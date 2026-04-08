В Херсоне враг дистанционно минирует улицы "пряниками": обнаружены опасные ловушки

В Херсоне зафиксировано дистанционное минирование городских территорий российскими войсками с применением противопехотных мин типа "Пряник".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил начальник Херсонской ГВА Ярослав Шанько.

Что известно

Опасные боеприпасы обнаружили на Корабельной площади города.

Речь идет о противопехотных минах типа "Пряник" ("Плюшка"), которые представляют серьезную угрозу для гражданских лиц.

Местные власти предупреждают, что зона заминирования может быть значительно больше.

Жителей призывают ограничить передвижение в этом районе и быть максимально осторожными.

"Будьте бдительны! Берегите себя и близких", – отметил Шанько.

Новая угроза

Кроме того, в городе обнаружили новый тип взрывного устройства.

Внешне он выглядит как предмет, завернутый в ткань.

По предварительным данным, эта мина имеет электронное управление и комбинированное действие – ее могут использовать как против людей, так и против техники.

Правила безопасности

Специалисты подчеркивают:

не подходить к подозрительным предметам ближе чем на 30 метров;

не прикасаться к ним и не перемещать их;

немедленно сообщать в соответствующие службы.

Время самоликвидации таких боеприпасов пока неизвестно, что делает их еще более опасными для гражданского населения.

