Росіяни вдарили по багатоповерхівці в Херсоні: четверо поранених, зокрема підліток. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Сьогодні, 11 квітня, близько 14:30 російські війська завдали ударів по Корабельному району Херсона, внаслідок чого є постраждалі.
Про це повідомили в Херсонській ОВА, передає Цензор.НЕТ.
Пряме влучання
Як зазначається, внаслідок прямого влучання у багатоповерхівку серйозних руйнувань зазнала квартира на верхньому поверсі. Також пошкоджено сусідні оселі.
Поранені
Повідомляється, що поранення дістали четверо людей, серед яких одна дитина. Наразі вони перебувають у лікарні та отримують необхідну допомогу.
Як розповів начальник МВА Ярослав Шанько, одна жінка перебуває у тяжкому стані.
14-річного хлопця доставили до лікарні з контузією, вибуховою та закритою черепно-мозковою травмами. Його стан середньої тяжкості.
Наслідки атаки
Що передувало
Раніше повідомлялося, що сьогодні, 11 квітня, близько 15:30 росіяни атакували з дрона тролейбус у Корабельному районі Херсона.
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