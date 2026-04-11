Патрульные Игорь Лисицин и Игорь Радзиминский погибли вследствие вражеского обстрела на Донетчине. ФОТО
В Донецкой области вследствие российского обстрела погибли двое патрульных — Игорь Лисицин и Игорь Радзиминский.
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины, информирует Цензор.НЕТ.
Вместе ушли на фронт
До полномасштабного вторжения Лис и Радмир служили в роте ТОР управления патрульной полиции в Харьковской области.
Лисицин был командиром роты, а Радзиминский занимал должность инспектора. В 2022 году они вместе ушли на фронт и впоследствии стали артиллеристами бригады "Хижак".
Игорь Лисицин
Майор полиции Игорь Лисицин в составе бригады "Хижак" был командиром артиллерийской роты. Побратимы вспоминают его как лидера, который вел за собой и всегда приходил на помощь. У Игоря остались мать, жена и сын.
Игорь Радзиминский
Капитан полиции Игорь Радзиминский был старшим офицером артиллерийской батареи. Побратимы вспоминают его как доброго и душевного человека, надежного друга и мужественного бойца. У Игоря остались мать и отец, а также жена и сын, родившийся в апреле 2025 года.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль