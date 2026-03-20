Новости Безуглая в Раде
1 857 31

Некоторая обнародованная Безуглой информация позволила РФ корректировать свои действия на фронте, - "слуга народа" Вениславский об уголовном деле

Дело против Безуглой: что говорит Вениславский?

Депутат Верховной Рады, член парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский надеется, что правоохранительные органы дадут оценку действиям народного депутата Марьяны Безуглой по распространению конфиденциальной информации и дискредитации военного руководства страны.

Об этом он сказал в комментарии Цензор.НЕТ.

Что известно?

Вениславский напомнил, что вместе с коллегой Сергеем Тарутой сначала обратился к Генеральному прокурору по поводу действий Безуглой, но тот отказал в регистрации уголовного производства, поэтому пришлось добиваться его открытия через суд.

Говоря о причинах такого обращения, нардеп отметил:

"Мы проанализировали заявления госпожи Безуглой, начиная фактически с 2022 года, но больший акцент делали на 2023–2024 годах, а также на реакцию на них россиян в политическом, медийном и военном плане. Увидели, что некоторая информация, которая была обнародована Безуглой, как членом Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, к которой она имела доступ, на наш взгляд, затем была использована россиянами для корректировки своих действий на поле боя. Это привело к определенным негативным последствиям для Украины. На этом первом аспекте мы акцентировали внимание Генерального прокурора в своем заявлении.

Второй аспект – это то, что госпожа Безуглая, фактически, с начала широкомасштабной войны, начиная примерно с осени 2022 года, систематически и целенаправленно дискредитирует высшее военное руководство Украины. Сначала Залужного, затем Сирского. Она распространяет информацию, которая явно наносит ущерб авторитету высшего военного командования в стране, и выдвигает какие-то требования. По моим данным, после назначения Сырского она приходила к нему и требовала присутствия на всех закрытых совещаниях, где принимаются стратегические решения, и хотела получить право давать распоряжения, указания и т. п. А ведь это человек без профильного военного образования".

Отвечая на вопрос, обсуждали ли в комитете по вопросам нацбезопасности и обороны действия Безуглой, он подчеркнул:

"Мы с членами нашего комитета также написали ряд заявлений в Офис Генерального прокурора, но не по поводу государственной измены, а о злоупотреблении Безуглой своим статусом народного депутата и препятствовании нам, как членам комитета, решать вопросы в закрытом режиме. Вы помните ситуацию, когда она пыталась ворваться на закрытое заседание комитета. А закон о комитетах и регламент четко предусматривают, что там могут присутствовать только те парламентарии, которые приглашаются, или по которым комитет дал разрешение. Мы этого не делали. Поэтому, как я сказал, подавали заявление в Офис Генерального прокурора, но реакции не было. Тогда фактически весь комитет выступил за то, чтобы исключить ее из своего состава, потому что распространение ею информации, которую она получала в закрытом режиме, представляло угрозу национальной безопасности. Поэтому все это в совокупности как бы и побудило меня с Тарутой предпринять такие действия".

Вениславский также добавил, что теперь органы досудебного расследования должны установить, была ли государственная измена в действиях Безуглой, и признался, что, на его взгляд, такие признаки точно есть.

Читайте: Суд обязал Офис генпрокурора расследовать действия Безуглой во время "Вагнергейта", - адвокат

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что Офис генпрокурора возбудил уголовное дело в отношении народного депутата Марьяны Безуглой по подозрению в государственной измене.

Смотрите: Между Безуглой и Тарутой произошла стычка в Раде: нардеп блокировала трибуну. ВИДЕО

