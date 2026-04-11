Удар РФ по тролейбусу в Херсоні: важко поранений водій помер у лікарні

Водій тролейбусу, який постраждав унаслідок атаки ворожого безпілотника в Корабельному районі Херсона, помер у лікарні.

Про це повідомив начальник МВА Ярослав Шанько, передає Цензор.НЕТ.

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Врятувати не вдалося

"Водій тролейбусу, який постраждав внаслідок атаки ворожого безпілотника в Корабельному районі близько 15.30, попри всі намагання лікарів врятувати йому життя, на жаль, помер. Найщиріші співчуття рідним та близьким загиблого", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, у чоловіка були вибухова та закрита черепно-мозкова травми, забій головного мозку, відкритий перелом правого плеча, уламкове поранення лівої ноги. Ці травми виявилися смертельними.

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Що передувало

Раніше повідомлялося, що сьогодні, 11 квітня, близько 15:30 росіяни атакували з дрона тролейбус у Корабельному районі Херсона.

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