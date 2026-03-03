Суд зобов’язав Офіс Генпрокурора розслідувати дії Безуглої під час "Вагнергейту", - адвокат

Печерський райсуд зобов'язав Офіс Генпрокурора розпочати досудове розслідування за заявою Романа Червінського щодо нардепки Мар'яни Безуглої.

Про це повідомив адвокат Андрій Йосипов, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Так, слідчий суддя Печерського райсуду Новак задовольнив скаргу на бездіяльність Офісу Генерального прокурора та зобов'язав посадовців ОГП внести відомості до ЄРДР та розпочати досудове розслідування.

Офіс Генпрокурора має розслідувати вчинення Безуглою кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 328 КК України (розголошення державної таємниці, що спричинило тяжкі наслідки).

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Суть скарги

10 та 13 вересня 2021 року Роман Червінський та інші офіцери давали свідчення Тимчасовій слідчій комісії ВРУ щодо справи "Вагнергейт".

"Перед початком допиту всіх членів ТСК офіційно попередили, що ці відомості є державною таємницею. Попри режим секретності, голова ТСК Мар’яна Безугла того ж дня надала інтерв’ю ЗМІ, де розкрила деталі операції та дані про участь у ній конкретних осіб (військовослужбовців).

Розголошення імен учасників розвідки фактично "підсвітило" цілі для спецслужб РФ. ФСБ РФ офіційно визнала операцію "Вагнергейт" актом тероризму. Це поставило під пряму загрозу життя офіцерів, оскільки держава-агресор системно проводить ліквідацію осіб, яких вважає "терористами" (приклади вбивств Воронича, Шаповала, Хараберюша та замахи на Буданова це підтверджують)", - пояснив захисник.

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Вагнергейт

Нагадаємо, вночі 29 липня 2020 року в Білорусі були затримані 32 іноземні бойовики. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів. Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.

19 травня, Рада відмовилася створити ТСК у справі "вагнерівців". Замість цього, Рада створила ТСК з розслідування можливих злочинів представників влади.

24 червня Володимир Зеленський підтвердив підготовку спецоперації щодо "вагнерівців" і порівняв її із захопленням літака Ryanair у Мінську. Також Зеленський заявив, що спецоперація щодо "вагнерівців" - ідея інших країн і Україну максимально втягували в це питання. Крім того, президент розповів, що сам особисто передав Лукашенку інформацію про "вагнерівців": Я зателефонував і попередив його.

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради з питань розслідування можливих протиправних дій представників органів держвлади та інших осіб проти суверенітету України розпочала роботу 6 липня. На організаційному засіданні ухвалено рішення про запрошення на засідання у "справі вагнерівців" п'ятого президента України, народного депутата "ЄС" Петра Порошенка. Комісія також ухвалила рішення надіслати запити в СБУ, Головне управління розвідки Міністерства оборони, Офіс Генпрокурора з проханням відповісти, зокрема, на питання, чи готувалася операція щодо затримання "вагнерівців", а також визначитися зі своїми представниками, які приєднаються до роботи ТСК. Згідно із затвердженим планом роботи, темою "вагнерівців" ТСК займатиметься в липні-серпні.

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