны на трагическое развитие событий.
В ответ от руководства АТО командование Сектора многократно слышало обвинения в паникерстве, а общество пытались успокоить пустыми обещаниями и рассказами об информационной войне со стороны противника.
Необходимые кардинальные решения штабом АТО не принимались. Войска продолжали нести потери".
"Весь период существования сектора Д управление им со стороны руководителя и штаба АТО осуществлялось в ручном режиме. Роль органа управления сектором, возложенная на штаб 8-го армейского корпуса, была искусственно низведена до снабженческо-диспетчерских функций. Командование сектора не принимало участие в разработке операций, в большинстве случаев не знало их замысел; попытки докладов о реальной обстановке в секторе вызвали агрессию, обвинения в трусости и угрозы уголовного преследования со стороны руководителя АТО генерала Муженко В.М. и начальника штаба АТО генерала Назарова В.М. Взаимодействие соседних секторов Д и Б практически полностью отсутствовало, хотя их передовые командные пункты находились всего в 5-ти километрах друг от друга. В определенный момент это привело к опасной ситуации, когда в секторе Д случайно были обнаружены тылы Сектора Б.
В результате многочисленных немотивированных хаотических команд со стороны штаба АТО на перемещение частей и подразделений из группировки сектора Д, а также выхода из под обстрела на территорию Российской Федерации 2-й батальонной тактической группы 72-й бригады в составе 400 военнослужащих и самовольного выхода из зоны АТО 1-й батальонной тактической группы 72-й бригады, численность группировки сектора Д, которая на 23 июля составила около 4000 военнослужащих, на утро 23 августа сократилась до 1000 человек".
І генерал Хомчак, і команда Коломойського у ДніпроОДА заявляли, що наступати на Іловайськ Хомчаку начебто наказав Генштаб. Генштаб у свою чергу не перший рік говорить, що наступ на Іловайськ був виключно ініціативою командування Сектра «Б», генерал Хомчак переконав тоді штаб АТО, ніби зачистка Іловайська - справа реальна і не складна. Як бачимо, загальній логіці подій відповідають як раз заяви Генштабу. Та й довести документально факт наказу Генштабу або штабу АТО Хомчак не здатний - хоча його власний наказ 40-му бату знайшовся швидко.
Навіщо ж генералу Хомчаку знадобилося йти в Іловайськ? Гадаю, причини цього рішення треба шукати в тому факті, що війну генерал Руслан Хомчак зустрів на посаді ТВО командира оперативного командування «Південь» - саме під його керівництвом тоді перебували 17-а, 92-а, 79-а, 93-я, 25-а, 55-а бригади. Штаб оперкомандування «Південь» містився у Дніпропетровську, тобто від перших днів війни генерал Хомчак перебував на контакті і діяв спільно з керівництвом ДніпроОДА, командою Ігоря Коломойського. А, може, і раніше.
Зачем спихивать на Хомчака, если ТСК четко назвала виновными его старших начальников. Только подлецы или откровенные враги Украины могут писать такие бредни.
Примерно в 12.00 указанная информация в телефонном разговоре была доложена начальнику Генерального штаба Муженко В.М.
В ответ поступила одна команда "Не ссы! Это все херня! Мы все это проходили!".
Никакие решения по докладам приняты не были.
Позже в штабе сектора Б, при личном докладе полковником Ромигайло П.Д. командующему оперативного командования "Юг" генералу Хомчак Р.Б. об обстановке в секторе Д, была получена традиционная команда: "Не ссы!"
Выводы Комиссии
Эти выводы сделаны на основании анализа событий и обстоятельств, исследованных Комиссией по состоянию на 20 октября 2014 года.
Результаты расследования, проведенного Комиссией, позволяют сделать следующие выводы:
1. В основе причин, которые привели к Иловайской трагедии, лежат фундаментальные проблемы в организации обороны страны.
Статья первая Закона Украины "Об обороне Украины" дает определение шести признаков, наличие каждой из которых подтверждает факт агрессии со стороны иностранного государства. Действия Российской Федерации на территории Украины совпадают с пятью из них и полностью подтверждают факт вооруженной агрессии против Украины.2. Не введение военного положения привело к дезорганизации управления военными действиями, что в значительной мере обусловило Иловайские события.
3. Ложные кадровые решения существенно усложнили обстановку, а неадекватные действия министра обороны Гелетея В.В. и начальника Генерального штаба - Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Муженко В.М. привели к Иловайской трагедии.
4. Иловайская трагедия имела не только тяжелые военные, но и не менее тяжелые политические последствия для страны.
Собственную слабость и неспособность управлять обороной страны руководители Мминистерства обороны и Генерального штаба стали объяснять силой и непобедимостью агрессора.
Из уст политического и военного руководства стала тиражироваться недостоверная информация о потере на поле боя 65% военной техники.
Так, в стране и армии насаждались пораженческие настроения, ответственность за которые также должны разделить министр обороны Гелетей В.В. и руководитель АТО Муженко В.М.
Эти настроения стали фоном встречи президентов Украины и России, которая состоялась 26 августа 2014 года в Минске и, в значительной степени, определили подписание 5 сентября 2014 года минских соглашений, которые неоднозначно воспринимаются как жителями Донбасса, так и жителями всей Украины, а также принятие не менее спорных законов "о Донбассе" 16 сентября.
Вы всё же ВЕСЬ текст сами осильте, чтобы не выглядеть глупцом.
То что копают под Порошенко.. это понятно.. Значит будет сидеть в одной камере со своим кумом.. Медведчуком.. и нет.. народ не встанет на его защиту..
Ах..да.. там у Бигуса.. будет интересное продолжение.. и про петра алексеевича.. в этот непростой.. период. Комиссия при ВР создана.. Чаус показания..даст.. вобщем запасайтесь попкорном
А попкорном запастись варто. Тут ви праві.
