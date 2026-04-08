В Херсоне враг дистанционно минирует улицы "пряниками": обнаружены опасные ловушки
В Херсоне зафиксировано дистанционное минирование городских территорий российскими войсками с применением противопехотных мин типа "Пряник".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил начальник Херсонской ГВА Ярослав Шанько.
Что известно
Опасные боеприпасы обнаружили на Корабельной площади города.
Речь идет о противопехотных минах типа "Пряник" ("Плюшка"), которые представляют серьезную угрозу для гражданских лиц.
Местные власти предупреждают, что зона заминирования может быть значительно больше.
Жителей призывают ограничить передвижение в этом районе и быть максимально осторожными.
"Будьте бдительны! Берегите себя и близких", – отметил Шанько.
Новая угроза
Кроме того, в городе обнаружили новый тип взрывного устройства.
Внешне он выглядит как предмет, завернутый в ткань.
По предварительным данным, эта мина имеет электронное управление и комбинированное действие – ее могут использовать как против людей, так и против техники.
Правила безопасности
Специалисты подчеркивают:
- не подходить к подозрительным предметам ближе чем на 30 метров;
- не прикасаться к ним и не перемещать их;
- немедленно сообщать в соответствующие службы.
Время самоликвидации таких боеприпасов пока неизвестно, что делает их еще более опасными для гражданского населения.
