Некоторая обнародованная Безуглой информация позволила РФ корректировать свои действия на фронте, - "слуга народа" Вениславский об уголовном деле

Депутат Верховной Рады, член парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский надеется, что правоохранительные органы дадут оценку действиям народного депутата Марьяны Безуглой по распространению конфиденциальной информации и дискредитации военного руководства страны.

Об этом он сказал в комментарии Цензор.НЕТ.

Что известно?

Вениславский напомнил, что вместе с коллегой Сергеем Тарутой сначала обратился к Генеральному прокурору по поводу действий Безуглой, но тот отказал в регистрации уголовного производства, поэтому пришлось добиваться его открытия через суд.

Говоря о причинах такого обращения, нардеп отметил:

"Мы проанализировали заявления госпожи Безуглой, начиная фактически с 2022 года, но больший акцент делали на 2023–2024 годах, а также на реакцию на них россиян в политическом, медийном и военном плане. Увидели, что некоторая информация, которая была обнародована Безуглой, как членом Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, к которой она имела доступ, на наш взгляд, затем была использована россиянами для корректировки своих действий на поле боя. Это привело к определенным негативным последствиям для Украины. На этом первом аспекте мы акцентировали внимание Генерального прокурора в своем заявлении.

Второй аспект – это то, что госпожа Безуглая, фактически, с начала широкомасштабной войны, начиная примерно с осени 2022 года, систематически и целенаправленно дискредитирует высшее военное руководство Украины. Сначала Залужного, затем Сирского. Она распространяет информацию, которая явно наносит ущерб авторитету высшего военного командования в стране, и выдвигает какие-то требования. По моим данным, после назначения Сырского она приходила к нему и требовала присутствия на всех закрытых совещаниях, где принимаются стратегические решения, и хотела получить право давать распоряжения, указания и т. п. А ведь это человек без профильного военного образования".

Отвечая на вопрос, обсуждали ли в комитете по вопросам нацбезопасности и обороны действия Безуглой, он подчеркнул:

"Мы с членами нашего комитета также написали ряд заявлений в Офис Генерального прокурора, но не по поводу государственной измены, а о злоупотреблении Безуглой своим статусом народного депутата и препятствовании нам, как членам комитета, решать вопросы в закрытом режиме. Вы помните ситуацию, когда она пыталась ворваться на закрытое заседание комитета. А закон о комитетах и регламент четко предусматривают, что там могут присутствовать только те парламентарии, которые приглашаются, или по которым комитет дал разрешение. Мы этого не делали. Поэтому, как я сказал, подавали заявление в Офис Генерального прокурора, но реакции не было. Тогда фактически весь комитет выступил за то, чтобы исключить ее из своего состава, потому что распространение ею информации, которую она получала в закрытом режиме, представляло угрозу национальной безопасности. Поэтому все это в совокупности как бы и побудило меня с Тарутой предпринять такие действия".

Вениславский также добавил, что теперь органы досудебного расследования должны установить, была ли государственная измена в действиях Безуглой, и признался, что, на его взгляд, такие признаки точно есть.

Читайте: Суд обязал Офис генпрокурора расследовать действия Безуглой во время "Вагнергейта", - адвокат

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что Офис генпрокурора возбудил уголовное дело в отношении народного депутата Марьяны Безуглой по подозрению в государственной измене.

Смотрите: Между Безуглой и Тарутой произошла стычка в Раде: нардеп блокировала трибуну. ВИДЕО