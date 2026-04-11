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Новости Фото Обстрелы Херсона
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Рашисты ударили дроном по троллейбусу в Херсоне: водитель тяжело ранен. ФОТО

Сегодня, 11 апреля, около 15:30 россияне атаковали с помощью дрона троллейбус в Корабельном районе Херсона.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Херсонской ОВА.

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Ранен водитель

Как отмечается, скорая доставила в больницу в крайне тяжелом состоянии водителя.

"В эти минуты медики борются за его жизнь", — говорится в сообщении.

Более подробной информации на данный момент нет.

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Последствия

обстрел троллейбуса в Херсоне
обстрел троллейбуса в Херсоне
обстрел троллейбуса в Херсоне

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обстрел (33805) Херсон (3384) Херсонская область (5840) Херсонский район (953)
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