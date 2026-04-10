Росіяни обстріляли 36 населених пунктів Херсонщини: 9 людей дістали поранення, з них - 1 дитина

Упродовж минулої доби російські війська продовжували завдавати ударів по населених пунктах Херсонської області, внаслідок чого є поранені.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

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Атаковані населені пункти

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Берислав, Широка Балка, Червоний Яр, Степанівка, Микільське, Новорайськ, Станіслав, Олександрівка, Софіївка, Молодіжне, Томина Балка, Антонівка, Садове, Велетенське, Чорнобаївка, Новодмитрівка, Придніпровське, Білозерка, Кізомис, Хрещенівка, Бургунка, Веселе, Гончарне, Золота Балка, Козацьке, Львове, Милове, Михайлівка, Новотягинка, Токарівка, Тягинка, Червоний Маяк, Інженерне, Любимівка, Тягинка та місто Херсон.

Куди били окупанти

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 5 багатоповерхівок та 6 приватних будинків.Також окупанти понівечили адмінбудівлю, автозаправку та приватні автомобілі.

Через російську агресію 9 людей дістали поранення, з них - 1 дитина.

Вчора зі звільнених громад регіону евакуювали 5 людей.

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