Вот только у Порошенко есть еще и эпизод с Дебальцево, когда Муженко запретил отход наших войск, а Порошенко в это время несколько раз отходил в Минске к подоконнику и по 40 минут беседовал с Путиным наедине... И только решительные действия генерал-полковника Воробьёва, который приказал нашим войскам отступить из готовящегося для них котла под Дебальцево и ЗАПРЕТИВШЕГО сообщать про этот приказ генералу Муженко (что поняли и приняли те командиры, которые вывели свои подразделения), не позволили попасть в плен и быть убитыми почти 2500 украинским бойцам!!!
Не даром, когда Петр приезжал в войска, то у военнослужащих отбирали и оружие и боеприпасы!!!!
Так что для меня между ними разницы нет и с удовольствием посмотрел бы, как после радикальной смены власти, обоих суд приговорил бы к повешению, причём желательно одновременно, на одной большой шибенице.
1. Перед наступлением кацапов под Дебальцево, с правого фланга, где они потом и наступали, личным приказом Муженко убрали ВСЮ нашу артиллерию, а в это время Порошенко о чем-то переговаривался с Путиным без Меркель и Оланда.
2. Личными приказами Муженко, практически уничтожена охрана украинских арсеналов с боеприпасами, а Грицак вообще не проводил противодиверсионных мероприятий у арсеналов, и теперь у нас снарядов и ракет на пару недель боёв. не больше, а раньше на пару лет непрерывной стрельбы хватило бы.
3. Нашим Киборгам приказали проходить на ротации в ДАП через досмотр на блок-посту Мотароллы.
4. Для того, чтобы сорвать президентские выборы, отправил два катера и буксир на прорыв в Мариуполь, под кацапским мостом и лично подавал в Раду законопроект про введение военного положения на два месяца. что перенесло бы выборы минимум на октябрь.
Могу еще много пунктов написать, но вы же вырезки из газет потребуете или микропленку с фото приказов... )))
Почну з кінця, бо не хочу витрачати час на пропагандонський кесіль у вашій голові. Читайте уважно.
Трибунал ООН зобов'язав Росію відпустити українських моряків
Міжнародний трибунал з морського права зобов'язав Росію повернути Україні три кораблі та відпустити на волю 24 українських моряків.
Міжнародний трибунал з морського права у суботу, 25 травня, зобов'язав Росію негайно звільнити захоплених у Керченській протоці українських моряків та дозволити їм повернутися в Україну. Відповідне рішення щодо тимчасових заходів, про які просила українська сторона, оприлюднив у Гамбурзі суддя Пек Чин Хюн. "Трибунал вважає за необхідне вимагати від Росії звільнити три затримані українські кораблі, 24 затриманих моряків, та дозволити їм повернення в Україну", - заявив голова трибуналу.
Суд також заявив, що не знайшов підтверджень російської версії про провокаційну військову операцію України. Трибунал також погодився із тим, що Україна вичерпала всі можливості домовитися із РФ про звільнення моряків без звернення до суду.
Голова суду Пак Чжин Хьон зазначив, що "Росії і Україні потрібно утримуватися від заходів, здатних загострити спір щодо інциденту в Керченській протоці".
У меня информация изнутри Збройних Сил України.
Ну как то так...
хіба? вони виконують те, за що їм оплачено.
ганьба українцям. на жаль.
1 ч ·
Солидный Господь для солидных господ.
Подконтрольным Офису Президента депутатам Слуги Народа резко повысили фракционные выплаты. И теперь они голосуют как по команде, потому как бабки им платят немалые.
И даже появился тег/термин «вип-закон». Вип, ****, закон. Вип, блд. Лакшери сервис для солидных господ. Договорись с Офисом Президента и получи вип-сервис.
Интересно когда в вип-сервис для господ войдет забор за щеку слугой народа. Потому что те кто не голосуют за вип-законы мгновенно вылетают из фракционной сметы.
Дрессировка работает.
Откуда такие безумные бабки на содержание фракции понять не сложно.
Тем кто понимает, что происходит.
Источник: https://censor.net/ru/n3266253
Отведение зелекомандующим ВСУ при отсутствии активньіх военніх действий на фронте, и заход на єти позиции рашистско-сепарских войск, должно расследоваться в Верховной Раде.
Потому что єто способствовало нарушению государственного суверенитета и территориальной целостности страньі.
Сказочники хреновы.
холопы сцаря, вы - луТшие, вами подтёрлись, после высморкались - и вы всё равно молодцом, как были так и остались, ничего не изменилось.. все - красавы, как и ваше Великое Ничто..
1) Розвал ЗСУ
2) Здача територій відвойованих ЗСУ расєянам
3) Провал программ озброєння ЗСУ
4) Розпродаж земля України зацікавленим кругам
5) Приватизування кримського каналу третіми особами для подачі води у Крим
6) Зустріч з расєйськими чиновниками в Омані
7) Видача расєйських найманців воювавших на Донбасі Кремлю
8) Знищання енергосистеми України
9) Закупівля електроенергії у країни - агресора, у Расії
10) Проолігархічна політика
11) Підвищення комунальних тарифів
12) Більше 10 відпусток за 2 роки
Нехай далі озлоблюють українців. І все дійде до того що появиться свій Моссад тільки він не буде підпорядковуватись державі як Ізраїльський і діятиме на свій розсуд.
https://www.youtube.com/watch?v=kWM7Zt9jn3A
Будуть розслідувати вчинки Богдана Хмельніцького, по заяві Тараса Шевченка...
Зелень тупая, очнись! Страну сливают каждый день!
ЖРАТЬ и СССССЪ .... така гидота !!!!!