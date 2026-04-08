РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13492 посетителя онлайн
Новости Дистанционное минирование
1 034 8

В Херсоне враг дистанционно минирует улицы "пряниками": обнаружены опасные ловушки

Дистанционно обезвредили район Корабел в Херсоне

В Херсоне зафиксировано дистанционное минирование городских территорий российскими войсками с применением противопехотных мин типа "Пряник".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил начальник Херсонской ГВА Ярослав Шанько.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно

Опасные боеприпасы обнаружили на Корабельной площади города.

Речь идет о противопехотных минах типа "Пряник" ("Плюшка"), которые представляют серьезную угрозу для гражданских лиц.

Местные власти предупреждают, что зона заминирования может быть значительно больше.

Жителей призывают ограничить передвижение в этом районе и быть максимально осторожными.

"Будьте бдительны! Берегите себя и близких", – отметил Шанько.

Новая угроза

Кроме того, в городе обнаружили новый тип взрывного устройства.

Внешне он выглядит как предмет, завернутый в ткань.

По предварительным данным, эта мина имеет электронное управление и комбинированное действие – ее могут использовать как против людей, так и против техники.

Правила безопасности

Специалисты подчеркивают:

  •  не подходить к подозрительным предметам ближе чем на 30 метров;
  •  не прикасаться к ним и не перемещать их;
  •  немедленно сообщать в соответствующие службы.

Время самоликвидации таких боеприпасов пока неизвестно, что делает их еще более опасными для гражданского населения.

Автор: 

минирование (1438) Херсон (3243)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Батьків і дітей уже поінформувала, ота верещук з «незламниками» з директоратів опу??? На шатлах, це одна нога в опу, а друга, аж на Херсонщині?!?!
показать весь комментарий
08.04.2026 11:37 Ответить
Бєлгород подібними ,,цукерками,, не пробували?
показать весь комментарий
08.04.2026 11:38 Ответить
Питання до наших можновлавців чому не використовують пленных русских для разминирования этих пряников
показать весь комментарий
08.04.2026 11:42 Ответить
Багато причин, чому так не роблять. Одна зних -- після перегляду відео з такими розмінуваннями вони в полон не будуть здаватись і "триматись до кінця", що ускладнить роботу нашим штурмовикам. Крім того є конвенції і ми цивілізовані люди. Крім того, ми не хочемо, щоб таке саме робили з нашими полоненими, і т.д.
показать весь комментарий
08.04.2026 11:57 Ответить
московити традиційно маніяки
показать весь комментарий
08.04.2026 12:09 Ответить
 
 