Патрульные Игорь Лисицин и Игорь Радзиминский погибли вследствие вражеского обстрела на Донетчине. ФОТО

В Донецкой области вследствие российского обстрела погибли двое патрульных — Игорь Лисицин и Игорь Радзиминский.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины, информирует Цензор.НЕТ.

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Вместе ушли на фронт

До полномасштабного вторжения Лис и Радмир служили в роте ТОР управления патрульной полиции в Харьковской области.

Лисицин был командиром роты, а Радзиминский занимал должность инспектора. В 2022 году они вместе ушли на фронт и впоследствии стали артиллеристами бригады "Хижак".

Игорь Лисицин

Майор полиции Игорь Лисицин в составе бригады "Хижак" был командиром артиллерийской роты. Побратимы вспоминают его как лидера, который вел за собой и всегда приходил на помощь. У Игоря остались мать, жена и сын.

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Игорь Радзиминский

Капитан полиции Игорь Радзиминский был старшим офицером артиллерийской батареи. Побратимы вспоминают его как доброго и душевного человека, надежного друга и мужественного бойца. У Игоря остались мать и отец, а также жена и сын, родившийся в апреле 2025 года.

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