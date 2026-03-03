Суд зобов’язав Офіс Генпрокурора розслідувати дії Безуглої під час "Вагнергейту", - адвокат
Печерський райсуд зобов'язав Офіс Генпрокурора розпочати досудове розслідування за заявою Романа Червінського щодо нардепки Мар'яни Безуглої.
Про це повідомив адвокат Андрій Йосипов, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Так, слідчий суддя Печерського райсуду Новак задовольнив скаргу на бездіяльність Офісу Генерального прокурора та зобов'язав посадовців ОГП внести відомості до ЄРДР та розпочати досудове розслідування.
Офіс Генпрокурора має розслідувати вчинення Безуглою кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 328 КК України (розголошення державної таємниці, що спричинило тяжкі наслідки).
Суть скарги
10 та 13 вересня 2021 року Роман Червінський та інші офіцери давали свідчення Тимчасовій слідчій комісії ВРУ щодо справи "Вагнергейт".
"Перед початком допиту всіх членів ТСК офіційно попередили, що ці відомості є державною таємницею. Попри режим секретності, голова ТСК Мар’яна Безугла того ж дня надала інтерв’ю ЗМІ, де розкрила деталі операції та дані про участь у ній конкретних осіб (військовослужбовців).
Розголошення імен учасників розвідки фактично "підсвітило" цілі для спецслужб РФ. ФСБ РФ офіційно визнала операцію "Вагнергейт" актом тероризму. Це поставило під пряму загрозу життя офіцерів, оскільки держава-агресор системно проводить ліквідацію осіб, яких вважає "терористами" (приклади вбивств Воронича, Шаповала, Хараберюша та замахи на Буданова це підтверджують)", - пояснив захисник.
Вагнергейт
Нагадаємо, вночі 29 липня 2020 року в Білорусі були затримані 32 іноземні бойовики. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів. Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".
14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.
Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.
19 травня, Рада відмовилася створити ТСК у справі "вагнерівців". Замість цього, Рада створила ТСК з розслідування можливих злочинів представників влади.
24 червня Володимир Зеленський підтвердив підготовку спецоперації щодо "вагнерівців" і порівняв її із захопленням літака Ryanair у Мінську. Також Зеленський заявив, що спецоперація щодо "вагнерівців" - ідея інших країн і Україну максимально втягували в це питання. Крім того, президент розповів, що сам особисто передав Лукашенку інформацію про "вагнерівців": Я зателефонував і попередив його.
Тимчасова слідча комісія Верховної Ради з питань розслідування можливих протиправних дій представників органів держвлади та інших осіб проти суверенітету України розпочала роботу 6 липня. На організаційному засіданні ухвалено рішення про запрошення на засідання у "справі вагнерівців" п'ятого президента України, народного депутата "ЄС" Петра Порошенка. Комісія також ухвалила рішення надіслати запити в СБУ, Головне управління розвідки Міністерства оборони, Офіс Генпрокурора з проханням відповісти, зокрема, на питання, чи готувалася операція щодо затримання "вагнерівців", а також визначитися зі своїми представниками, які приєднаються до роботи ТСК. Згідно із затвердженим планом роботи, темою "вагнерівців" ТСК займатиметься в липні-серпні.
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Пригожин з уткіним, теж «повод для вторженія»???
Єрмак, це ти?
Так, президент Володимир Зеленський особисто дзвонив Олександру Лукашенку щодо «вагнерівців». Розмова відбулася 5 серпня 2020 року, вже після затримання найманців у Білорусі, з метою домогтися їхньої екстрадиції в Україну, повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк https://babel.ua/news/65823-v-ofisi-prezidenta-utochnili-shcho-zelenskiy-govoriv-iz-lukashenkom-pro-vagnerivciv-uzhe-pislya-jihnogo-zatrimannya-v-bilorusi babel.ua. Зеленський підтвердив цей факт, зазначивши, що Лукашенко обіцяв «розібратися», але згодом передав їх Росії.
Ге цілуватися ж вони з ним, єрмаком-татаровим-гетьманцевим будуть, поки Генпрокурорів розвішуватимуть за бездіяльність на посаді!!
Давно траба розпочати складання Реєстру агентів, полезньіх идиотов Кремля, а не займатися оголошенням підозр тим, хто поза юрисдикцією України.
Сьогодні повідомили про оголошення підозри суддям у РФ, які... І що тим суддям з того буде, крім нагороди від Путіна ?
Народна депутатка Мар'яна Безугла у липні 2025 року заявила, що має https://www.google.com/search?q=%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC+%D0%90%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B0&oq=%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B0+%D1%85%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B0&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyCQgAEEUYORiABDIICAEQABgWGB4yCggCEAAYgAQYogQyCggDEAAYgAQYogQyCggEEAAYgAQYogTSAQoxNTAwNWowajE1qAIAsAIA&sourceid=chrome&ie=UTF-8&ved=2ahUKEwiikfq2mISTAxWYHxAIHTaSOb4QgK4QegYIAQgAEAQ синдром Аспергера (форма аутизму), про що вона розповідала колегам по фракції "Слуга Народу".
Заява викликала дискусію, оскільки синдром Аспергера (код МКХ F8) зазвичай обмежує доступ до державної таємниці, згідно з наказами МОЗ, окрім випадків стійкої ремісії
Повідомлення викликало значний резонанс у суспільстві, а деякі фахівці припускають, що діагноз може бути не офіційно встановленим, а самостійно визначеним на основі симптомів
Підстрахувалась...
Держзрадники та злодії розслідують злочилини один одного.
Безугла виправдовувала Єрмака та ЗЄ, а тепер Кравченко буде виправдовувати Безуглу.