У Херсоні ворог дистанційно мінує вулиці "Пряниками": виявлено небезпечні пастки

У Херсоні зафіксовано дистанційне мінування міських територій російськими військами із застосуванням протипіхотних мін типу "Пряник".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив начальник Херсонської МВА Ярослав Шанько.

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Що відомо

Небезпечні боєприпаси виявили на Корабельній площі міста.

Йдеться про протипіхотні міни типу "Пряник" ("Плюшка"), які становлять серйозну загрозу для цивільних.

Місцева влада попереджає, що зона мінування може бути значно більшою.

Мешканців закликають обмежити пересування в цьому районі та бути максимально обережними.

"Будьте пильні! Бережіть себе та близьких", – зазначив Шанько.

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Нова загроза

Крім того, у місті виявили новий тип вибухового пристрою.

Зовні він нагадує предмет, загорнутий у тканину.

За попередніми даними, ця міна має електронне керування та комбіновану дію – її можуть використовувати як проти людей, так і техніки.

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Правила безпеки

Фахівці наголошують:

не підходити до підозрілих предметів ближче, ніж на 30 метрів;

не торкатися і не переміщати їх;

негайно повідомляти відповідним службам.

Час самоліквідації таких боєприпасів наразі невідомий, що робить їх ще більш небезпечними для цивільного населення.

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