УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8390 відвідувачів онлайн
Новини Фото Обстріли Херсона
2 146 3

Росіяни вдарили по багатоповерхівці в Херсоні: четверо поранених, зокрема підліток. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 11 квітня, близько 14:30 російські війська завдали ударів по Корабельному району Херсона, внаслідок чого є постраждалі.

Про це повідомили в Херсонській ОВА, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Пряме влучання

Як зазначається, внаслідок прямого влучання у багатоповерхівку серйозних руйнувань зазнала квартира на верхньому поверсі. Також пошкоджено сусідні оселі.

Також читайте: Удар РФ по тролейбусу в Херсоні: важко поранений водій помер у лікарні

Поранені

Повідомляється, що поранення дістали четверо людей, серед яких одна дитина. Наразі вони перебувають у лікарні та отримують необхідну допомогу.

Як розповів начальник МВА Ярослав Шанько, одна жінка перебуває у тяжкому стані.

14-річного хлопця доставили до лікарні з контузією, вибуховою та закритою черепно-мозковою травмами. Його стан середньої тяжкості. 

Також дивіться: Доба на Херсонщині: поранено п’ятьох людей та пошкоджено 30 об’єктів. ФОТОрепортаж

Наслідки атаки

Удар РФ по Херсону
Удар РФ по Херсону
Удар РФ по Херсону

Що передувало

Раніше повідомлялося, що сьогодні, 11 квітня, близько 15:30 росіяни атакували з дрона тролейбус у Корабельному районі Херсона.

Автор: 

обстріл (35173) Херсон (3931) Херсонська область (6835) Херсонський район (969)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 