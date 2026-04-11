Патрульні Ігор Лісицин та Ігор Радзимінський загинули внаслідок ворожого обстрілу на Донеччині. ФОТО

На Донеччині внаслідок російського обстрілу загинули двоє патрульних - Ігор Лісицин та Ігор Радзимінський.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції України, інформує Цензор.НЕТ.

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Разом пішли на фронт

До повномасштабного вторгнення Лис та Радмір служили в роті ТОР управління патрульної поліції в Харківській області.

Лісицин був командиром роти, а Радзимінський обіймав посаду інспектора. У 2022 році вони разом пішли на фронт та згодом стали артилеристами бригади "Хижак".

Ігор Лісицин

Майор поліції Ігор Лісицин у складі бригади "Хижак" був командиром артилерійської роти. Побратими згадують його як лідера, який вів за собою та завжди приходив на допомогу. В Ігоря залишилися мати, дружина та син.

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Ігор Радзимінський

Капітан поліції Ігор Радзимінський був старшим офіцером артилерійської батареї. Побратими згадують його як добру та душевну людину, надійного друга та мужнього бійця. В Ігоря залишилися мати та батько, а також дружина та син, який народився у квітні 2025 року.

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