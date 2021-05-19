Рада відмовилася створити ТСК у справі "вагнерівців"

Верховна Рада провалила голосування за Тимчасову слідчу комісію (ТСК) у справі "вагнерівців", створення якої ініціювала опозиція.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

За створення ТСК - 97 народних депутатів за необхідних 150.

Перед голосуванням, виступаючи в парламенті, автор постанови про створення комісії, нардеп "Голосу" Роман Костенко заявив, що ТСК може показати: Україна - європейська країна.

За його словами, суспільство в разі її створення зможе дізнатися правду, чи була зрада в Офісі Президента.

У свою чергу, нардеп СН Максим Бужанський закликав колег не підтримувати постанову. Він вважає спробу створити таку ТСК відвертою політичною спекуляцією.

"Там заздалегідь винесено вирок. Ми в такі ігри не граємо", - підкреслив "слуга народу".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рудик про завдання "слугам народу" "завалити" ТСК щодо "вагнерівців": Там написано: "Смотрите не перепутайте". На це у нас теж є надія

Раніше ЗМІ оприлюднили переписку в чаті "слуг народу" "Група Гришиної". У ній "слуги народу" отримали завдання на сьогоднішнє засідання Ради: "Проваливаем ВСК по "вагнеровцам". Принимаем "игорку".

Зазначимо, що в Раді є пропозиції зі створення ТСК у справі "вагнерівців" і ТСК із розслідування можливих злочинів представників влади, яка повинна буде розглянути, крім справи "вагнерівців", події під Іловайськом, окупацію Криму та Мінські угоди.

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземні бойовики. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.

Російський президент Володимир Путін заявив 27 серпня, що групу росіян, яких затримали в Білорусі як найманців приватної військової компанії, заманили в країну в межах операції американських та українських спецслужб.