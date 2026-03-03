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Новини Безугла в Раді
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Суд зобов’язав Офіс Генпрокурора розслідувати дії Безуглої під час "Вагнергейту", - адвокат

Офіс Генпрокурора зобов’язали розслідувати дії Безуглої: що відомо?

Печерський райсуд зобов'язав Офіс Генпрокурора розпочати досудове розслідування за заявою Романа Червінського щодо нардепки Мар'яни Безуглої.

Про це повідомив адвокат Андрій Йосипов, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Так, слідчий суддя Печерського райсуду Новак задовольнив скаргу на бездіяльність Офісу Генерального прокурора та зобов'язав посадовців ОГП внести відомості до ЄРДР та розпочати досудове розслідування.

Офіс Генпрокурора має розслідувати вчинення Безуглою кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 328 КК України (розголошення державної таємниці, що спричинило тяжкі наслідки).

Офіс Генпрокурора зобов’язали розслідувати дії Безуглої: що відомо?

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Суть скарги

10 та 13 вересня 2021 року Роман Червінський та інші офіцери давали свідчення Тимчасовій слідчій комісії ВРУ щодо справи "Вагнергейт". 

"Перед початком допиту всіх членів ТСК офіційно попередили, що ці відомості є державною таємницею. Попри режим секретності, голова ТСК Мар’яна Безугла того ж дня надала інтерв’ю ЗМІ, де розкрила деталі операції та дані про участь у ній конкретних осіб (військовослужбовців).

Розголошення імен учасників розвідки фактично "підсвітило" цілі для спецслужб РФ. ФСБ РФ офіційно визнала операцію "Вагнергейт" актом тероризму. Це поставило під пряму загрозу життя офіцерів, оскільки держава-агресор системно проводить ліквідацію осіб, яких вважає "терористами" (приклади вбивств Воронича, Шаповала, Хараберюша та замахи на Буданова це підтверджують)", - пояснив захисник.

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Офіс Генпрокурора зобов’язали розслідувати дії Безуглої: що відомо?

Вагнергейт

Нагадаємо, вночі 29 липня 2020 року в Білорусі були затримані 32 іноземні бойовики. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів. Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.

19 травня, Рада відмовилася створити ТСК у справі "вагнерівців". Замість цього, Рада створила ТСК з розслідування можливих злочинів представників влади.

24 червня Володимир Зеленський підтвердив підготовку спецоперації щодо "вагнерівців" і порівняв її із захопленням літака Ryanair у Мінську. Також Зеленський заявив, що спецоперація щодо "вагнерівців" - ідея інших країн і Україну максимально втягували в це питання. Крім того, президент розповів, що сам особисто передав Лукашенку інформацію про "вагнерівців": Я зателефонував і попередив його.

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради з питань розслідування можливих протиправних дій представників органів держвлади та інших осіб проти суверенітету України розпочала роботу 6 липня. На організаційному засіданні ухвалено рішення про запрошення на засідання у "справі вагнерівців" п'ятого президента України, народного депутата "ЄС" Петра Порошенка. Комісія також ухвалила рішення надіслати запити в СБУ, Головне управління розвідки Міністерства оборони, Офіс Генпрокурора з проханням відповісти, зокрема, на питання, чи готувалася операція щодо затримання "вагнерівців", а також визначитися зі своїми представниками, які приєднаються до роботи ТСК. Згідно із затвердженим планом роботи, темою "вагнерівців" ТСК займатиметься в липні-серпні.

Читайте: "Слуги народу" підтримали Безуглу та зберегли її повноваження

Автор: 

суд (11923) Безугла Мар’яна (331) Офіс Генпрокурора (3916)
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Топ коментарі
+46


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03.03.2026 13:57 Відповісти
+36
Да помним мы, помним

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03.03.2026 14:05 Відповісти
+31
Та шо ти - випадковість спасла - це безумна дала гідну відсічь повномасштабному вторгненю, персонально. Страшна людина - без будь якої ЗСУ зупинала все.
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03.03.2026 14:01 Відповісти
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Вай-вай-вай. Неужели и до этой прокладки руки дошли? Пусть поплачется Зеленскому и Ермаку.
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03.03.2026 13:53 Відповісти


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03.03.2026 13:57 Відповісти
Вибачаюсь - до "використаної прокладки", довічний ПМС, і гострий недолюбіт + давнішнє відвідування лікаря (не психолога) - психіатра - ОТ і МАЄМО середньостатистичного ЧЛЄНО- ЧЛЄНКИНЮ партії "глисти народу".
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03.03.2026 16:06 Відповісти
Та шо ти - випадковість спасла - це безумна дала гідну відсічь повномасштабному вторгненю, персонально. Страшна людина - без будь якої ЗСУ зупинала все.
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03.03.2026 14:01 Відповісти
Де та випадковість ділась 24.02.2022 , лайно смердюче зелене ?
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03.03.2026 15:10 Відповісти
Да помним мы, помним