Вениславский Федор Безуглая Марьяна
У Безуглой есть справка от доктора. Дело закрыто.
20.03.2026 13:58 Ответить
Якщо мізків нема, то і не буде.
20.03.2026 13:58 Ответить
ТА У ВАС ВСЯ ПАРТІЯ зрадники
20.03.2026 14:11 Ответить
разом із колегою Сергієм Тарутою ...🤮
20.03.2026 13:56 Ответить
А генералісімуса штурмовиків Манька вже посадили за фото з собакою на таємній мапі наших позицій? Може хоча б позбавили Манька і його собаку доступу до держтаємниці?
20.03.2026 14:17 Ответить
Удар по Тернополю після посту Федієнка - його вже посадили ? Удар по Сумах - 35 жертв і що там з Артюхом ?!
20.03.2026 14:24 Ответить
Щось я пропустив, розповідайте в подробицях.
20.03.2026 14:30 Ответить
2025 - ракети по Тернополю , ракети по Сумах .. гугл в допомогу
20.03.2026 14:32 Ответить
Немає ані часу ані бажання
20.03.2026 14:34 Ответить
Ну для таких випадків є специфічне покарання - відправка на примусове лікування замість тюрми.
20.03.2026 14:09 Ответить
Коли повітряна куля втрачає підйомну силу, то скидають баласт!
20.03.2026 14:07 Ответить
Безкута ввдповість за прой@би зеленої партії..
20.03.2026 14:16 Ответить
Підкажу)Ця ****@ нераз заявляла,що то там,то там оборонні лінії порожні або з недостатньою увагою до них ..На місці москалів ви би що зробили? Так ,розвідали і туди залізли((
20.03.2026 14:08 Ответить
ТА У ВАС ВСЯ ПАРТІЯ зрадники
20.03.2026 14:11 Ответить
На фронт медсестрой
20.03.2026 14:14 Ответить
Здуріли??? Щоб воно ще хлопців добивала???

Тільки дурка, або тюряга.
20.03.2026 14:17 Ответить
Генпрокуратура відкрила провадження проти Безуглої за статтею про держзраду, - Тарута
Деяка оприлюднена Безуглою інформація дозволила РФ коригувати свої дії на фронті, - "слуга народу" Веніславський про кримінальну справу.

Стане еще больше звездой, як та прессекретака Зеленського, яка раніше Зеленського ср*ку освіжала, а після того, як Зеленський якось "по - неострожности некачественно посмотрел на нее", включила опцию СТЕРВОЗНОСТЬ и ее понесло...

Подобньіе твари умеют мстить... Ще згадаймо Аристовича...
20.03.2026 14:15 Ответить
Це знову атака на Єрмака, ніяк не вгамуються
20.03.2026 14:16 Ответить
Лишилося одне риторичне питання: Навіщо нам СБУ? Треба хочаб змінити абревіатуру на СБЗ.
20.03.2026 14:17 Ответить
Всі претензії до синдрому Аспергера. І все!
Тобто, усі кандидати в депутати повинні примусово проходити огляд у психіатра. А інакше знову будуть пропозиції продавати породистих псів для оплати комуналки.
20.03.2026 14:18 Ответить
Деякі коментарі Веніславського стосовно непрацюючих *********** у ЗСУ показують всю глибину відсутності розуму у цього типа,не говорячи вже про совість.
20.03.2026 14:20 Ответить
жителі Оболоні, ви там як, пишаєтесь своєю галочкою у 2019 ? Це ж ви привели безуглу, скажіть щось
20.03.2026 14:21 Ответить
Не підтримуйте диктатора.
20.03.2026 14:25 Ответить
Ай я яй, а хто ж це призначив Безуглу в Комітет національної безпеки, оборони та розвідки? Та ще й під час війни.
20.03.2026 14:25 Ответить
да по ней не тюрьма, за ней психушка плачет
20.03.2026 14:25 Ответить
Пятнашкой по рогам этой идиотке...
20.03.2026 14:28 Ответить
20.03.2026 14:32 Ответить
Керівниця Центру підтримки аеророзвідки Марія Берлінська назвала Службі безпеки України основних організаторів https://suspilne.media/556987-raketnij-udar-po-dramteatru-u-cernigovi-19-serpna-*******-zlocin-ci-ni-poasnue-ekspert/ виставки дронів у Чернігові, куди 19 серпня влучила російська ракета. Себе ж і свою команду вона назвала одними зі співорганізаторів.

справа відкрита?
20.03.2026 14:36 Ответить
За тиждень до російської атаки полігон незрозуміло з якою місією полігон відвідали Подоляк та Арахамія.

А 13 березня 2022 року російські загарбники завдали масованого ракетного удару по Яворівському полігону на Львівщині. Загинуло понад 60 людей, більше 160 отримали поранення.

справа відкрита?
20.03.2026 14:37 Ответить
"систематично і цілеспрямовано дискредитує вище військове керівництво України"

Це і є основна причина. До речі, саме формулювання дуже якось нагадує закони рашки.
20.03.2026 14:37 Ответить
Зелене чудовисько пожирає своїх "найкращіх" дітей.
20.03.2026 14:41 Ответить
Веніславський нічим не краще.
20.03.2026 14:56 Ответить
 
 