Удар РФ по тролейбусу в Херсоні: важко поранений водій помер у лікарні
Водій тролейбусу, який постраждав унаслідок атаки ворожого безпілотника в Корабельному районі Херсона, помер у лікарні.
Про це повідомив начальник МВА Ярослав Шанько, передає Цензор.НЕТ.
Врятувати не вдалося
"Водій тролейбусу, який постраждав внаслідок атаки ворожого безпілотника в Корабельному районі близько 15.30, попри всі намагання лікарів врятувати йому життя, на жаль, помер. Найщиріші співчуття рідним та близьким загиблого", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, у чоловіка були вибухова та закрита черепно-мозкова травми, забій головного мозку, відкритий перелом правого плеча, уламкове поранення лівої ноги. Ці травми виявилися смертельними.
Що передувало
Раніше повідомлялося, що сьогодні, 11 квітня, близько 15:30 росіяни атакували з дрона тролейбус у Корабельному районі Херсона.
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