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Новости Политика Украины
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ВР (9407) ВСК (296) ЧВК Вагнера (648) Бужанский (96) Костенко Роман (71)

Рада отказалась создать ВСК по делу "вагнеровцев"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Рада отказалась создать ВСК по делу "вагнеровцев"

Верховная Рада провалила голосование за Временную следственную комиссию (ВСК) по "вагнеровцам", создание которой инициировала оппозиция.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

За создание ВСК - 97 народных депутатов при необходимых 150.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Проваливаем ВСК по "вагнеровцам". Принимаем "игорку": "слуги народа" получили задание на сегодняшнее заседание Рады. ФОТОрепортаж

Перед голосованием, выступая в парламенте, автор постановления о создании комиссии, нардеп "Голоса" Роман Костенко заявил, что ВСК может показать: Украина - европейская страна.

По его словам, общество в случае ее создания сможет узнать правду, было ли предательство в Офисе Президента.

В свою очередь, нардеп СН Максим Бужанский призвал коллег не поддерживать постановление. Он считает попытку создать такую ВСК откровенной политической спекуляцией.

"Там заранее вынесен приговор. Мы в такие игры не играем", - подчеркнул "слуга народа".

Рада отказалась создать ВСК по делу вагнеровцев 01

Ранее СМИ обнародовали переписку в чате "слуг народа" "Группа Гришиной". В ней "слуги народа" получили задание на сегодняшнее заседание Рады: "Проваливаем ВСК по "вагнеровцам". Принимаем "игорку".

Отметим, что в Раде были предложения по созданию ВСК по делу "вагнеровцев" и ВСК по расследованию возможных преступлений представителей власти, которая должна будет рассмотреть, кроме дела "вагнеровцев", события под Иловайском, оккупацию Крыма и Минские соглашения.

Напомним, ночью 29 июля 2020 года в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

Российский президент Владимир Путин заявил 27 августа, что группу россиян, которых задержали в Беларуси как наемников частной военной компании, заманили в страну в рамках операции американских и украинских спецслужб.

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Топ комментарии
+82
что и следовало ожидать: слуги урода и опжз - ПРОТИВ комиссии по вагнеровцам и Иловайску.. бо зеленский и коломойский лично замешаны в этих событиях.
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19.05.2021 14:02
+63
более того, сам факт что слуги урода против такой комиссии - красноречиво свидетельствует о том что и зеленский, и ермак и вся эта шобла в ОП(Г) - расейские воши, дорвавшиеся до власти в Украине по причине ТВ-идиотизма у 73% ватников..
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19.05.2021 14:04
+53
Походу - явка с повинной.

