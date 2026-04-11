Росіяни вдарили по багатоповерхівці в Херсоні: четверо поранених, зокрема підліток. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 11 квітня, близько 14:30 російські війська завдали ударів по Корабельному району Херсона, внаслідок чого є постраждалі.

Про це повідомили в Херсонській ОВА, передає Цензор.НЕТ.

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Пряме влучання

Як зазначається, внаслідок прямого влучання у багатоповерхівку серйозних руйнувань зазнала квартира на верхньому поверсі. Також пошкоджено сусідні оселі.

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Поранені

Повідомляється, що поранення дістали четверо людей, серед яких одна дитина. Наразі вони перебувають у лікарні та отримують необхідну допомогу.

Як розповів начальник МВА Ярослав Шанько, одна жінка перебуває у тяжкому стані.

14-річного хлопця доставили до лікарні з контузією, вибуховою та закритою черепно-мозковою травмами. Його стан середньої тяжкості.

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Наслідки атаки







Що передувало

Раніше повідомлялося, що сьогодні, 11 квітня, близько 15:30 росіяни атакували з дрона тролейбус у Корабельному районі Херсона.