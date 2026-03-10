Офіс Генпрокурора відкрив провадження щодо Безуглої за заявою Червінського. ДОКУМЕНТ

Офіс Генерального прокурора України вніс дані до ЄРДР за заявою Романа Червінського щодо дій народної депутатки Марʼяни Безуглої.

Про це Цензор.НЕТ повідомив адвокат Червінського Андрій Йосипов.

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За його словами, провадження відкрито за частиною другою статті 328 КК України - розголошення державної таємниці, що спричинило тяжкі наслідки.

Йдеться про події навколо роботи ТСК по "Вагнергейту", коли попри проведення засідання комісії в закритому режимі деталі операції та дані учасників були публічно розголошені Безуглою.

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Йосипов зазначив, що за правилами підслідності розслідування злочинів, передбачених цією статтею, належить до компетенції СБУ, а злочини, вчинені народними депутатами, розслідує ДБР.

"Роман Червінський у цьому провадженні є потерпілим. Наступним кроком ми вимагатимемо від слідчого офіційного визнання цього статусу, що дасть нам повний процесуальний інструментарій", - наголосив адвокат.

Фото надав адвокат

Вагнергейт

Нагадаємо, вночі 29 липня 2020 року в Білорусі були затримані 32 іноземні бойовики. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів. Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.

19 травня, Рада відмовилася створити ТСК у справі "вагнерівців". Замість цього, Рада створила ТСК з розслідування можливих злочинів представників влади.

24 червня Володимир Зеленський підтвердив підготовку спецоперації щодо "вагнерівців" і порівняв її із захопленням літака Ryanair у Мінську. Також Зеленський заявив, що спецоперація щодо "вагнерівців" - ідея інших країн і Україну максимально втягували в це питання. Крім того, президент розповів, що сам особисто передав Лукашенку інформацію про "вагнерівців": Я зателефонував і попередив його.

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради з питань розслідування можливих протиправних дій представників органів держвлади та інших осіб проти суверенітету України розпочала роботу 6 липня. На організаційному засіданні ухвалено рішення про запрошення на засідання у "справі вагнерівців" п'ятого президента України, народного депутата "ЄС" Петра Порошенка. Комісія також ухвалила рішення надіслати запити в СБУ, Головне управління розвідки Міністерства оборони, Офіс Генпрокурора з проханням відповісти, зокрема, на питання, чи готувалася операція щодо затримання "вагнерівців", а також визначитися зі своїми представниками, які приєднаються до роботи ТСК. Згідно із затвердженим планом роботи, темою "вагнерівців" ТСК займатиметься в липні-серпні.