Офис Генпрокурора открыл производство в отношении Безуглой по заявлению Червинского. ДОКУМЕНТ

Офис Генерального прокурора Украины внес данные в ЕРДР по заявлению Романа Червинского о действиях народного депутата Марьяны Безуглой.

Об этом Цензор.НЕТ сообщил адвокат Червинского Андрей Йосипов.

По его словам, производство открыто по части второй статьи 328 УК Украины - разглашение государственной тайны, повлекшее тяжкие последствия.

Речь идет о событиях вокруг работы ВСК по "Вагнергейту", когда, несмотря на проведение заседания комиссии в закрытом режиме, детали операции и данные участников были публично разглашены Безуглой.

Иосипов отметил, что по правилам подследственности расследование преступлений, предусмотренных этой статьей, относится к компетенции СБУ, а преступления, совершенные народными депутатами, расследует ГБР.

"Роман Червинский в этом производстве является потерпевшим. Следующим шагом мы будем требовать от следователя официального признания этого статуса, что даст нам полный процессуальный инструментарий", - подчеркнул адвокат.

Вагнергейт

Напомним, ночью 29 июля 2020 года в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов. Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

19 мая Рада отказалась создать ВСК по делу "вагнеровцев". Вместо этого Рада создала ВСК по расследованию возможных преступлений представителей власти.

24 июня Владимир Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам" и сравнил ее с захватом самолета Ryanair в Минске. Также Зеленский заявил, что спецоперация по "вагнеровцам" - идея других стран и Украину максимально втягивали в этот вопрос. Кроме того, президент рассказал, что сам лично передал Лукашенко информацию о "вагнеровцах": Я позвонил и предупредил его.

Временная следственная комиссия Верховной Рады по вопросам расследования возможных противоправных действий представителей органов госвласти и других лиц против суверенитета Украины начала работу 6 июля. На организационном заседании принято решение о приглашении на заседание по "делу вагнеровцев" пятого президента Украины, народного депутата "ЕС" Петра Порошенко. Комиссия также приняла решение направить запросы в СБУ, Главное управление разведки Министерства обороны, Офис Генпрокурора с просьбой ответить, в частности, на вопрос, готовилась ли операция по задержанию "вагнеровцев", а также определиться со своими представителями, которые присоединятся к работе ВСК. Согласно утвержденному плану работы, темой "вагнеровцев" ВСК будет заниматься в июле-августе.