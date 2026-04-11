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Рашисти вдарили дроном по тролейбусу у Херсоні: важко поранено водія. ФОТО
Сьогодні, 11 квітня, близько 15:30 росіяни атакували з дрона тролейбус у Корабельному районі Херсона.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням пресцентр Херсонської ОВА.
Поранено водія
Як зазначається, швидка доставила до лікарні у вкрай тяжкому стані водія.
"У ці хвилини медики борються за його життя", - йдеться у повідомленні.
Більше інформації на цю мить не відомо.
Наслідки
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