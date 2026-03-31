Війська РФ застосовують на Харківщині види боєприпасів із механізмом самоліквідації. ФОТО

Ворог продовжує застосовувати на Харківщині небезпечні види боєприпасів.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

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Деталі

За інформацією вибухотехнічних підрозділів, на території області фіксується використання російських кумулятивно-осколкових боєприпасів. Вони мають характерну форму, схожу на дзвіночок, і оснащені механізмом самоліквідації, що робить їх особливо небезпечними для цивільного населення.

Окрім цього, виявляємо міни з магнітним датчиком цілі: круглої форми, зеленого кольору. Вони також мають властивість самоліквідації.

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Застереження

"Закликаю всіх жителів області бути максимально обережними!

У разі виявлення підозрілих предметів - не підходьте до них і не намагайтеся самостійно їх переміщати", - наголошує очільник області.

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