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03.03.2026 14:05 Відповісти
Провєтрі палату, братуха...
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03.03.2026 14:08 Відповісти
Прокинься, московіт, ти ж сереш в штани собі!!! Сходи до шаманів шойгу!!
Пригожин з уткіним, теж «повод для вторженія»???
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03.03.2026 14:13 Відповісти
Бросай нюхать клей.
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03.03.2026 14:45 Відповісти
Garry4 #618066 тільки нещодавно зареєструвався, щоб вичавлювати з себе зелене лайно 🤮🤮🤮
Єрмак, це ти?
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03.03.2026 15:13 Відповісти
гарри о це ти перднув аж кацапсіной засмерділо
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03.03.2026 18:21 Відповісти
Викличуть, мабуть, на допит цілу роту отих вагнерівців, яких зеленський з єрмаком спасали від покарання за убивство Українців??
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03.03.2026 13:55 Відповісти
зеленский, как себя чувствуешь?
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03.03.2026 13:56 Відповісти
Безуглу ловлять?
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03.03.2026 14:01 Відповісти
Безумній пофіг, вона непідсудна, бо розумовообділена! 😁
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03.03.2026 14:02 Відповісти
Клас! а діяльність татарова та дєрмака, а заодно і бубочки в цій справі ніхто не хоче розслідувати???
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03.03.2026 14:03 Відповісти
Якщо безумну підвісити за тепле вим'я та люб'язно запитати, вона про всіх соловейком заспіває.
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03.03.2026 14:25 Відповісти
Операцію чонгаргейт і двушки на москву коли будуть розслідувати?
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03.03.2026 14:03 Відповісти
Нічо, шо розслідують? Номер справи сам знайти не можеш? Інша справа, шо зверху не дають ходу. Це інша справа
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03.03.2026 15:07 Відповісти
а пряме зізнання бубочки "Я зателефонував і попередив його" - не рахується
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03.03.2026 14:05 Відповісти
"Коли вагнерівці були на території Білорусі, я подзвонив Олександру Григоровичу, попередив його, сказав, що ми готові передати повну інформацію про цих людей", - сказав Зеленський.

Так, президент Володимир Зеленський особисто дзвонив Олександру Лукашенку щодо «вагнерівців». Розмова відбулася 5 серпня 2020 року, вже після затримання найманців у Білорусі, з метою домогтися їхньої екстрадиції в Україну, повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк https://babel.ua/news/65823-v-ofisi-prezidenta-utochnili-shcho-zelenskiy-govoriv-iz-lukashenkom-pro-vagnerivciv-uzhe-pislya-jihnogo-zatrimannya-v-bilorusi babel.ua. Зеленський підтвердив цей факт, зазначивши, що Лукашенко обіцяв «розібратися», але згодом передав їх Росії.
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03.03.2026 14:11 Відповісти
То чого не відкривають кримінальну справу проти Вови -КВНщика?
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03.03.2026 16:04 Відповісти
А про близнюків-диверсантів «зеленський-єрмак» коли буде?
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03.03.2026 14:18 Відповісти
Дії Безуглої повинні розслідувати лікарі-психіатри
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03.03.2026 14:18 Відповісти
А вам не здаєтся, шановна громада, шо ми з вами дуже давно не чули висери міськой божевільной Марьянки Безкутной? Де ж та чому ця, дЕрьмаковська і пропарашна шльондра затихарилась?
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03.03.2026 14:21 Відповісти
президент рассказал, что сам лично передал Лукашенко информацию о "вагнеровцах": Я позвонил и предупредил его. Источник: https://censor.net/ru/n3603339 эначит президент украины слил врагу инфу по секретной операции которую готовили несколько лет украина сша и турция. а поьом посадил исполнителя этой операции чтобы не возмущался .полковника червинского
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03.03.2026 14:25 Відповісти
Тому зеленський так на гімно і сходить отими ВИБОРАМИ, щоб у виборах поошиватися, бо повісять його самі ж родичі, загиблих від рук вагнерівців Українці!!
Ге цілуватися ж вони з ним, єрмаком-татаровим-гетьманцевим будуть, поки Генпрокурорів розвішуватимуть за бездіяльність на посаді!!
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03.03.2026 14:26 Відповісти
Ні родичі, ні самі військові - нічого нікому не винні. Перестаньте домахуватися до ветеранів, шо вони ще і ваші тилові проблеми мають вирішувати. Вони прийдуть до дому і будуть відпочивати. Вам треба - розгрібайте своі тилові проблеми самі. А з військових доста війни
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03.03.2026 15:11 Відповісти
https://youtu.be/7PzRBlgisbE
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03.03.2026 14:33 Відповісти
Добре. А коли черга Р.ДЕМЧЕНКО???
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03.03.2026 14:39 Відповісти
Зєлєнскій з Єрмаком та Татаровим прагнуть повісити "Вагнергейт" на Безуглу, але ми памятаємо що саме Зєлєнскій телефонував Лукашенко, що саме він йому сказав і які це мало наслідки. У "рибок гуппі" - одноразового електорату Зєлєнского, схоже, наскрізний канал каналізації в памяті і вони радісно "пропускають" отаку туфту через пряму звивину мозку...
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03.03.2026 14:44 Відповісти
Червінський заяву написав. До чого тут Зеленський?!
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03.03.2026 16:17 Відповісти
Ага. І цій заяві відразу дали хід... Будь яка помилка завжди використовується ворогом проти тебе...
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03.03.2026 16:41 Відповісти
Шота давно не было слышно безмозглой, рот занят - делает утешительный отсос елдаку?
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03.03.2026 14:49 Відповісти
Занести в ЄРДР - як два пальці об асфальт..А хто буде розслідувати? Татаров?? А адвокати? Баканов та Єрмак?? Отож....могучий ПУК!
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03.03.2026 15:01 Відповісти
Суд зобов'язав Офіс Генпрокурора розслідувати дії Безуглої під час "Вагнергейту", - адвокат

