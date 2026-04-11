Патрульні Ігор Лісицин та Ігор Радзимінський загинули внаслідок ворожого обстрілу на Донеччині. ФОТО
На Донеччині внаслідок російського обстрілу загинули двоє патрульних - Ігор Лісицин та Ігор Радзимінський.
Про це повідомляє пресслужба Національної поліції України, інформує Цензор.НЕТ.
Разом пішли на фронт
До повномасштабного вторгнення Лис та Радмір служили в роті ТОР управління патрульної поліції в Харківській області.
Лісицин був командиром роти, а Радзимінський обіймав посаду інспектора. У 2022 році вони разом пішли на фронт та згодом стали артилеристами бригади "Хижак".
Ігор Лісицин
Майор поліції Ігор Лісицин у складі бригади "Хижак" був командиром артилерійської роти. Побратими згадують його як лідера, який вів за собою та завжди приходив на допомогу. В Ігоря залишилися мати, дружина та син.
Ігор Радзимінський
Капітан поліції Ігор Радзимінський був старшим офіцером артилерійської батареї. Побратими згадують його як добру та душевну людину, надійного друга та мужнього бійця. В Ігоря залишилися мати та батько, а також дружина та син, який народився у квітні 2025 року.
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