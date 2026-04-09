Дрон нанес удар по Херсону: ранены работницы ТЭЦ

В Херсоне в результате атаки российского беспилотника ранения получили две сотрудницы теплоэлектроцентрали.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует Херсонская ОВА.

Что произошло

В полдень российские военные атаковали с помощью беспилотника Днепровский район города.

В результате вражеского удара пострадали две работницы ТЭЦ в возрасте 46 и 49 лет.

Читайте: "Человеческое сафари, здесь все летает": как выживает Херсон под прицелом российских дронов. ВИДЕО

Состояние пострадавших

Женщины получили осколочные ранения, контузии, взрывные травмы, а также закрытые черепно-мозговые травмы.

Бригада скорой помощи доставила их в больницу.

В настоящее время обе находятся в состоянии средней тяжести.

Читайте также: В Херсоне враг дистанционно минирует улицы "пряниками": обнаружены опасные ловушки

Что предшествовало

Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, только с начала 2026 года в Херсоне и области зафиксировано более 50 погибших и 450 раненых. Российские захватчики целенаправленно "охотятся" дронами на гражданских.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рашисты нанесли удар по Херсону: трое погибших и семеро раненых. ВИДЕО (обновлено)