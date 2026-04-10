Россияне обстреляли 36 населенных пунктов Херсонской области: 9 человек получили ранения, из них один ребенок

За прошедшие сутки российские войска продолжали наносить удары по населенным пунктам Херсонской области, в результате чего есть раненые.

Об этом сообщил глава ОГА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

Атакованные населенные пункты

За прошедшие сутки под вражеским дронным террором, авиационными ударами и артиллерийскими обстрелами находились Берислав, Широкая Балка, Червоный Яр, Степановка, Никольское, Новорайск, Станислав, Александровка, Софиевка, Молодежное, Томина Балка, Антоновка, Садовое, Велетенское, Чернобаевка, Новодмитровка, Приднепровское, Белозерка, Кизомис, Крещеновка, Бургунка, Веселое, Гончарное, Золотая Балка, Казацкое, Львово, Милово, Михайловка, Новотягинка, Токаровка, Тягинка, Красный Маяк, Инженерное, Любимовка, Тягинка и город Херсон.

Куда наносили удары оккупанты

Российские военные наносили удары по критической и социальной инфраструктуре; жилым кварталам населенных пунктов области, в частности повредили 5 многоэтажек и 6 частных домов. Также оккупанты повредили административное здание, автозаправку и частные автомобили.

В результате российской агрессии 9 человек получили ранения, из них — 1 ребенок.

Вчера из освобожденных громад региона эвакуировали 5 человек.

Читайте: Вывозил редких животных из "Аскании-Нова": до 15 лет приговорен оккупационный "директор", — Офис Генпрокурора. ФОТО

Як завжди терор проти мирного населення ,це не армія це злочинна терористична орда ,смерть злочинцю путіну .
10.04.2026 10:58 Ответить
хатка край села і дуже холодні ключі, але там можна постіратися і покупатися як яєць не жалко
батько за це все знали і де хатку поставити...
було , вже нема...
10.04.2026 11:40 Ответить
Біда з прифронтовими містам, немає стабільного і дієвого захисту неба зовсім, натомість очільники цих міст- глави ода, мва, постійно.отираються подалі від своїх міста на різних кочах, конференціях, зборах, інтерв'ю, вже люди за...бались їх фотки переглядати, бо вжи їх не побачих в прифронтових містах.
10.04.2026 12:24 Ответить
 
 