Дрон нанес удар по Херсону: ранены работницы ТЭЦ
В Херсоне в результате атаки российского беспилотника ранения получили две сотрудницы теплоэлектроцентрали.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует Херсонская ОВА.
Что произошло
В полдень российские военные атаковали с помощью беспилотника Днепровский район города.
В результате вражеского удара пострадали две работницы ТЭЦ в возрасте 46 и 49 лет.
Состояние пострадавших
Женщины получили осколочные ранения, контузии, взрывные травмы, а также закрытые черепно-мозговые травмы.
Бригада скорой помощи доставила их в больницу.
В настоящее время обе находятся в состоянии средней тяжести.
Что предшествовало
Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, только с начала 2026 года в Херсоне и области зафиксировано более 50 погибших и 450 раненых. Российские захватчики целенаправленно "охотятся" дронами на гражданских.
