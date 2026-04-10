Россияне обстреляли 36 населенных пунктов Херсонской области: 9 человек получили ранения, из них один ребенок

За прошедшие сутки российские войска продолжали наносить удары по населенным пунктам Херсонской области, в результате чего есть раненые.

Об этом сообщил глава ОГА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Атакованные населенные пункты

За прошедшие сутки под вражеским дронным террором, авиационными ударами и артиллерийскими обстрелами находились Берислав, Широкая Балка, Червоный Яр, Степановка, Никольское, Новорайск, Станислав, Александровка, Софиевка, Молодежное, Томина Балка, Антоновка, Садовое, Велетенское, Чернобаевка, Новодмитровка, Приднепровское, Белозерка, Кизомис, Крещеновка, Бургунка, Веселое, Гончарное, Золотая Балка, Казацкое, Львово, Милово, Михайловка, Новотягинка, Токаровка, Тягинка, Красный Маяк, Инженерное, Любимовка, Тягинка и город Херсон.

Куда наносили удары оккупанты

Российские военные наносили удары по критической и социальной инфраструктуре; жилым кварталам населенных пунктов области, в частности повредили 5 многоэтажек и 6 частных домов. Также оккупанты повредили административное здание, автозаправку и частные автомобили.

В результате российской агрессии 9 человек получили ранения, из них — 1 ребенок.

Вчера из освобожденных громад региона эвакуировали 5 человек.

