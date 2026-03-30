ГБР проводит досудебное расследование в отношении Безуглой по четырем статьям
Государственное бюро расследованийпроводит досудебное расследование в отношении народного депутата Украины Марьяны Безуглой.
Об этом сообщили в бюро на запрос Цензор.НЕТ.
Досудебное расследование продолжается
Производство возбуждено по решению Генерального прокурора во исполнение постановлений Печерского районного суда Киева после обращений общественной организации и народного депутата.
ГБР ведет объединенное уголовное производство по четырем уголовным правонарушениям:
- государственная измена, совершенная в условиях военного положения;
- разглашение государственной тайны;
- разглашение сведений военного характера, составляющих государственную тайну;
- а также вмешательство в деятельность государственного деятеля.
Следователи проверяют, содержат ли публикации Безуглой в социальной сети Facebook сведения, составляющие государственную тайну. Также анализируется возможное незаконное влияние на другого народного депутата через распространение в СМИ высказываний, которые, по мнению заявителя, могут содержать оскорбления и клевету.
Кроме того, правоохранители расследуют возможную причастность Безуглой к систематическому распространению утверждений и оценок, которые создают для государства-агрессора информационные поводы и усиливают его пропагандистские нарративы, а также к разглашению сведений, составляющих гостайну, и стали ей известны во время исполнения обязанностей председателя ВСК ВРУ, которая расследовала дело "вагнеровцев".
В ГБР уточнили, что досудебное расследование продолжается, а процессуальное руководство осуществляет Офис Генерального прокурора. Детали дела пока не разглашаются в соответствии с требованиями законодательства.
Что предшествовало
Ранее сообщалось, что Офис генпрокурора открыл уголовное производство в отношении народного депутата Марьяны Безуглой по подозрению в государственной измене.
