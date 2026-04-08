Планував підірвати одного з керівників Федерації роботодавців: СБУ затримала агента РФ у Києві. ФОТОрепортаж

У Києві затримано агента РФ, який готував замах на одного з керівників Федерації роботодавців України.

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Зловмисник планував підірвати чоловіка біля його будинку за допомогою саморобної бомби дистанційної дії.

"Вибух мав відбутися вранці, коли посадовець виходить на роботу з під’їзду багатоповерхівки.

Співробітники СБУ запобігли теракту і затримали агента після того, як він провів дорозвідку на місці запланованого теракту", - йдеться в повідомленні.

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Хто готував теракт?

За даними СБУ, підготовкою вибуху займався житель тимчасово окупованої території Донеччини.

"Восени 2025 року його завербував співробітник фсб, підрозділ якого спеціалізується на диверсійній діяльності та терактах на території України. Особу цього куратора вже встановлено контррозвідкою СБУ.

Надалі, за вказівкою російського спецслужбіста, агент прибув до Києва для підготовки теракту.

Оселившись в орендованій квартирі, він розпочав відстежувати локації перебування та маршрути переміщення посадовця.

Для конспірації під час зовнішнього спостереження фігурант регулярно змінював зовнішність та одяг. Весь процес підготовки замаху координував з куратором від фсб за допомогою анонімного чату в месенджері", - розповіли в Службі безпеки.

Під час обшуку у затриманого вилучили смартфон із доказами співпраці з РФ.

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Наразі йому повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 (закінчений замах на теракт).

Агент РФ перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Також підозру отримав куратор агента. Його дії кваліфіковано як закінчений замах на теракт.

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