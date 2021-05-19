Рада відмовилася створити ТСК у справі "вагнерівців"
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Верховна Рада провалила голосування за Тимчасову слідчу комісію (ТСК) у справі "вагнерівців", створення якої ініціювала опозиція.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
За створення ТСК - 97 народних депутатів за необхідних 150.
Перед голосуванням, виступаючи в парламенті, автор постанови про створення комісії, нардеп "Голосу" Роман Костенко заявив, що ТСК може показати: Україна - європейська країна.
За його словами, суспільство в разі її створення зможе дізнатися правду, чи була зрада в Офісі Президента.
У свою чергу, нардеп СН Максим Бужанський закликав колег не підтримувати постанову. Він вважає спробу створити таку ТСК відвертою політичною спекуляцією.
"Там заздалегідь винесено вирок. Ми в такі ігри не граємо", - підкреслив "слуга народу".
Раніше ЗМІ оприлюднили переписку в чаті "слуг народу" "Група Гришиної". У ній "слуги народу" отримали завдання на сьогоднішнє засідання Ради: "Проваливаем ВСК по "вагнеровцам". Принимаем "игорку".
Зазначимо, що в Раді є пропозиції зі створення ТСК у справі "вагнерівців" і ТСК із розслідування можливих злочинів представників влади, яка повинна буде розглянути, крім справи "вагнерівців", події під Іловайськом, окупацію Криму та Мінські угоди.
Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземні бойовики. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.
Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".
14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.
Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.
Російський президент Володимир Путін заявив 27 серпня, що групу росіян, яких затримали в Білорусі як найманців приватної військової компанії, заманили в країну в межах операції американських та українських спецслужб.
Будь ласка, зачекайте...
1) Розвал ЗСУ
2) Здача територій відвойованих ЗСУ расєянам
3) Провал программ озброєння ЗСУ
4) Розпродаж земля України зацікавленим кругам
5) Приватизування кримського каналу третіми особами для подачі води у Крим
6) Зустріч з расєйськими чиновниками в Омані
7) Видача расєйських найманців воювавших на Донбасі Кремлю
8) Знищання енергосистеми України
9) Закупівля електроенергії у країни - агресора, у Расії
10) Проолігархічна політика
11) Підвищення комунальних тарифів
12) Більше 10 відпусток за 2 роки
Слуги народу (кремля) разом з сепаратистами з ОПЗЖ
на ТСК обговорюють злочину справу вагнерівців !
А бужанский появился на медийной арене, как просто хам, а стал настоящим поноценным подонком..
( в народе - кучка зеленого гивна ваЗЕлинский )
Де ж буди ці критики в 2014р коли потрібно було брати відповідальність за розорену країну, голу армію, за війну?
Щось не було черги бажаючих взяти на себе цю відповідальність тоді.
Мразі млять невдячні🤐, особливо адепти лЮлі !!
Нехай далі озлоблюють українців. І все дійде до того що появиться свій Моссад тільки він не буде підпорядковуватись державі як Ізраїльський і діятиме на свій розсуд.
Нічого цю скотину у корита доля Чаушесків не навчила. І приклад Каддафі якого перед ліквідацією палкою трахнули. І цих трахнуть.
Вова, ти вже "в домікє"?