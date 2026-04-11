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Патрульні Ігор Лісицин та Ігор Радзимінський загинули внаслідок ворожого обстрілу на Донеччині. ФОТО

На Донеччині внаслідок російського обстрілу загинули двоє патрульних - Ігор Лісицин та Ігор Радзимінський.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції України, інформує Цензор.НЕТ.

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Разом пішли на фронт

До повномасштабного вторгнення Лис та Радмір служили в роті ТОР управління патрульної поліції в Харківській області.

Лісицин був командиром роти, а Радзимінський обіймав посаду інспектора. У 2022 році вони разом пішли на фронт та згодом стали артилеристами бригади "Хижак".

Ігор Лісицин

На Донеччині внаслідок ворожого обстрілу загинули патрульні

Майор поліції Ігор Лісицин у складі бригади "Хижак" був командиром артилерійської роти. Побратими згадують його як лідера, який вів за собою та завжди приходив на допомогу. В Ігоря залишилися мати, дружина та син.

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Ігор Радзимінський

На Донеччині внаслідок ворожого обстрілу загинули патрульні

Капітан поліції Ігор Радзимінський був старшим офіцером артилерійської батареї. Побратими згадують його як добру та душевну людину, надійного друга та мужнього бійця. В Ігоря залишилися мати та батько, а також дружина та син, який народився у квітні 2025 року.

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Автор: 

обстріл (35173) Донецька область (11519) втрати (4719) патрульна поліція (1437)
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Топ коментарі
+18
Вечная вам память, и вечная слава, герои.. даже не хочу вспоминать тех никчем, поливающих полицию помоями при каждом случае.
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11.04.2026 19:14 Відповісти
+18
Земля пухом загиблим, і співчуття рідним!
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11.04.2026 19:15 Відповісти
+14
Співчуття рідним і близьким Вічна память загиблим
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11.04.2026 19:16 Відповісти

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