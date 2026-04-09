Вывозил редких животных из "Аскании-Нова": к 15 годам приговорен оккупационный "директор", - Офис Генпрокурора. ФОТО
Суд признал виновным так называемого "директора" биосферного заповедника "Аскания-Нова" имени Ф. Э. Фальц-Фейна в коллаборационистской деятельности и нарушении законов и обычаев войны, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 7 ст. 111-1, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Доказано, что после оккупации заповедника в 2022 году осужденный возглавил созданное захватчиками псевдоучреждение и вместе с представителями природных заповедников на территории РФ организовал незаконную передачу редких и исчезающих животных.
Среди вывезенных животных: зебры Чапмана, американские бизоны, олени Давида и лошадь Пржевальского, занесенная в Красную книгу Украины. Отдельно он организовал перемещение трех животных серой украинской породы скота и десяти зебр Чапмана в крымский парк львов "Тайган".
Общая сумма ущерба составляет 85,2 млн грн.
Приговор
Так называемый "директор" приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Также на 15 лет ему запретили занимать должности в органах власти, местного самоуправления и работать в сфере предоставления публичных услуг.
Стоит отметить, что в Украине впервые за время полномасштабной войны вынесен приговор за военное преступление против природно-заповедного фонда.
Подробнее о заповеднике
Биосферный заповедник "Аскания-Нова" является одним из ведущих природоохранных научно-исследовательских учреждений международного значения. Он входит в международную сеть биосферных резерватов по программе ЮНЕСКО и находится под защитой Гаагской конвенции.
Именно поэтому незаконный вывоз животных из заповедника следствие и прокуратура расценивают не только как разграбление, но и как военное преступление против природно-заповедного фонда Украины. Речь идет о нарушении статьи 33 IV Женевской конвенции о защите гражданского населения, а также статей 28 и 56 IV Гаагской конвенции о законах и обычаях войны на суше.
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Не засуджую, хай це гівно якась слониха непомітить й наступить нах*й!
Ноги їй потім помиємо...
А засуджений про це знає?
Морду не показали, прізвище не написали. Бо ще образиться сам, та його етнічна, національна або соціальна група.