странно - а могли ж расследовать и даказать шо Бутусов все выдумал)
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19.05.2021 14:15
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бужанское чмо сдуру слило карты, что правду они оглашать не собираются))
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19.05.2021 15:00 Ответить
Если по-пацански оценить, то депутаты зассали!
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19.05.2021 15:14 Ответить
ІТОГИ ПРЕЗИДЕНСТВА Зе АРТИСТА ЗА 2 РОКИ :
1) Розвал ЗСУ
2) Здача територій відвойованих ЗСУ расєянам
3) Провал программ озброєння ЗСУ
4) Розпродаж земля України зацікавленим кругам
5) Приватизування кримського каналу третіми особами для подачі води у Крим
6) Зустріч з расєйськими чиновниками в Омані
7) Видача расєйських найманців воювавших на Донбасі Кремлю
8) Знищання енергосистеми України
9) Закупівля електроенергії у країни - агресора, у Расії
10) Проолігархічна політика
11) Підвищення комунальних тарифів
12) Більше 10 відпусток за 2 роки
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19.05.2021 15:26 Ответить
Рада відмовилася створити ТСК у справі "вагнерівців" - Цензор.НЕТ 171
Слуги народу (кремля) разом з сепаратистами з ОПЗЖ
на ТСК обговорюють злочину справу вагнерівців !
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19.05.2021 17:56 Ответить
непогано фоточка.То вони всі "Катюшу" так фацько танцювали на тому концерті?? Синхронність вражаюча!!!
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20.05.2021 08:12 Ответить
ВЗРада Украины не может априори принимать то,что бы двигало Украину к демократическому миру.У "зе " слуг задание от мацковского хозяина и работодатале , любыми методами и решениями тащить Ураину обратно в обятия рашисткого оккупанта
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19.05.2021 15:40 Ответить
Какое позорище.
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19.05.2021 15:50 Ответить
Рада відмовилася створити ТСК у справі "вагнерівців" - Цензор.НЕТ 6090
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19.05.2021 23:51 Ответить
Зрадники.
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19.05.2021 15:52 Ответить
А коллективность решения отмазывает депутатов от обвинения в госизмене в этом случае?
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19.05.2021 17:07 Ответить
Так.
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20.05.2021 12:55 Ответить
Рада відмовилася створити ТСК у справі "вагнерівців" - Цензор.НЕТ 9766
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19.05.2021 16:08 Ответить
По моему Виктории Нуланд пора печеньки раздовать.
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19.05.2021 16:29 Ответить
Да. Явка с повинной. Но она ж всё равно предполагает суд... И ?
А бужанский появился на медийной арене, как просто хам, а стал настоящим поноценным подонком..
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19.05.2021 16:41 Ответить
А Димко лексійович всрався в цей момент?!!
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19.05.2021 16:53 Ответить
Нееее, всрався зебанутый говнокомандувач бубочка оманский.
( в народе - кучка зеленого гивна ваЗЕлинский ) Рада відмовилася створити ТСК у справі "вагнерівців" - Цензор.НЕТ 6499 Рада відмовилася створити ТСК у справі "вагнерівців" - Цензор.НЕТ 6499 Рада відмовилася створити ТСК у справі "вагнерівців" - Цензор.НЕТ 6499
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19.05.2021 17:20 Ответить
Ну, и о чем это говорит? Только о том, что Елдак и Вава бояться расследования. А почему они бояться? Потому, что замешаны в госизмене. Вот и все.
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19.05.2021 17:02 Ответить
100% правда !!
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19.05.2021 17:06 Ответить
Як зручно зараз сидячи в безпеці мирних міст критикувати Порошенка сьогодні.
Де ж буди ці критики в 2014р коли потрібно було брати відповідальність за розорену країну, голу армію, за війну?
Щось не було черги бажаючих взяти на себе цю відповідальність тоді.
Мразі млять невдячні🤐, особливо адепти лЮлі !!
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19.05.2021 17:05 Ответить
Ну що можуть готуватись до того що в майбутньому їх всіх знайдуть і ліквідують.
Нехай далі озлоблюють українців. І все дійде до того що появиться свій Моссад тільки він не буде підпорядковуватись державі як Ізраїльський і діятиме на свій розсуд.

Нічого цю скотину у корита доля Чаушесків не навчила. І приклад Каддафі якого перед ліквідацією палкою трахнули. І цих трахнуть.
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19.05.2021 17:08 Ответить
Шановне товариство! Правду якось казали. що Зе- сяде за грати раніше ніж Порошенко та Янукович. Тож він все для цього робить, він на правильному шляху до суду за державну зраду та до нар на кічі. Ось там він і нахохмить, там таких дуже *******. Так, що ще 3-и роки і - гайда!
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19.05.2021 18:25 Ответить
Кожен депутат, що не підтримав створення комісії, має знати, що його у майбутньому можуть покарати за злочинну бездіяльність (це в кращому випадку), що призвела до особливо тяжких наслідків.
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19.05.2021 19:07 Ответить
Патриотів в цій раді 30%, все інше зелене і ватное гавно.
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19.05.2021 19:15 Ответить
тупо палєво... Рада відмовилася створити ТСК у справі "вагнерівців" - Цензор.НЕТ 3092 нє, ну придурки ж. ...Рада відмовилася створити ТСК у справі "вагнерівців" - Цензор.НЕТ 3092 "...шах роспісался в полном нєумєнії..."(с) Рада відмовилася створити ТСК у справі "вагнерівців" - Цензор.НЕТ 3092
Вова, ти вже "в домікє"? Рада відмовилася створити ТСК у справі "вагнерівців" - Цензор.НЕТ 3092
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19.05.2021 19:34 Ответить
Зеленое- малороское быдло
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19.05.2021 20:23 Ответить
Этих тварей зеленых ,как в 1917 году в Петрограде к стенке вместе с семьями
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19.05.2021 20:36 Ответить
обоссались зе чмошники
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19.05.2021 23:15 Ответить
слуги урода
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20.05.2021 00:56 Ответить
на создать для расследования измены высшего рукойводства Украины Народный фронт... потом собрать всех депутатов в здании зРады и не выпускать до окончания расследования... подкармливать... только селедочкой и пить не давать ничего...
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20.05.2021 06:54 Ответить
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