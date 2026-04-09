Вивозив рідкісних тварин з "Асканії-Нова": до 15 років засуджено окупаційного "директора", - Офіс Генпрокурора. ФОТО

Суд визнав винним так званого "директора" біосферного заповідника "Асканія-Нова" імені Ф. Е. Фальц-Фейна у колабораційній діяльності та порушенні законів і звичаїв війни, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 7 ст. 111-1, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України).

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Доведено, що після окупації заповідника у 2022 році засуджений очолив створену загарбниками псевдоустанову і разом із представниками природних заповідників на території РФ організував незаконну передачу рідкісних і зникаючих тварин.

Серед вивезених тварин: зебри Чапмана, американські бізони, олені Давида та кінь Пржевальського, занесений до Червоної книги України. Окремо він організував переміщення трьох тварин сірої української породи худоби та десяти зебр Чапмана до кримського парку левів "Тайган".

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Загальна сума збитків становить 85,2 млн грн.

Вирок

Так званого "директора" засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Також на 15 років йому заборонили обіймати посади в органах влади, місцевого самоврядування та працювати у сфері надання публічних послуг.

Варто зауважити, що в Україні вперше за час повномасштабної війни ухвалено вирок за воєнний злочин проти природно-заповідного фонду.

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Детальніше про заповідник

Біосферний заповідник "Асканія-Нова" є однією з провідних природоохоронних науково-дослідних установ міжнародного значення. Він входить до міжнародної мережі біосферних резерватів за програмою ЮНЕСКО та перебуває під захистом Гаазької конвенції.

Саме тому незаконне вивезення тварин із заповідника слідство і прокуратура розцінюють не лише як розграбування, а й як воєнний злочин проти природно-заповідного фонду України. Ідеться про порушення статті 33 IV Женевської конвенції про захист цивільного населення, а також статей 28 і 56 IV Гаазької конвенції про закони і звичаї війни на суходолі.

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