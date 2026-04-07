До 15 років засуджено учасницю агентурної групи ФСБ на Дніпропетровщині, - СБУ

Ще одна учасниця агентурної мережі ФСБ отримала 15 років увʼязнення з конфіскацією майна.

Про це повідомляє Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Зловмисниця входила до ворожого осередку коригувальників, який співробітники СБУ нейтралізували у серпні 2024 року на Дніпропетровщині.

Встановлено, що засудженою є завербована ФСБ мешканка Дніпровського району, яка наводила російські ракети на об’єкти Сил оборони. Агентка об’їжджала місцевість, щоб виявити і передати ворогу місця найбільшого зосередження особового складу українських військ біля обласного центру. Також вона завуальовано випитувала у знайомих адреси логістичних центрів, де зберігають озброєння та ремонтують військову техніку.

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Задокументовано, що зловмисниця діяла окремо від інших учасників агентурної групи ФСБ, але звітувала єдиному кураторові з РФ.

Затримання і вирок

Зазначається, що зрадницю затримали за місцем її проживання. Під час обшуку в неї виявлено смартфон, який вона використовувала для контактів з російським спецслужбістом.

Встановлено, що для конспірації зв’язку вони спілкувалися в анонімному чаті месенджера.

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Відомо, що жінка потрапила в поле зору ФСБ, коли публікувала прокремлівські коментарі в телеграм-каналах.

Суд визнав агентку винною за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану).

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