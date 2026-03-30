ГБР проводит досудебное расследование в отношении Безуглой по четырем статьям

Государственное бюро расследованийпроводит досудебное расследование в отношении народного депутата Украины Марьяны Безуглой.

Об этом сообщили в бюро на запрос Цензор.НЕТ.

Досудебное расследование продолжается 

Производство возбуждено по решению Генерального прокурора во исполнение постановлений Печерского районного суда Киева после обращений общественной организации и народного депутата.

ГБР ведет объединенное уголовное производство по четырем уголовным правонарушениям:

  • государственная измена, совершенная в условиях военного положения;
  • разглашение государственной тайны;
  • разглашение сведений военного характера, составляющих государственную тайну;
  • а также вмешательство в деятельность государственного деятеля.

Следователи проверяют, содержат ли публикации Безуглой в социальной сети Facebook сведения, составляющие государственную тайну. Также анализируется возможное незаконное влияние на другого народного депутата через распространение в СМИ высказываний, которые, по мнению заявителя, могут содержать оскорбления и клевету.

Кроме того, правоохранители расследуют возможную причастность Безуглой к систематическому распространению утверждений и оценок, которые создают для государства-агрессора информационные поводы и усиливают его пропагандистские нарративы, а также к разглашению сведений, составляющих гостайну, и стали ей известны во время исполнения обязанностей председателя ВСК ВРУ, которая расследовала дело "вагнеровцев".

В ГБР уточнили, что досудебное расследование продолжается, а процессуальное руководство осуществляет Офис Генерального прокурора. Детали дела пока не разглашаются в соответствии с требованиями законодательства.

Читайте также: Суд обязал Офис Генпрокурора расследовать действия Безуглой во время "Вагнергейта", — адвокат

Что предшествовало

Ранее сообщалось, что Офис генпрокурора открыл уголовное производство в отношении народного депутата Марьяны Безуглой по подозрению в государственной измене.

Читайте также: Некоторая обнародованная Безуглой информация позволила РФ корректировать свои действия на фронте, — "слуга народа" Вениславский об уголовном деле

В конце Безугла принесёт справку из дурки, выданную ФСБ-шной клиникой Пальчевского.
Штопаний віслючий кондом утилізують після багаторазового використання.
Ну от нафіга це все?!
Всерівно усе закінчиться психлікарнею.
Чотири статті - мало - може сповзнути
