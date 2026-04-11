Зеленський: Було б правильно, щоб припинення вогню тривало й після Великодня, ми передали цю пропозицію Росії

Президент Володимир Зеленський розповів, що Україна запропонувала Росії продовжити припинення вогню після Великодня.

Про це він сказав у вечірньому відеозверненні, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Продовження режиму припинення вогню

"Детально говорили вчора і сьогодні з Головнокомандувачем, секретарем РНБО, також зі Службою безпеки України про режим тиші зараз, на Великдень. Україна пропонувала це вже неодноразово, і добре, щоб дійсно вийшло. Великдень має бути часом безпеки, часом миру. Було б правильно, щоб припинення вогню тривало й далі. Ми дали цю нашу пропозицію Росії, і, якщо Росія знов обере війну замість миру, це ще раз продемонструє світу, і, зокрема, Сполученим Штатам, хто і чого насправді хоче", - заявив глава держави.

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Україна буде діяти дзеркально

Президент зазначив, що Україна діятиме дзеркально.

"Завдання визначені для нашої армії. Якщо російських ударів не буде, то не буде і наших відповідей. Ми памʼятаємо, як було в подібних ситуаціях раніше, і чітко знаємо, з ким маємо справу. Якщо не буде російських ракет, не буде російських дронів, будемо теж дотримуватись тиші в небі. Для фронту завдання аналогічне. Але право на відповідь у кожного українського підрозділу є", - наголосив Зеленський.

Він додав, що пріоритет України – це реальна безпека.

"Щодо можливості продовжити припинення вогню сигнал росіянам доведений", - сказав Зеленський.

Що передувало?

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що українська сторона готова до припинення вогню на Великодні свята.

9 квітня у Кремлі заявили, що російський диктатор Володимир Путін оголосив "великоднє перемирʼя". Воно діятиме з вечора 11 квітня до кінця доби 12 квітня.

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