Давно траба розпочати складання Реєстру агентів, полезньіх идиотов Кремля, а не займатися оголошенням підозр тим, хто поза юрисдикцією України.
Сьогодні повідомили про оголошення підозри суддям у РФ, які... І що тим суддям з того буде, крім нагороди від Путіна ?
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03.03.2026 15:13 Відповісти
Шо,Мар'янко,отримала конверт від Зелупи та Дєрьмака за проведення ТСК і думала-кінці в воду?Прислухайся,що таким як ти каже один єврей із камери СІЗО СБУ-"Жизнь - это супермаркет, бери что хочешь, но касса - впереди. "
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03.03.2026 15:28 Відповісти
Мар'яна ***********
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03.03.2026 15:52 Відповісти
тільки уявіть, можливо її хтось їбе! Це гірше ніж описано у всіх підручниках по сексопатології!
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03.03.2026 16:17 Відповісти
Отака х#&#я, малята...
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03.03.2026 17:20 Відповісти
маньку безмозглу в суді буде захищати адвокат єрмак . поганяло серед братви ..алібаба..
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03.03.2026 17:24 Відповісти
Єрмаковщина хоче спихнути провал на неї.
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03.03.2026 18:00 Відповісти
Зелене стадо неуків і зрадників. А чому Алі Баба на свободі?
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03.03.2026 18:01 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=OHRDsC6wmtc&pp=ygUd0LfQsNC70LjQt9C90YvQuSDQvdCw0YDQtNC10L8%3D Єрмак ПОВЕРТАЄТЬСЯ! Є нова ПОСАДА та медійна СТРАТЕГІЯ.Тепер він НЕ ПРОСТО адвокат.
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03.03.2026 18:51 Відповісти
Буде тепер косити під дурку?
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03.03.2026 18:51 Відповісти
Мар'яна Безугла - народна депутатка України, займала посаду заступниці голови Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Після цього вона перейшла до Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва

Народна депутатка Мар'яна Безугла у липні 2025 року заявила, що має https://www.google.com/search?q=%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC+%D0%90%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B0&oq=%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B0+%D1%85%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B0&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyCQgAEEUYORiABDIICAEQABgWGB4yCggCEAAYgAQYogQyCggDEAAYgAQYogQyCggEEAAYgAQYogTSAQoxNTAwNWowajE1qAIAsAIA&sourceid=chrome&ie=UTF-8&ved=2ahUKEwiikfq2mISTAxWYHxAIHTaSOb4QgK4QegYIAQgAEAQ синдром Аспергера (форма аутизму), про що вона розповідала колегам по фракції "Слуга Народу".
Заява викликала дискусію, оскільки синдром Аспергера (код МКХ F8) зазвичай обмежує доступ до державної таємниці, згідно з наказами МОЗ, окрім випадків стійкої ремісії
Повідомлення викликало значний резонанс у суспільстві, а деякі фахівці припускають, що діагноз може бути не офіційно встановленим, а самостійно визначеним на основі симптомів
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03.03.2026 19:01 Відповісти
Так я саме про це...😁
Підстрахувалась...
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03.03.2026 21:12 Відповісти
Насправді ця справа - ознака того, що Єрмак нікуди не пішов. Безумна здуру нагавкала на бувшого хазяїна, бо думала ,що його остаточно скинули. А виявилось що ні. От він і мститься. І продовжує рулити справами в країні.
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03.03.2026 19:51 Відповісти
Суд зобов'язав? А що, сама Генпрокуратура не хоче виконувати закони? Чи закони для опозиції, а для своїх все, що тільки побажають?
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03.03.2026 20:28 Відповісти
Тепер потрібно, щоб рішення суду було виконане належним чином!
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03.03.2026 21:59 Відповісти
Взяли за киску
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03.03.2026 22:07 Відповісти
Якщо ге враховувати, хто у нас генпрокурор та чий він.
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04.03.2026 00:26 Відповісти
Це вже не смішно.
Держзрадники та злодії розслідують злочилини один одного.
Безугла виправдовувала Єрмака та ЗЄ, а тепер Кравченко буде виправдовувати Безуглу.
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04.03.2026 00:25 Відповісти
Да здравствует Печерський райсуд, самий антiкорупцiйний суд у свiтi!
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04.03.2026 03:48 Відповісти
Головне щоб розслідування не доручили прокурору - інваліду, тоді об'єктивності не буде.
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04.03.2026 12:39 Відповісти
 
 