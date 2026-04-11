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Новости Фото Потери Украины
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Патрульные Игорь Лисицин и Игорь Радзиминский погибли вследствие вражеского обстрела на Донетчине. ФОТО

В Донецкой области вследствие российского обстрела погибли двое патрульных — Игорь Лисицин и Игорь Радзиминский.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины, информирует Цензор.НЕТ.

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Вместе ушли на фронт

До полномасштабного вторжения Лис и Радмир служили в роте ТОР управления патрульной полиции в Харьковской области.

Лисицин был командиром роты, а Радзиминский занимал должность инспектора. В 2022 году они вместе ушли на фронт и впоследствии стали артиллеристами бригады "Хижак".

Игорь Лисицин

В Донецкой области в результате вражеского обстрела погибли патрульные

Майор полиции Игорь Лисицин в составе бригады "Хижак" был командиром артиллерийской роты. Побратимы вспоминают его как лидера, который вел за собой и всегда приходил на помощь. У Игоря остались мать, жена и сын.

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Игорь Радзиминский

В Донецкой области в результате вражеского обстрела погибли патрульные

Капитан полиции Игорь Радзиминский был старшим офицером артиллерийской батареи. Побратимы вспоминают его как доброго и душевного человека, надежного друга и мужественного бойца. У Игоря остались мать и отец, а также жена и сын, родившийся в апреле 2025 года.

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Автор: 

обстрел (33805) Донецкая область (12637) потери (4699) патрульная полиция (1796)
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Топ комментарии
+18
Вечная вам память, и вечная слава, герои.. даже не хочу вспоминать тех никчем, поливающих полицию помоями при каждом случае.
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11.04.2026 19:14 Ответить
+18
Земля пухом загиблим, і співчуття рідним!
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11.04.2026 19:15 Ответить
+14
Співчуття рідним і близьким Вічна память загиблим
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11.04.2026 19:16 Ответить

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