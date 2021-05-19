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Новини Політика України
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Рада відмовилася створити ТСК у справі "вагнерівців"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Рада відмовилася створити ТСК у справі "вагнерівців"

Верховна Рада провалила голосування за Тимчасову слідчу комісію (ТСК) у справі "вагнерівців", створення якої ініціювала опозиція.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

За створення ТСК - 97 народних депутатів за необхідних 150.

Перед голосуванням, виступаючи в парламенті, автор постанови про створення комісії, нардеп "Голосу" Роман Костенко заявив, що ТСК може показати: Україна - європейська країна.

За його словами, суспільство в разі її створення зможе дізнатися правду, чи була зрада в Офісі Президента.

У свою чергу, нардеп СН Максим Бужанський закликав колег не підтримувати постанову. Він вважає спробу створити таку ТСК відвертою політичною спекуляцією.

"Там заздалегідь винесено вирок. Ми в такі ігри не граємо", - підкреслив "слуга народу".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рудик про завдання "слугам народу" "завалити" ТСК щодо "вагнерівців": Там написано: "Смотрите не перепутайте". На це у нас теж є надія

Рада відмовилася створити ТСК у справі вагнерівців 01

Раніше ЗМІ оприлюднили переписку в чаті "слуг народу" "Група Гришиної". У ній "слуги народу" отримали завдання на сьогоднішнє засідання Ради: "Проваливаем ВСК по "вагнеровцам". Принимаем "игорку".

Зазначимо, що в Раді є пропозиції зі створення ТСК у справі "вагнерівців" і ТСК із розслідування можливих злочинів представників влади, яка повинна буде розглянути, крім справи "вагнерівців", події під Іловайськом, окупацію Криму та Мінські угоди.

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземні бойовики. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.

Російський президент Володимир Путін заявив 27 серпня, що групу росіян, яких затримали в Білорусі як найманців приватної військової компанії, заманили в країну в межах операції американських та українських спецслужб.

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Топ коментарі
+82
что и следовало ожидать: слуги урода и опжз - ПРОТИВ комиссии по вагнеровцам и Иловайску.. бо зеленский и коломойский лично замешаны в этих событиях.
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19.05.2021 14:02
+63
более того, сам факт что слуги урода против такой комиссии - красноречиво свидетельствует о том что и зеленский, и ермак и вся эта шобла в ОП(Г) - расейские воши, дорвавшиеся до власти в Украине по причине ТВ-идиотизма у 73% ватников..
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19.05.2021 14:04
+53
Походу - явка с повинной.

странно - а могли ж расследовать и даказать шо Бутусов все выдумал)
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19.05.2021 14:15
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бужанское чмо сдуру слило карты, что правду они оглашать не собираются))
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19.05.2021 15:00 Відповісти
Если по-пацански оценить, то депутаты зассали!
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19.05.2021 15:14 Відповісти
ІТОГИ ПРЕЗИДЕНСТВА Зе АРТИСТА ЗА 2 РОКИ :
1) Розвал ЗСУ
2) Здача територій відвойованих ЗСУ расєянам
3) Провал программ озброєння ЗСУ
4) Розпродаж земля України зацікавленим кругам
5) Приватизування кримського каналу третіми особами для подачі води у Крим
6) Зустріч з расєйськими чиновниками в Омані
7) Видача расєйських найманців воювавших на Донбасі Кремлю
8) Знищання енергосистеми України
9) Закупівля електроенергії у країни - агресора, у Расії
10) Проолігархічна політика
11) Підвищення комунальних тарифів
12) Більше 10 відпусток за 2 роки
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19.05.2021 15:26 Відповісти
Рада відмовилася створити ТСК у справі "вагнерівців" - Цензор.НЕТ 171
Слуги народу (кремля) разом з сепаратистами з ОПЗЖ
на ТСК обговорюють злочину справу вагнерівців !
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19.05.2021 17:56 Відповісти
непогано фоточка.То вони всі "Катюшу" так фацько танцювали на тому концерті?? Синхронність вражаюча!!!
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20.05.2021 08:12 Відповісти
ВЗРада Украины не может априори принимать то,что бы двигало Украину к демократическому миру.У "зе " слуг задание от мацковского хозяина и работодатале , любыми методами и решениями тащить Ураину обратно в обятия рашисткого оккупанта
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19.05.2021 15:40 Відповісти
Какое позорище.
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19.05.2021 15:50 Відповісти
Рада відмовилася створити ТСК у справі "вагнерівців" - Цензор.НЕТ 6090
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19.05.2021 23:51 Відповісти
Зрадники.
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19.05.2021 15:52 Відповісти
А коллективность решения отмазывает депутатов от обвинения в госизмене в этом случае?
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19.05.2021 17:07 Відповісти
Так.
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20.05.2021 12:55 Відповісти
Рада відмовилася створити ТСК у справі "вагнерівців" - Цензор.НЕТ 9766
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19.05.2021 16:08 Відповісти
По моему Виктории Нуланд пора печеньки раздовать.
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19.05.2021 16:29 Відповісти
Да. Явка с повинной. Но она ж всё равно предполагает суд... И ?
А бужанский появился на медийной арене, как просто хам, а стал настоящим поноценным подонком..
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19.05.2021 16:41 Відповісти
А Димко лексійович всрався в цей момент?!!
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19.05.2021 16:53 Відповісти
Нееее, всрався зебанутый говнокомандувач бубочка оманский.
( в народе - кучка зеленого гивна ваЗЕлинский ) Рада відмовилася створити ТСК у справі "вагнерівців" - Цензор.НЕТ 6499 Рада відмовилася створити ТСК у справі "вагнерівців" - Цензор.НЕТ 6499 Рада відмовилася створити ТСК у справі "вагнерівців" - Цензор.НЕТ 6499
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19.05.2021 17:20 Відповісти
Ну, и о чем это говорит? Только о том, что Елдак и Вава бояться расследования. А почему они бояться? Потому, что замешаны в госизмене. Вот и все.
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19.05.2021 17:02 Відповісти
100% правда !!
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19.05.2021 17:06 Відповісти
Як зручно зараз сидячи в безпеці мирних міст критикувати Порошенка сьогодні.
Де ж буди ці критики в 2014р коли потрібно було брати відповідальність за розорену країну, голу армію, за війну?
Щось не було черги бажаючих взяти на себе цю відповідальність тоді.
Мразі млять невдячні🤐, особливо адепти лЮлі !!
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19.05.2021 17:05 Відповісти
Ну що можуть готуватись до того що в майбутньому їх всіх знайдуть і ліквідують.
Нехай далі озлоблюють українців. І все дійде до того що появиться свій Моссад тільки він не буде підпорядковуватись державі як Ізраїльський і діятиме на свій розсуд.

Нічого цю скотину у корита доля Чаушесків не навчила. І приклад Каддафі якого перед ліквідацією палкою трахнули. І цих трахнуть.
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19.05.2021 17:08 Відповісти
Шановне товариство! Правду якось казали. що Зе- сяде за грати раніше ніж Порошенко та Янукович. Тож він все для цього робить, він на правильному шляху до суду за державну зраду та до нар на кічі. Ось там він і нахохмить, там таких дуже *******. Так, що ще 3-и роки і - гайда!
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19.05.2021 18:25 Відповісти
Кожен депутат, що не підтримав створення комісії, має знати, що його у майбутньому можуть покарати за злочинну бездіяльність (це в кращому випадку), що призвела до особливо тяжких наслідків.
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19.05.2021 19:07 Відповісти
Патриотів в цій раді 30%, все інше зелене і ватное гавно.
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19.05.2021 19:15 Відповісти
тупо палєво... Рада відмовилася створити ТСК у справі "вагнерівців" - Цензор.НЕТ 3092 нє, ну придурки ж. ...Рада відмовилася створити ТСК у справі "вагнерівців" - Цензор.НЕТ 3092 "...шах роспісался в полном нєумєнії..."(с) Рада відмовилася створити ТСК у справі "вагнерівців" - Цензор.НЕТ 3092
Вова, ти вже "в домікє"? Рада відмовилася створити ТСК у справі "вагнерівців" - Цензор.НЕТ 3092
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19.05.2021 19:34 Відповісти
Зеленое- малороское быдло
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19.05.2021 20:23 Відповісти
Этих тварей зеленых ,как в 1917 году в Петрограде к стенке вместе с семьями
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19.05.2021 20:36 Відповісти
обоссались зе чмошники
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19.05.2021 23:15 Відповісти
слуги урода
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20.05.2021 00:56 Відповісти
на создать для расследования измены высшего рукойводства Украины Народный фронт... потом собрать всех депутатов в здании зРады и не выпускать до окончания расследования... подкармливать... только селедочкой и пить не давать ничего...
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20.05.2021 06:54 Відповісти
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