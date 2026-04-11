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Новини Фото Обстріли Херсона
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Рашисти вдарили дроном по тролейбусу у Херсоні: важко поранено водія. ФОТО

Сьогодні, 11 квітня, близько 15:30 росіяни атакували з дрона тролейбус у Корабельному районі Херсона.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням пресцентр Херсонської ОВА.

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Поранено водія

Як зазначається, швидка доставила до лікарні у вкрай тяжкому стані водія.

"У ці хвилини медики борються за його життя", - йдеться у повідомленні.

Більше інформації на цю мить не відомо.

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Наслідки

обстріл тролейбуса у Херсоні
обстріл тролейбуса у Херсоні
обстріл тролейбуса у Херсоні

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обстріл (35173) Херсон (3931) Херсонська область (6832) Херсонський район (967)
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