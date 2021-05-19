Рада отказалась создать ВСК по делу "вагнеровцев"
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Верховная Рада провалила голосование за Временную следственную комиссию (ВСК) по "вагнеровцам", создание которой инициировала оппозиция.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
За создание ВСК - 97 народных депутатов при необходимых 150.
Перед голосованием, выступая в парламенте, автор постановления о создании комиссии, нардеп "Голоса" Роман Костенко заявил, что ВСК может показать: Украина - европейская страна.
По его словам, общество в случае ее создания сможет узнать правду, было ли предательство в Офисе Президента.
В свою очередь, нардеп СН Максим Бужанский призвал коллег не поддерживать постановление. Он считает попытку создать такую ВСК откровенной политической спекуляцией.
"Там заранее вынесен приговор. Мы в такие игры не играем", - подчеркнул "слуга народа".
Ранее СМИ обнародовали переписку в чате "слуг народа" "Группа Гришиной". В ней "слуги народа" получили задание на сегодняшнее заседание Рады: "Проваливаем ВСК по "вагнеровцам". Принимаем "игорку".
Отметим, что в Раде были предложения по созданию ВСК по делу "вагнеровцев" и ВСК по расследованию возможных преступлений представителей власти, которая должна будет рассмотреть, кроме дела "вагнеровцев", события под Иловайском, оккупацию Крыма и Минские соглашения.
Напомним, ночью 29 июля 2020 года в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.
Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".
14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.
Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.
Российский президент Владимир Путин заявил 27 августа, что группу россиян, которых задержали в Беларуси как наемников частной военной компании, заманили в страну в рамках операции американских и украинских спецслужб.
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1) Розвал ЗСУ
2) Здача територій відвойованих ЗСУ расєянам
3) Провал программ озброєння ЗСУ
4) Розпродаж земля України зацікавленим кругам
5) Приватизування кримського каналу третіми особами для подачі води у Крим
6) Зустріч з расєйськими чиновниками в Омані
7) Видача расєйських найманців воювавших на Донбасі Кремлю
8) Знищання енергосистеми України
9) Закупівля електроенергії у країни - агресора, у Расії
10) Проолігархічна політика
11) Підвищення комунальних тарифів
12) Більше 10 відпусток за 2 роки
Слуги народу (кремля) разом з сепаратистами з ОПЗЖ
на ТСК обговорюють злочину справу вагнерівців !
А бужанский появился на медийной арене, как просто хам, а стал настоящим поноценным подонком..
( в народе - кучка зеленого гивна ваЗЕлинский )
Де ж буди ці критики в 2014р коли потрібно було брати відповідальність за розорену країну, голу армію, за війну?
Щось не було черги бажаючих взяти на себе цю відповідальність тоді.
Мразі млять невдячні🤐, особливо адепти лЮлі !!
Нехай далі озлоблюють українців. І все дійде до того що появиться свій Моссад тільки він не буде підпорядковуватись державі як Ізраїльський і діятиме на свій розсуд.
Нічого цю скотину у корита доля Чаушесків не навчила. І приклад Каддафі якого перед ліквідацією палкою трахнули. І цих трахнуть.
Вова, ти вже "в домікє"?